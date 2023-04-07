Кубок Кремля: Танцы объединяют людей по всему миру!

В течение более чем четверти века Российский танцевальный союз (РТС) организует в Кремле крупнейшие турниры и чемпионаты по спортивным бальным танцам: Кубки мира, чемпионаты Европы и мира для профессионалов в европейской и латиноамериканской программах.



В течение более чем четверти века Российский танцевальный союз (РТС) организует в Кремле крупнейшие турниры и чемпионаты по спортивным бальным танцам: Кубки мира, чемпионаты Европы и мира для профессионалов в европейской и латиноамериканской программах. За эти годы соревнования в Кремле стали школой мастерства не только для российских исполнителей, но и лучших зарубежных пар. Все эти турниры за рубежом называют Kremlin Cup– Кубок Кремля и единогласно считаются престижными в мире танцевального спорта. 22 апреля президент РТС, заслуженный деятель искусств РФ Станислав Попов вновь проведет "Кубок Кремля – Гордость России!", уже третий по счету при поддержке Генерального партнера – "Газпромбанк" (АО) и информационного партнера "Дни.ру".

Станислав Попов:

"22 апреля в Кремле должен был пройти чемпионат Европы. Но жизнь внесла свои коррективы. В связи с настоящими событиями, следуя примеру Олимпийского комитета, многих международных спортивных федераций и организаций культуры и искусства, международные организации танцевального спорта лишили Россию возможности проведения официальных чемпионатов! Российские спортсмены и деятели культуры подвергаются дискриминации и, фактически, преследованиям по национальному признаку. Что, несомненно, является примером расизма по отношению к россиянам, представителям великой страны, с огромными культурными и спортивными традициями и достижениями. Олимпийские и общечеловеческие принципы "спорт и искусство вне политики" оказались забытыми и не актуальными! Но РТС продолжает свою деятельность и вместо официальных чемпионатов мира и Европы, которые должны были состояться в 2022 – 2023 году, мы вновь проводим "Кубок Кремля – Гордость России!" для лучших российских исполнителей и участников из дружественных нам стран!

Этот вечер, несомненно, доставит удовольствие зрителям. Турнир по латиноамериканским танцам среди профессионалов и любителей, соревнование профессионалов в программе европейских танцев, выступление участников популярного направления Про-Эм, показательные выступления гостей создадут радостную атмосферу вечера".

Более ста пар заявлены к участию. Новые расстановки сил в панелях ожидаются в профессиональных турнирах и в любительском в латиноамериканской программе, ведь после чемпионата России в марте этого года, некоторые пары заявили о переходе в профессиональную категорию. Так двукратные чемпионы России среди любителей

Михаил Попов и Анастасия Дубровская в этом статусе впервые выйдут на Кремлевский паркет:

"Перед предстоящим Кубком Кремля мы совсем по-другому себя ощущаем. Мы уже визуализировали себя профессиональными танцорами, поняли, что наш танец должен быть более осознанным. Наша пара уже не раз выходила на Кремлевский паркет, нам предоставлялась возможность соревноваться в любителях. Для нас это было почетно! Но танцевать профессионалами в Кремле… это эмоции совершенно другого уровня. Это мечта большинства, кто смотрел и смотрит трансляции с Кубка мира, с чемпионатов мира в Кремле, где соревновались наши кумиры, где всегда хотелось тоже побывать и посоревноваться с лучшими из лучших. И теперь мы выйдем в профессиональном статусе. Лично для нас, это станет невероятно ярким впечатлением, которое не сравнится ни с чем, что было до этого!"

Алексей Царев и Алена Стадник выступают в европейской программе, совсем недавно стали членами РТС, так же как Михаил и Анастасия перешли из любителей в профессионалы, но в марте на чемпионате России, оттанцевав в двух категориях и более успешно в профессиональной, заняв почетное шестое место в финале:

"Это будет наш первый Кубок Кремля, мы еще не танцевали на этом историческом паркете. Были только в качестве зрителей. Это самый культовый турнир и каждый танцор хочет принять в нем участие в любом качестве: и как любитель, и как профессионал, или еще как-то. Мы предвкушаем то как это произойдет: зал шикарный, паркет уникальный, а публика великолепна. Мы знаем, что все участники выложатся на 150%, чтобы показать свой лучший танец. И это будет очень волнительно!"

Организаторы пригласили к участию лучшие российские дуэты, среди которых звезды танцевального спорта мирового уровня! Вместе с ними выступят пары из Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Китая, Италии, Румынии, Хорватии, которые решили поддержать своим участием "Кубок Кремля – Гордость России!".

Станислав Попов:

"Мы продолжаем верить, что язык искусства и особенно язык танца станут тем универсальным языком общения, который поддержит и укрепит отношения между странами. Мы уверены, что наступит мир и то время, когда соревнования по танцевальному спорту вновь будут примером "народной дипломатии!". И мы продолжим следовать главным международным целям, которые были провозглашены основателями танцевального спорта в Германии и Великобритании, и на протяжении почти века звучали в мировом танцевальном сообществе: "Friendship through the Dancing" – Дружба через танец и "Tanzen Verbindet Weltweit" – Танцы объединяют людей по всему миру!"