Как отличить депрессию от плохого настроения: 3 главных признака

Депрессия – не приговор, но важно распознать ее на ранней стадии.

Эксперт в области психотерапии объяснил, чем отличается депрессия от плохого настроения. Когда речь идет о психическом расстройстве, налицо три главных признака, которые проявляются у человека одновременно. Как пишет "Радио 1", это заторможенность физическая, эмоциональная и мыслительная.

Сайт VSE42.RU уточняет, что если наблюдается какое-то одно из этих состояний, то о депрессии, по словам специалиста, речи не идет. Тем не менее даже при обычной хандре требуется помощь извне, если в голову лезут тягостные мысли вплоть до самоубийства.