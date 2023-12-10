Как сформировать здоровую самооценку: рекомендации от медицинского психолога

Что такое самооценка? По какому признаку можно понять, что самооценка высокая или достаточная? Рассказывает медицинский психолог, консультант-суицидолог и ведущий специалист сети клиник "Семейная" Владимир Белов.





Оценить уровень самооценки можно, например, по манере поведения, по интонации в голосе, по уважительному поведению в отношении к другим, по богатству, наличию дорогой и подобранной со вкусом одежды, по тому, что человек больше отдает другим, т.д.



Например, человек работает волонтером, ухаживает за больными людьми. Как понять, у него высокая самооценка, и он может делиться добром с другими, или низкая, и он находится в этой деятельности, потому что не верит, что ему за его умения будут платить, и занимается бесплатной деятельностью, за которую и спрос меньше? Ну как понять?

По состоянию удовольствия от собственной жизни. В норме человек – счастлив, успешен, доволен и здоров. Если это не так, значит, мы делаем неправильный выбор, не слышим себя, обманываем себя, а ведь выбор жизнь предлагает нам постоянно.

Прежде всего, стоит дать определение понятию "Самооценка". Это представление человека о важности своей личности, деятельности среди других людей и оценивание себя и собственных качеств, чувств, достоинств и недостатков, выражение их открыто или даже закрыто. Прежде всего, это субъективное отношение к себе: к своим качествам и состояниям, возможностям, физическим и духовным силам.

Для того, чтобы разобраться с самооценкой, давайте, прежде всего, разберемся какой она бывает.

Заниженная, адекватная и завышенная.

А теперь назовем основные функции, которые самооценка выполняет в жизни человека:

1. Регулирующая функция.

Это выбор – Вот с этим я согласен, а от этого я отказываюсь. Здесь я остановлюсь, а в этом месте я продолжу свой путь, не повернув голову, и не остановлюсь. И если вокруг вас одни дураки, значит вы в центре. Как вы сюда попали? Почему остановились? Почему остались? Регулирующая функция самооценки — это выбор, который мы делаем, или не делаем.

Выбор нам предоставляет каждый день наша жизнь.

Низкая самооценка регулирует жизнь человека в соответствии с его неуверенностью, а точнее с его уверенностью в том, что ничего не получится (да куда я лезу, все равно у меня ничего не получится, я не справлюсь, меня не услышат, здесь меня терпят). Низкая самооценка тормозит движение человека.

Адекватная самооценка регулирует жизнь человека в соответствии с его способностями, возможностями, желаниями. Как понять, что мне нужно? Только через понимание себя, а точнее – через повышение осознанности. Человек в ладу с самим собой, он слышит себя, знает и соблюдает свои смыслы, и процесс понимания себя не вызывает боли. Человек уважает себя, любит себя. А уважение и любовь – эти понятия имеют две стороны.

Если человек уважает собственный выбор, собственные смыслы, он будет уважать выбор других людей, и будет учитывать и смыслы других. Если человек любит себя, он способен дать любовь и другому. То есть, человек находясь в ладу с самим собой, будет в ладу и с социумом. Как следствие – удовольствие от жизни, прилив сил и хорошее настроение.

Завышенная самооценка регулирует жизнь человека не с точки зрения понимания, что мне надо, а с точки зрения доказать себе да и окружающим, что я сильнее, умнее, круче. Только зачем доказывать, если есть уверенность? Следовательно уверенности нет. И получаем мы обратную сторону низкой самооценки: неуважение социума, самоутверждение, переоценка собственных сил, подмена истинных смыслов и желаний, внешними атрибуциями, с целью доказать собственное превосходство. Все это не даст удовлетворения, и возможности услышать себя. Как следствие – раздражение, депрессия, одиночество.

2. Защитная функция

Это способность отстаивать себя.

При низкой самооценке защитная функция не срабатывает. Возникают трудности в отстаивании себя. А как себя отстоять, если себя не знаешь и знать не хочешь?

При низкой самооценке движение вперед не происходит.

При адекватной самооценке защитная функция срабатывает тогда, когда это необходимо.

При завышенной самооценке защитная функция работает постоянно – и где надо, и где не надо, ломая и разрушая то, что надо сохранять. Человек обесценивает окружающих, успокаивая себя и доказывая свое собственное превосходство. Человек с завышенной самооценкой находится в броне защит "я достоин большего".

3. Функция развития

Низкая самооценка. Функция не выполняется. Зачем мне учиться (меняться), у меня не получится. Или – мне не надо, мне и так нормально. Движения вперед нет.

Адекватная самооценка. Если наступил новый день, а вы точно такой же каким были вчера, то это регресс. При адекватной самооценке, человек движется вперед, меняется, использует старый опыт, даже негативный. Учится тому, что ему действительно нужно.

Завышенная самооценка. Функция не выполняется. Зачем мне учиться (меняться), пусть другие под меня подстраиваются. При завышенной самооценке достаточно часто деятельность, которая осуществляется не ради смысла, а ради деятельности, является подменой другой более важной жизненной задачи.

На самом деле есть две самооценки – адекватная и заниженная. А завышенная самооценка скорее обратная сторона заниженной. Где потребность гиперкомпенсировать себя за счет обесценивания окружающих выходит на первый план. Но в любом случае, если и изначально самооценка была завышенной, она все равно станет низкой, так как человек своим выбором, поведением чаще всего ничего не достигнет.

Мы часто слышим фразу "присутствуйте в своей жизни". Давайте представим четырех человек, которые едут в поезде в одном купе. Один говорит: "я дорогу не помню, я думал о предстоящем совещании, продумывал фразы, которые я скажу, пытался предугадать вопросы, которые мне зададут, представлял, как и что именно я буду говорить в ответ". Другой скажет: "дорогу не заметил, я все думал, как мой друг мог вчера сказать мне обидную фразу, злился на себя, что не ответил ему сразу, и выражение лица его было странное. Наверняка он сейчас переживает, звонит мне домой, а я уехал, дома меня нет, но все-таки надо было ему сделать замечание, а не молчать". Третий скажет: "я стоял в проходе, и эти соседи из моего купе, так меня рассматривали, мои часы и пиджак, что ночью я боялся уснуть, а то, что они сказали бы – такой приличный человек, при часах, а когда спит – храпит". А четвертый бы сказал: "смотрел в окно, пейзаж из желтых листьев и дождика за окном постепенно поменялся на чистое синее небо, потом появились кипарисы. Замечательная проводница принесла такой вкусный чай в стаканах с подстаканниками и кусочками сахара с нарисованным поездом, и от этого чая так запахло детством, в соседнем купе ехал подросток, интересный мальчишка так много рассказал о русской литературе. Разговорился с его папой, удивительно – мы родились в одном городе. А вечером на остановке взял и купил на платформе себе чебуреки, да, знаю, что нельзя, вредно и даже опасно, но так захотел, и такие они вкусные оказались! Здорово было засыпать под стук колес поезда". Слушая все это, у вас будет ощущение, что эти люди были в разных местах, а не в одном купе.

Буддисты говорят, что человек может не прожить свою жизнь, а проспать. То есть нет ничего хуже, если человек не присутствует в своей жизни, а застревает в своем прошлом, либо грезит будущим. Наше прошлое – это память, воспоминания, наше будущее – это фантазия, предположения, мечты. А есть только одна реальность – это наше настоящее. Наше настоящее формирует и создаёт наше будущее. Если человек живет событиями прошлого, или уходит своими мыслями чувствами в будущее, то у человека возникает феномен ускорения времени.

Теперь несколько рекомендаций:

1. Прекратите сравнивать себя с другими людьми.

2. Прекратите бесконечно ругать и порицать себя.

3. Сделайте список ваших прошлых достижений.

4. Сформируйте список ваших положительных качеств.

5. Старайтесь заниматься тем, что вам нравится.

6. Будьте верны себе.

7. Действуйте! Вы не сможете развить адекватную самооценку, если будете сидеть на месте. Каждый из нас уникальная личность, с огромными возможностями, с огромным потенциалом. По мере того, как ваша самооценка будет расти, ваши истинные способности будут раскрываться. Что наиболее важно, адекватная самооценка принесет вам душевное спокойствие, и вы действительно по-настоящему оцените самого себя.

И еще одна рекомендация – постарайтесь делать ставку не только на результат, но и на процесс вашей деятельности. Например, мужчина завидует хорошему дому своего приятеля, дорогому автомобилю, но при этом он совсем не завидует тому, что приятель работал без отпуска и выходных. Тот, кто добился успеха, получал удовольствие в том числе и от процесса своей деятельности. Так что будьте самодостаточны.