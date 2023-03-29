Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

Всплыли результаты экспертизы: 31-летний Никита Пресняков признан мертвым
"Сильно бьет": живущая с дедом дочь Началовой рассказала о семейной драме
Все-таки рак: наглотавшаяся таблеток Пугачева осталась совсем одна
Тело старика Петросяна разложилось в кабинете жены: Неживой
партнеры
Среда
29 марта
Лента новостей
12:20
Головченко и Богославская: Мы воодушевлены и с позитивом смотрим на то, что нам предстоит
12:00
"Мы бессмертны": победившая рак Вайкуле сделала страшное признание
11:40
Облизала его и запрыгнула на плечи: видео интима Пересильд с любовником на вечеринке попало в Сеть
11:20
"Дали бесплатно": как повысить доступность жилья в России
11:00
В Крыму четыре человека погибли после столкновения поезда с машиной
10:40
"Тяжело было": спутавшийся с извращенской бабкой Пресняков бросил недавно родившую жену
10:20
В Челябинске водитель сбил подростка на пешеходном переходе
10:00
"Выиграли спекулянты": за сколько лет россияне могут накопить на квартиру
09:40
"Несчастные дети!": бабка Пугачева вынесла из дома на руках двух новорожденных младенцев
09:20
Цены выросли: Сколько стоит в этом году поменять зимнюю резину на летнюю
09:00
Рыжий корги Тыковка оказался в надежных руках – видео
08:40
Очаровательный малыш: 77-летнего Преснякова-старшего поздравляют с рождением сына
08:20
Erti: в центре Москвы представили ростовский взгляд на грузинскую кухню
08:00
Куда отправиться в путешествие россиянам
06:27
Как выбрать вкусные и качественные пельмени: Советы от экспертов
04:27
"Старик и море": Аскетизм, лишения, страдания души и тела во имя своей большой цели
02:34
"Женщина преклонного возраста": Собчак в плешивой шубе опозорилась на людях
00:09
Саввин день: традиции и приметы на 29 марта
22:00
"Чувствовал себя с ней, как с мамой": юный красавец об отношениях с Пугачевой
21:37
"Я тоже тебя люблю": ставший отцом женатый Баста вывел в свет новую фаворитку
21:00
"Убили ребенка": врачам сгоревшей в 15 лет девочки сулят жестокое наказание
20:30
"Как жахнем!": накатившая до чертиков Андреева утонула в джакузи после попойки
20:00
Фестиваль губернских театров "Фабрика Станиславского" пройдет в Москве в пятый раз
19:30
Хуже Панина: окативший спермой кровать Милохин рассказал про бывшего парня
19:00
"Черная зависть": Цымбалюк-Романовская вмазала вдове Джигарханяна при всем честном народе
18:30
Мультфильм "Коты Эрмитажа" попал в ТОП-3 российского проката
17:40
"Чудо природы": родившая от Бероева скруглившаяся Алферова похвасталась малышом
17:20
"Драки": проснувшиеся ежики готовятся к брачному периоду
17:00
Поматросил и бросил: Козловский ушел от Акиньшиной к знойной брюнетке
16:52
"Росатом" реализует в Ульяновской области проект в сфере ветроэнергетики
16:43
Как отличить депрессию от плохого настроения: 3 главных признака
16:20
"Нет никаких иллюзий": заявлено об открытии аэропорта Симферополя и повышении цен
16:00
Посетившую процедуры Кабаеву с животиком настигло горе: Перекос и нарушение развития
15:40
"Ужас какой!": Разъяренные иностранцы закидали помидорами безголосую Нетребко
15:20
"Это взаимно": SHAMAN ответил признавшейся ему в любви Собчак
15:00
Вот это морщины! Фото резко постаревшей Михалковой без фильтров слили в Сеть
14:40
Разбитая раком Вайкуле готовится уйти на тот свет: Как страшно умирать!
14:20
Умер самый старый кот России
14:00
Конец: Пролежавший в больнице три месяца Костомаров отмучился
13:40
Скандалы, драки, похищения: любовнице Пьера Нарцисса грозит тюрьма
13:20
Арендовать квартиру или поселиться в отеле: что выбрать путешественнику
13:00
Усидевшую на двух стульях украинку Лорак прижали к стенке: Ликвидировать
12:40
Скандалист Мамаев подарил жене богатое наследство: Отобрал у дочери
12:20
"Он с Волочковой": Доведенная жена Джигурды поставила точку в разводе
12:00
Отказов от страхования ипотеки стало больше
11:20
Самые доступные ЖК рядом с "Москва-Сити"
11:00
Пополнение: Засветившая округлившийся животик Бородина ждет ребенка
10:40
В России могут в несколько раз поднять цены на газ
10:20
Пришьют ему новые ножки? Костомарова готовят к новым манипуляциям
10:00
"Два года": Замужняя Собчак живет с другим мужчиной
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Слава Богу": Обнародованы последние слова ушедшего Костомарова
"Чудо природы": родившая от Бероева скруглившаяся Алферова похвасталась малышом
Хуже Панина: окативший спермой кровать Милохин рассказал про бывшего парня
"Муж каждый день пьет": Орлова рассекретила проблемы в браке после рождения ребенка
"Они переехали": Миддлтон увезла детей из Лондона после слухов о разводе с принцем Уильямом
"Страшный ад": разбитая тяжелым недугом Успенская ищет донора
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Lifestyle
Головченко и Богославская: Мы воодушевлены и с позитивом смотрим на то, что нам предстоит

Головченко и Богославская: Мы воодушевлены и с позитивом смотрим на то, что нам предстоит

22 апреля в Москве пройдет турнир по спортивным бальным танцам "Кубок Кремля – Гордость России!".
прочитано 56 раз

Организатор — президент Российского танцевального союза и Евро-Азиатского танцевального совета, почетный вице-президент WDC, заслуженный деятель искусств РФ Станислав Попов. Генеральный партнер турнира — "Газпромбанк" (АО). Информационный партнер – ДНИ.РУ.

В преддверии знаменательного события мы поговорили с участниками турнира по европейской программе среди профессионалов Ильей Головченко и Кристиной Богославской. Кремлевский паркет станет первой площадкой, где этот дуэт будет танцевать в категории профессионалов . Илья и Кристина рассказали, что чувствуют в связи с этим, как готовятся выступать в новом качестве и о многом другом.

"Атмосфера была просто бомбическая!"

Кристина:

Нам очень понравилось танцевать на чемпионате РТС. Это важный турнир, его всегда ждешь, готовишься к нему. В этот раз было огромное количество зрителей, что не может не радовать. Танцевать было безумно приятно. Атмосфера была просто бомбическая!

Илья:

Хотелось бы поблагодарить организаторов, за то, что в этом году событие получилось очень красивым, зрелищным. Было действительно очень много зрителей, все поддерживали. Расписание турнира изменилось, и, мне кажется, такой график гораздо удобнее.

Кристина:

Обычно финальный тур у нас был уже ночью. А теперь мы заканчивали танцевать не так поздно, как в предыдущие годы. На этом чемпионате чередовались профессионалы, любители, молодежь. Поэтому внимание зрителей было постоянным, никто никуда не расходился, не менялся, как обычно бывает — на латину одни люди, на стандарт другие. Тут была очень классная аудитория, поддерживающая.

Илья:

Мне кажется, это был первый раз, когда мы танцевали в Крокусе при абсолютно полном зале. Ни одного свободного места не было. Негде было даже встать, чтобы посмотреть как другие категории танцуют.

Кристина:

Все, что мы готовили к чемпионату РТС, все цели, которые ставили в плане нашего танца, мы показали, у нас получилось это сделать.

Илья:

Мы довольны своим танцем. Рады, что получилось выиграть, и это было уже третье наше чемпионство. Для нас это очень важный турнир, потому что он был последним для нас в категории любителей. И на награждении Станислав Попов объявил, что мы переходим в профессионалы.

"Переход в профессионалы — это новая мотивация, новое вдохновение для нас"

Илья:

Мы уже с начала этого года стали задумываться о переходе. Даже сложно назвать какой-то определенный момент, когда пришли к этому решению. Просто вдвоем почувствовали, что пора. Но мы хотели завершить красиво наше любительское танцевание, поэтому ждали наиболее удачного момента. Нам показалось, что Чемпионат России лучшее место для такого важного шага.

Кристина:

Мы обдумывали, когда и как нам это сделать, потому что чувствовали, что уже готовы, хотим начать какой-то новый этап в нашей карьере.

Илья:

Чувствовали, что хотим уже соревноваться с другими парами, хотим окунуться в какую-то новую соревновательную атмосферу. Нам это кажется очень интересным и заряжает энергетически.

Кристина:

Это новая мотивация, новое вдохновение, новые цели для нас сейчас.

Илья:

Конечно, определенные волнения в связи с переходом в профессионалы есть. И это нормально. Это очень важно, чтобы волнение было. Потому что если будешь совсем холодно подходить к этому процессу, то ничего не получится. Ты должен гореть. А если ты горишь, то, конечно, немножко волнуешься. Но я бы сказал, что мы воодушевлены и с позитивом смотрим на то, что нам предстоит.

Кристина:

Да, есть безграничный эмоциональный подъем в связи с переходом в профессионалы, в связи с тем, что ждет впереди. Мы готовы, мы хотим идти в этом направлении, поэтому ждем с нетерпением, готовимся.

Илья:

В нашем графике принципиально, думаю, ничего не измениться. Мы все равно будем ходить в зал, заниматься, брать уроки с нашими педагогами и делать наш танец лучше. Поэтому технически все останется по-прежнему. Вопрос в том, что мы по-другому посмотрим на свой танец, оказавшись в другой соревновательной среде. И исходя из этого будем принимать какие-то решения и понимать в какую сторону нам нужно развиваться.

Кристина:

Я думаю, что определенные вопросы относительно развития в профессиональной карьере мы тоже будем обсуждать, будем решать. Но глобально мы будем продолжать развивать наш танцевальный стиль, смотреть, как все будет происходить, и уже корректировать что-то по ходу. Мы всегда открыты новому.

Заветный конвертик

Илья:

Очень запоминающимися моментами в нашей карьере были самые первые турниры в Англии еще среди юниоров и молодежи, когда мы приезжали и как завороженные на всё смотрели, влюблялись в этот вид спорта, в бальные танцы. Именно тогда мы поняли, что хотим связать с этим жизнь. Из ярких событий хотел бы вспомнить эпизод, когда мы первый раз попали в Альбертхолл в 2016 году. Это было для нас абсолютным сюрпризом. Мы не думали, что способны показывать такие результаты. И тут нас объявляют. Нам выдали этот заветный конвертик, который все так хотели получить. Мы были совершенно ошарашены. У нас билеты на следующий день. Пришлось их менять, искать какую-то гостиницу. И когда впервые мы оказались в этом зале, совершенно непередаваемые эмоции испытали. Понятно, что мы сразу же с первого тура слетели (смеется). Но опыт был очень крутой.

Кристина:

Это зарядило нас на дальнейшую карьеру.

Илья:

И потом, когда мы уже первый раз в полуфинал попали в Альбертхолл, это было тоже что-то феерическое.

Кристина:

Второй яркий момент. Почему-то у нас все яркие моменты именно с Альбертхоллом связаны (смеется).

Илья:

Да. Может быть это такое магическое место для нас.

"Я бы не хотела ничего в нашем прошлом менять"

Кристина:

Тот путь, который мы прошли, те моменты хорошие и плохие, какие-то неудачи все равно очень сильно повлияли на нас и в итоге сделали нас такими танцорами, которыми мы сейчас являемся. И это на самом деле очень круто, это бесценный опыт. Я безумно счастлива, что прошла такой путь. Мне кажется, что это такой этап, который многие люди проходят — этап внутреннего развития. Так что это необходимо, и я бы не хотела ничего в нашем прошлом менять.

Илья:

Наверное, это были какие-то необходимые ошибки, которые сделали нас теми, кто мы есть. Хотя, возможно, если бы я на машине времени переместился бы на 5-7 лет назад и встретил еще совсем юного себя, я бы посоветовал себе не так сильно зацикливаться на правильности, давать себе свободу, доверять себе и быть более смелым, чтобы делать то, что ты хочешь. Именно с точки зрения танцев. Не бояться пробовать, доверять своему телу, своим ощущениям и тому, как ты это видишь.

Фото: Кубок России

"Танцы — это международное движение, которое объединяет людей по всему миру"

Илья:

В начале марта нам позвонил Станислав Попов и сказал, что нас приглашают на обед в посольство Великобритании. Такой чести удостоились мы и еще одна российская пара в связи с удачным выступлением на турнире UK Open Championship в январе нынешнего года. Это было неожиданно. Мне кажется, что это достаточно важное событие поскольку оно демонстрирует, что несмотря на все трудности мы, как танцоры, выстраиваем отношения с другими государствами, потому что танцы не имеют никакого отношения к политике. Прежде всего это международное движение, которое, действительно, объединяет людей по всему миру.

Мы выразили благодарность сотрудникам посольства Великобритании за то, что поступило такое приглашение. Все было очень красиво, очень душевно. Мы прекрасно провели время. Была очень интересная беседа. И мы рады, что нам посчастливилось поучаствовать в таком мероприятии.

Кристина:

Очень приятно, что мы стали одной из приглашенных пар. Это большая честь для нас. Было здорово! Спасибо большое Станиславу Попову, что получилось организовать такое интересное событие.

"Конечно, хочется защищать честь страны"

Кристина:

В конце прошлого года у нас не получилось, к сожалению, никуда съездить. Но в январе этого года уже удалось поучаствовать в UK. Еще мы танцевали турнир в Питере — Crystall Ball. Тоже великолепное события, и мы всегда рады принимать в нем участие. И третьим стал чемпионат РТС. Следующий этап начнется у нас с Кубка Кремля и затем будет Блэкпул.

Илья:

Сейчас на всех крупнейших заграничных турнирах ввели такое правило, что вообще страны не объявляются ни для кого. Одно дело, если бы для всех объявляли, а для российских пар нет. Это было бы обидно и неприятно… А так получается, что все танцуют сами за себя. Мы тут находимся в таком же положении, как и все остальные. Конечно, хочется защищать честь страны, но раз уж в нынешней ситуации это невозможно, то такое нововведение оказалось наилучшим решением. И я думаю, что организаторы заграничных турниров поступают совершенно правильно.

"Российский танцевальный мир активно развивается"

Илья:

Не могу сказать, что мы раньше в категории любителей танцевали много турниров в России. Это от силы было пять событий в год. Остальное все за рубежом. Понятно, что потом, когда началась пандемия и все остальное, за границу мало у кого стало получаться выезжать. И, конечно, мы начали больше танцевать в России. Думаю, что для профессионалов возможностей соревноваться внутри страны в скором времени будет больше. Российский танцевальный мир активно развивается, становится больше турниров, федерации делают какие-то совместные проекты, организуют разные красивые события.

Фото: Кубок России

Кристина:

И мы будем рады участвовать в большем количестве турниров в России, чем получалось раньше.

Илья:

Я думаю, что и профессиональных пар станет больше в России в ближайшее время. Мы надеемся на это. Мне кажется, что проблем с турнирами в России возникать не должно. Опять же в РТС есть серия Гран-При. Можно участвовать в этих событиях, их достаточно много. Это тоже интересный формат.

"Скорей бы выйти на этот великолепный паркет"

Илья:

Конечно, мы активно готовимся к Кубку Кремля, тренируемся.

Кристина:

У нас еще есть время, мы хотим посвятить его определенной подготовке. Мы очень ждем турнир и всегда ждали его, когда танцевали в категории любителей. А сейчас мы в еще большем нетерпении, скорей бы выйти на этот великолепный паркет, потому что каждый раз это невероятное, прекрасное событие.

Илья:

И поскольку это будет один из первых наших турниров в профессионалах, мы хотим продемонстрировать свой лучший танец, не ударить в грязь лицом.

Кристина:

Хотим выйти и показать себя уже в новом качестве.

Илья:

Всегда, когда мы готовимся к Кубку Кремля, в последнюю неделю перед турниром мы практикуемся под музыку, которая обычно звучит там, потому что это помогает настроиться на волну турнира. Получается как генеральная репетиция.

Кристина:

Тренируясь под эту музыку, мы уже как бы окунаемся в атмосферу Кремля.

Илья:

И к тому же, если ты практикуешься под музыку, которая будет на соревнованиях, ты уже мозг подготавливаешь к этому, как будто проживаешь будущее событие.

Кристина:

И в итоге на турнире чувствуешь себя увереннее.

Фото: Кубок России

"Кайфануть от турнира"

Кристина:

Я знаю, что на Кубке Кремля будет присутствовать руководитель студии, в которой я работаю. Нас придут поддержать ученики. Не уверена, что у всех получится прийти, но знаю, что близкие люди из студии будут точно. Также, возможно, мои родители смогут присутствовать и родители Ильи тоже.

Илья:

И мне кажется, что за эти годы уже накопилось немало людей, которым нравится, как мы танцуем, они всегда активно болеют за нас. Это очень приятно. Так что, уверен, команда поддержки сложится у нас к этому турниру.

Кристина:

Я хочу пожелать всем, чтобы прошло все гладко, и такая же прекрасная атмосфера была на турнире, как и всегда. Танцорам хочется пожелать легкого паркета. И пусть у всех получится кайфануть от этого турнира, радоваться и наслаждаться этой потрясающей атмосферой!

Илья:

А я пожелаю всем чтобы не случилось никаких эксцессов, никто не заболел и все прошло так, как все для себя планируют.

Фото: Кубок России
Автор: 29 марта 2023, 12:20

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Очаровательный малыш: 77-летнего Преснякова-старшего поздравляют с рождением сына

Поклонники и звезды в восторге от случившегося
Шоу-бизнес

"Чудо природы": родившая от Бероева скруглившаяся Алферова похвасталась малышом

Поклонники делят радость вместе с супругой Егора Бероева
Шоу-бизнес

Пополнение: Засветившая округлившийся животик Бородина ждет ребенка

Ксения Бородина вопит от радости.
Шоу-бизнес

Разбитая раком Вайкуле готовится уйти на тот свет: Как страшно умирать!

Лайма Вайкуле вспомнила о Боге

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 27 марта по 2 апреля 2023 года
Гороскоп на неделю с 20 по 26 марта 2023 года
Гороскоп на неделю с 13 по 19 марта 2023 года
Эпохальная смена планет: Гороскоп на весну 2023 года

Здоровье

Маммопластика: Почему мы отговорим от огромной груди
Любимые операции звезд, которые не надо повторять
Нелепые слухи о ринопластике
Встречается у многих: ученые обнаружили неочевидный симптом деменции

Спорт

Боец Селиванов объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем
Скончался известный советский фигурист и олимпийский чемпион Александр Горшков
Кровавое пятно на льду: задетая коньком распоротая Тотьмянина повторила страшную судьбу Бережной
Беда откуда не ждали: олимпийскую чемпионку Валиеву вышвырнули как мусор

Регионы

"Росатом" реализует в Ульяновской области проект в сфере ветроэнергетики
Под Новосибирском при пожаре в частном доме погибли 2 человека
В Ленобласти пьяная женщина убила мужа
В Нижнем Новгороде спасатели эвакуировали учеников после задымления в школе
© 2015-2023 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+