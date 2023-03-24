"Тревожно-депрессивное расстройство": искалеченному Костомарову грозит новый диагноз

Болезнь забирает не только физическое здоровье Романа Костомарова.

В СМИ продолжают появляться все новые подробности состояния фигуриста Романа Костомарова. Сообщается, что мужчине ампутировали пальцы левой руки и одну кисть. Хуже обстоят дела с нижними конечностями, которые пришлось удалить вплоть до голени. Официально ни Роман, ни его близкие не комментируют эти событие.

Помимо физических потерь искалеченному Олимпийскому чемпиону и бывшему партнеру Татьяны Навки грозит новый диагноз. Психотерапевт Елена Малахова рассказала интернет-изданию "360" о том, как будет проходить восстановление и адаптация Романа Костомарова к новой жизни.

По словам эксперта, все зависит от типа личности подопечного. Одни пациенты впадают в депрессию, страдают от тревоги и других расстройств.

"Риски у такого человека сформировать тревожно-депрессивное расстройство выше. И он будет дольше выходить", — рассуждает психолог.

Другие же, более выносливые, находят внутренний ресурс для принятия и готовности к новым жизненным условиям. Скорее всего, будучи спортсменом, Роман Костомаров относится именно ко второму типу. Упругость его психики должна позволить ему пережить случившееся.

"Нужно интегрироваться в жизнь с учетом прошлого опыта, продолжать ее жить дальше", — говорит психолог.