Головченко и Богославская: Мы воодушевлены и с позитивом смотрим на то, что нам предстоит

22 апреля в Москве пройдет турнир по спортивным бальным танцам "Кубок Кремля – Гордость России!".



Организатор — президент Российского танцевального союза и Евро-Азиатского танцевального совета, почетный вице-президент WDC, заслуженный деятель искусств РФ Станислав Попов. Генеральный партнер турнира — "Газпромбанк" (АО). Информационный партнер – ДНИ.РУ.

В преддверии знаменательного события мы поговорили с участниками турнира по европейской программе среди профессионалов Ильей Головченко и Кристиной Богославской. Кремлевский паркет станет первой площадкой, где этот дуэт будет танцевать в категории профессионалов . Илья и Кристина рассказали, что чувствуют в связи с этим, как готовятся выступать в новом качестве и о многом другом.



"Атмосфера была просто бомбическая!"



Кристина:



Нам очень понравилось танцевать на чемпионате РТС. Это важный турнир, его всегда ждешь, готовишься к нему. В этот раз было огромное количество зрителей, что не может не радовать. Танцевать было безумно приятно. Атмосфера была просто бомбическая!

Илья:

Хотелось бы поблагодарить организаторов, за то, что в этом году событие получилось очень красивым, зрелищным. Было действительно очень много зрителей, все поддерживали. Расписание турнира изменилось, и, мне кажется, такой график гораздо удобнее.

Кристина:

Обычно финальный тур у нас был уже ночью. А теперь мы заканчивали танцевать не так поздно, как в предыдущие годы. На этом чемпионате чередовались профессионалы, любители, молодежь. Поэтому внимание зрителей было постоянным, никто никуда не расходился, не менялся, как обычно бывает — на латину одни люди, на стандарт другие. Тут была очень классная аудитория, поддерживающая.

Илья:

Мне кажется, это был первый раз, когда мы танцевали в Крокусе при абсолютно полном зале. Ни одного свободного места не было. Негде было даже встать, чтобы посмотреть как другие категории танцуют.

Кристина:

Все, что мы готовили к чемпионату РТС, все цели, которые ставили в плане нашего танца, мы показали, у нас получилось это сделать.

Илья:



Мы довольны своим танцем. Рады, что получилось выиграть, и это было уже третье наше чемпионство. Для нас это очень важный турнир, потому что он был последним для нас в категории любителей. И на награждении Станислав Попов объявил, что мы переходим в профессионалы.

"Переход в профессионалы — это новая мотивация, новое вдохновение для нас"

Илья:

Мы уже с начала этого года стали задумываться о переходе. Даже сложно назвать какой-то определенный момент, когда пришли к этому решению. Просто вдвоем почувствовали, что пора. Но мы хотели завершить красиво наше любительское танцевание, поэтому ждали наиболее удачного момента. Нам показалось, что Чемпионат России лучшее место для такого важного шага.

Кристина:

Мы обдумывали, когда и как нам это сделать, потому что чувствовали, что уже готовы, хотим начать какой-то новый этап в нашей карьере.

Илья:

Чувствовали, что хотим уже соревноваться с другими парами, хотим окунуться в какую-то новую соревновательную атмосферу. Нам это кажется очень интересным и заряжает энергетически.

Кристина:

Это новая мотивация, новое вдохновение, новые цели для нас сейчас.

Илья:

Конечно, определенные волнения в связи с переходом в профессионалы есть. И это нормально. Это очень важно, чтобы волнение было. Потому что если будешь совсем холодно подходить к этому процессу, то ничего не получится. Ты должен гореть. А если ты горишь, то, конечно, немножко волнуешься. Но я бы сказал, что мы воодушевлены и с позитивом смотрим на то, что нам предстоит.

Кристина:

Да, есть безграничный эмоциональный подъем в связи с переходом в профессионалы, в связи с тем, что ждет впереди. Мы готовы, мы хотим идти в этом направлении, поэтому ждем с нетерпением, готовимся.

Илья:

В нашем графике принципиально, думаю, ничего не измениться. Мы все равно будем ходить в зал, заниматься, брать уроки с нашими педагогами и делать наш танец лучше. Поэтому технически все останется по-прежнему. Вопрос в том, что мы по-другому посмотрим на свой танец, оказавшись в другой соревновательной среде. И исходя из этого будем принимать какие-то решения и понимать в какую сторону нам нужно развиваться.

Кристина:

Я думаю, что определенные вопросы относительно развития в профессиональной карьере мы тоже будем обсуждать, будем решать. Но глобально мы будем продолжать развивать наш танцевальный стиль, смотреть, как все будет происходить, и уже корректировать что-то по ходу. Мы всегда открыты новому.

Заветный конвертик

Илья:

Очень запоминающимися моментами в нашей карьере были самые первые турниры в Англии еще среди юниоров и молодежи, когда мы приезжали и как завороженные на всё смотрели, влюблялись в этот вид спорта, в бальные танцы. Именно тогда мы поняли, что хотим связать с этим жизнь. Из ярких событий хотел бы вспомнить эпизод, когда мы первый раз попали в Альбертхолл в 2016 году. Это было для нас абсолютным сюрпризом. Мы не думали, что способны показывать такие результаты. И тут нас объявляют. Нам выдали этот заветный конвертик, который все так хотели получить. Мы были совершенно ошарашены. У нас билеты на следующий день. Пришлось их менять, искать какую-то гостиницу. И когда впервые мы оказались в этом зале, совершенно непередаваемые эмоции испытали. Понятно, что мы сразу же с первого тура слетели (смеется). Но опыт был очень крутой.

Кристина:

Это зарядило нас на дальнейшую карьеру.

Илья:

И потом, когда мы уже первый раз в полуфинал попали в Альбертхолл, это было тоже что-то феерическое.

Кристина:

Второй яркий момент. Почему-то у нас все яркие моменты именно с Альбертхоллом связаны (смеется).

Илья:

Да. Может быть это такое магическое место для нас.

"Я бы не хотела ничего в нашем прошлом менять"

Кристина:

Тот путь, который мы прошли, те моменты хорошие и плохие, какие-то неудачи все равно очень сильно повлияли на нас и в итоге сделали нас такими танцорами, которыми мы сейчас являемся. И это на самом деле очень круто, это бесценный опыт. Я безумно счастлива, что прошла такой путь. Мне кажется, что это такой этап, который многие люди проходят — этап внутреннего развития. Так что это необходимо, и я бы не хотела ничего в нашем прошлом менять.

Илья:

Наверное, это были какие-то необходимые ошибки, которые сделали нас теми, кто мы есть. Хотя, возможно, если бы я на машине времени переместился бы на 5-7 лет назад и встретил еще совсем юного себя, я бы посоветовал себе не так сильно зацикливаться на правильности, давать себе свободу, доверять себе и быть более смелым, чтобы делать то, что ты хочешь. Именно с точки зрения танцев. Не бояться пробовать, доверять своему телу, своим ощущениям и тому, как ты это видишь.

"Танцы — это международное движение, которое объединяет людей по всему миру"

Илья:

В начале марта нам позвонил Станислав Попов и сказал, что нас приглашают на обед в посольство Великобритании. Такой чести удостоились мы и еще одна российская пара в связи с удачным выступлением на турнире UK Open Championship в январе нынешнего года. Это было неожиданно. Мне кажется, что это достаточно важное событие поскольку оно демонстрирует, что несмотря на все трудности мы, как танцоры, выстраиваем отношения с другими государствами, потому что танцы не имеют никакого отношения к политике. Прежде всего это международное движение, которое, действительно, объединяет людей по всему миру.

Мы выразили благодарность сотрудникам посольства Великобритании за то, что поступило такое приглашение. Все было очень красиво, очень душевно. Мы прекрасно провели время. Была очень интересная беседа. И мы рады, что нам посчастливилось поучаствовать в таком мероприятии.

Кристина:

Очень приятно, что мы стали одной из приглашенных пар. Это большая честь для нас. Было здорово! Спасибо большое Станиславу Попову, что получилось организовать такое интересное событие.

"Конечно, хочется защищать честь страны"

Кристина:

В конце прошлого года у нас не получилось, к сожалению, никуда съездить. Но в январе этого года уже удалось поучаствовать в UK. Еще мы танцевали турнир в Питере — Crystall Ball. Тоже великолепное события, и мы всегда рады принимать в нем участие. И третьим стал чемпионат РТС. Следующий этап начнется у нас с Кубка Кремля и затем будет Блэкпул.

Илья:

Сейчас на всех крупнейших заграничных турнирах ввели такое правило, что вообще страны не объявляются ни для кого. Одно дело, если бы для всех объявляли, а для российских пар нет. Это было бы обидно и неприятно… А так получается, что все танцуют сами за себя. Мы тут находимся в таком же положении, как и все остальные. Конечно, хочется защищать честь страны, но раз уж в нынешней ситуации это невозможно, то такое нововведение оказалось наилучшим решением. И я думаю, что организаторы заграничных турниров поступают совершенно правильно.

"Российский танцевальный мир активно развивается"

Илья:

Не могу сказать, что мы раньше в категории любителей танцевали много турниров в России. Это от силы было пять событий в год. Остальное все за рубежом. Понятно, что потом, когда началась пандемия и все остальное, за границу мало у кого стало получаться выезжать. И, конечно, мы начали больше танцевать в России. Думаю, что для профессионалов возможностей соревноваться внутри страны в скором времени будет больше. Российский танцевальный мир активно развивается, становится больше турниров, федерации делают какие-то совместные проекты, организуют разные красивые события.

Кристина:

И мы будем рады участвовать в большем количестве турниров в России, чем получалось раньше.

Илья:

Я думаю, что и профессиональных пар станет больше в России в ближайшее время. Мы надеемся на это. Мне кажется, что проблем с турнирами в России возникать не должно. Опять же в РТС есть серия Гран-При. Можно участвовать в этих событиях, их достаточно много. Это тоже интересный формат.

"Скорей бы выйти на этот великолепный паркет"

Илья:



Конечно, мы активно готовимся к Кубку Кремля, тренируемся.

Кристина:

У нас еще есть время, мы хотим посвятить его определенной подготовке. Мы очень ждем турнир и всегда ждали его, когда танцевали в категории любителей. А сейчас мы в еще большем нетерпении, скорей бы выйти на этот великолепный паркет, потому что каждый раз это невероятное, прекрасное событие.

Илья:

И поскольку это будет один из первых наших турниров в профессионалах, мы хотим продемонстрировать свой лучший танец, не ударить в грязь лицом.

Кристина:

Хотим выйти и показать себя уже в новом качестве.

Илья:

Всегда, когда мы готовимся к Кубку Кремля, в последнюю неделю перед турниром мы практикуемся под музыку, которая обычно звучит там, потому что это помогает настроиться на волну турнира. Получается как генеральная репетиция.

Кристина:

Тренируясь под эту музыку, мы уже как бы окунаемся в атмосферу Кремля.

Илья:



И к тому же, если ты практикуешься под музыку, которая будет на соревнованиях, ты уже мозг подготавливаешь к этому, как будто проживаешь будущее событие.

Кристина:

И в итоге на турнире чувствуешь себя увереннее.

"Кайфануть от турнира"

Кристина:

Я знаю, что на Кубке Кремля будет присутствовать руководитель студии, в которой я работаю. Нас придут поддержать ученики. Не уверена, что у всех получится прийти, но знаю, что близкие люди из студии будут точно. Также, возможно, мои родители смогут присутствовать и родители Ильи тоже.

Илья:

И мне кажется, что за эти годы уже накопилось немало людей, которым нравится, как мы танцуем, они всегда активно болеют за нас. Это очень приятно. Так что, уверен, команда поддержки сложится у нас к этому турниру.

Кристина:

Я хочу пожелать всем, чтобы прошло все гладко, и такая же прекрасная атмосфера была на турнире, как и всегда. Танцорам хочется пожелать легкого паркета. И пусть у всех получится кайфануть от этого турнира, радоваться и наслаждаться этой потрясающей атмосферой!

Илья:

А я пожелаю всем чтобы не случилось никаких эксцессов, никто не заболел и все прошло так, как все для себя планируют.