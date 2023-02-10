Рассада всем на зависть: как сделать парник на подоконник своими руками

Всего 3 шага – и рассада в 2023 году взойдет на ура.

Грядет садово-огородный сезон, а это значит, что пора сажать семена. Дешево и даже бесплатно можно смастерить сносный парник на подоконник. Простую инструкцию по его изготовлению представляет портал ОСН. Следуйте ей, и рассада в 2023 году скажет вам "спасибо".

Нам понадобятся ножницы и несколько бутылок. Наверняка дома остались пластиковые емкости из-под молока и воды, а если нет — попросите их у друзей, родных или товарищей.

Шаг 1: разрезаем каждую бутылку поперек на две части;

Шаг 2: в основы с донышком насыпаем грунт или кладем торфяные таблетки для рассады;

Шаг 3: надеваем половинки бутылок с горлышком на нижние по принципу колпачков.

Вот и все: теперь гораздо больше шансов, что рассада вырастет всем на зависть. Полив и проветривание на подоконнике осуществляется элементарно — просто снимается верхняя половина бутылки.