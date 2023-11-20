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Понедельник 20 ноября

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Куда сходить в Москве: афиша с 20 ноября по 2 декабря

Куда сходить в Москве: афиша с 20 ноября по 2 декабря
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Температура за окном понижается, но это не повод сидеть вечером дома. Ведь театры и концертные залы столицы предлагают столько всего интересного! Это точно пропустить нельзя!

ТЕЛЕФЕСТИВАЛЬ

"Песня года-2023"

Лауреатами этого телефестиваля ежегодно становятся исполнители, чьи хиты в течение года завоевали признание аудитории. В этот раз выступлениями порадуют Филипп Киркоров, Лариса Долина, Лев Лещенко, Ирина Аллегрова, Дима Билан, Полина Гагарина, Анжелика Варум, Григорий Лепс, Ани Лорак, Стас Михайлов, DaBro, Мари Краймбрери, Николай Басков, Сергей Лазарев, Валерия, Лолита, Игорь Николаев, Artik & Asti, Юлианна Караулова, Anna Asti, Александр Ревва, Клава Кока, Люся Чеботина, Shaman, Мот, GAYAZOV$ BROTHER$, Ваня Дмитриенко, Galibri & Mavik и многие другие. Будут все звезды! Ведущие концерта – Лера и Сергей Лазарев.

2 декабря, "Мегаспорт".

Фото: пресс-служба

ВСТРЕЧА

Посвящение Марии Каллас

2 декабря весь мир отметит 100-летие со дня рождения самой знаменитой оперной певицы двадцатого века – Марии Каллас. Видеоканал “Сады искусств” совместно с образовательным проектом “Нефилим” проводит беседу-встречу, посвященную этому знаковому событию в мире культуры. Автор и ведущий – Павел Токарев, музыкальный продюсер и пиар-менеджер. Гости – Дмитрий Вдовин, Наталья Зимянина, Сергей Буланов, Ада Айнбиндер,, Александр Перепелкин. В беседе будут подниматься самые значительные аспекты творчества Дивы, ее биографии, тема феномена ее личности.

2 декабря, атриум бизнес-центра "Демидов" (ул.Тимура Фрунзе, 11 с. 1).

Фото: пресс-служба

ТЕАТР

"Гример"

Спектаклю Эдуарда Боякова "Гример" по мотивам прозы Николая Лескова исполняется один год. За это время его увидели более 30 тысяч зрителей. Жанр постановки определен необычно: "спектакль в усадьбе XVIII века". Спектакль соединяет принципы иммерсивности и традиционной драмы: публика разделена на группы, каждая из которых в первой половине представления перемещается по усадьбе, встречая на пути героев и становясь свидетелем репетиций, тайных встреч, любовных клятв, исповеди, приготовления трапезы и быта крестьян на скотном дворе, где обитают живые куры и козочка. Вторая часть собирает зрителей в театральном зале, где публикау видит веселое представление из "индийской жизни" с песнями и танцами, а также узнает финал истории.

25 ноября, "Новый театр".

Фото: пресс-служба

"Мария Ватутина. Письмо поверх письма"

Поэтические сборники Марии Ватутиной становятся бестселлерами, каждой новой книги читатели ждут с нетерпением, творческие вечера в разных городах России проходят с аншлагами. Но спектакль Нового Театра – не поэтический вечер и не творческая встреча. Это художественное высказывание, драматическое произведение, в котором поэт – герой, персонаж, характер. Спектакль – откровение, в котором жизнь живого поэта рассказана языком театра. Спектакль, в котором причудливо соединяются документальность и игровой театр, в котором синтезируются изысканная поэзия и правдивый рассказ о человеке, "основанный на реальных событиях". Спектакль, где на сцене поэт Мария Ватутина выясняет отношения с артистами – Дарьей Дуженковой и Валентином Клементьевым.

Проект Поэзия.doc. реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

28 ноября, Новый театр.

"Долгие годы"

В основе спектакля режиссера Георгия Долмазяна лежит пьеса, написанная им самим и вдохновленная романом Джозефины Лоуренс "Годы тянутся так долго" и фильмом "Уступи место завтрашнему дню". В ролях – Михаил Васьков, Ольга Гаврилюк, Александр Галочкин, Иван Захава, Полина Бондарь и другие.

20, 21 ноября, Театр им. Евг. Вахтангова (Симоновская сцена).

Фото: пресс-служба

"Женское счастье"

Как понять, что на самом деле хочет женщина? Дом, семью, детей или карьеру? Где найти определение женского счастья? В центре событий спектакля – молодая и успешная журналистка. У нее есть все, о чем мечтают другие: квартира в Москве, работа на телевидении, интересное окружение, но девушка не чувствует себя счастливой.Почему? Что можно еще желать? Она анализирует свою жизнь и осознает, что упустила самое главное… Удастся ли героине реализовать мечты детства и найти настоящее счастье? В главной роли – Валерия Ланская.

23, 24 ноября, Театр на Трубной.

Фото: пресс-служба

"С вечера до полудня"

Сюжет пьесы Виктора Розова "С вечера до полудня" — зарисовка из жизни московской семьи, а продолжительность действия укладывается в заявленный в названии период. Однако даже за столь недолгое время герои смогут не только пережить череду важных для них событий, но и пересмотреть взгляды на жизнь и свое место в ней. Режиссер – Егор Равинский. В ролях: Андрей Финягин, Максим Маминов, Олег Охотниченко и др.

23, 24 ноября, Школа драматического искусства (сцена на Сретенке).

Фото: пресс-служба

CКОРО

Владимир Кузьмин

Владимир Кузьмин – один из самых ярких и талантливых представителей эпохи рока в России. Он всегда был верен своим принципам и не изменял своему уникальному стилю, благодаря чему гастроли музыканта проходят при полном аншлаге, а песни искренне и тепло принимаются не только многомилионной армией поклонников артиста, но и слушателями всех возрастов. Кузьмин написал более четырехсот композиций, и многие из них стали хитами ("Когда меня ты позовешь", "Сказка в моей жизни", "Я не забуду тебя никогда" и другие). На концерте зрителей ждет незабываемая предновогодняя атмосфера, любимые песни и, конечно же, музыкальные сюрпризы.

17 декабря, Известия Hall.

"Другая сказка"

Жанр этой постановки по пьесам Евгения Шварца определен как "дуракаваляние со смыслом". Это не совсем "Голый король", и не то чтобы "Дракон", и точно не "Тень" – это какая-то другая сказка. Известный кинорежиссер Сергей Урсуляк дебютирует на театральной сцене вольным пересказом всего Шварца разом и даже вплетает в него малоизвестный киносценарий "Каин 18", написанный вместе с Николаем Эрдманом. Крупным планом в камерном пространстве режиссер выводит вечно актуальный юмор Шварца, который замешан не столько на злобной сатире, сколько на самоироничном и доброжелательном подходе к миру в любом его проявлении. В ролях: Мамука Патарава, Никита Языков, Алена Васина, Юлия Силаева, Татьяна Орлова, Зоя Кайдановская и другие.

16, 17 декабря, Театр им. Вл. Маяковского (сцена на Сретенке).

"МАММА МИМО! или Мюзикл пошел не так"

Это новый пародийный спектакль компании "Бродвей Москва" продюсера Дмитрия Богачева. Но на этот раз свои профессиональные обязанности они переложили на героев нового шоу: зрителям предстоит увидеть самый невероятный бэкстейдж из всех возможных – закулисье мюзикла! По сюжету крупного предприятия заказывает любительскому театру поставить любимое шоу своей жены – мюзикл Mamma Mia! Режиссер и артисты с воодушевлением берутся за дело, однако у заказчика есть свои представления о прекрасном. Раз за разом спуская очередную абсурдную идею, он даже не представляет, во что в итоге выльются его пожелания. Словом, никто не знает, чем обернется этот блистательный балаган, когда откроется занавес.

С 19 декабря, Дворец молодежи.

Фото: пресс-служба

20 ноября 2023, 08:13
Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press / www.globallookpress.com
"Дни.ру"✓ Надежный источник

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