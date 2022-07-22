Свадьба по-индийски: проверка девственности, никакого секса до брака, все расходы на невесте

С 25 июля по будням, с понедельника по пятницу, в 13:35 на телеканале ТВ-3 выходит новый романтический сериал из Индии "Женская доля". Он расскажет о двух сёстрах, мечтающих найти мужчину всей своей жизни и счастливо выйти замуж – но каждый раз сталкивающихся с самыми неожиданными препятствиями.



Понятное многим российским зрительницам желание сестер в Индии окрашено в особые тона. Индийские свадьбы славятся по всему миру своей помпезностью, размахом и яркостью. Но есть у этой сияющей медали и обратная сторона.

Главные события в жизни индийцев – рождение детей, свадьба и похороны. Для каждого из них есть свои чtтко регламентированные религиозные правила, каждое сопровождается самскарами – обязательными церемониями. Но самым главным обрядом в Индии считается свадебный, который стоит первым в списке самскар.

"ИНДИЙСКАЯ РУЛЕТКА"

Индуизм, как и многие религии, запрещает вступать в сексуальные отношения до брака. Но в Индии эта традиция особенно удивляет: невеста и жених не должны даже видеть друг друга до дня свадьбы. Первая их встреча случается непосредственно на церемонии бракосочетания. Все решения за молодых принимают их родители. Причём сами индийцы не видят в этом никаких ущемлений свободы. Этот народ чтит древние традиции и считает, что встречи и отношения до свадьбы приведут к неминуемому разводу (который, кстати, в Индии тоже неприемлем).

Легендарный индийский актёр и звезда Болливуда Ашок Кумар женился не по своей воле. Когда ему исполнилось 18 лет, он уже активно снимался. В середине прошлого века профессия актёра не принималась в индийском обществе, поэтому найти невесту для Кумара было очень тяжело. После долгих поисков дяде Ашока все же удалось познакомиться с семьей, готовой отдать свою дочь замуж за артиста. Правда, девочке было всего восемь лет. Как бы парадоксально для русского человека это ни звучало, традиции индийцев это не нарушало. Ашок Кумар познакомился со своей будущей женой в день свадьбы и не разлучался с ней до самой смерти.

Совместимость будущих супругов, как и день свадьбы, высчитывается при помощи гороскопа. Союз, соответствующий звёздам, считается благословенным небесами. Но, конечно, кроме гороскопа при выборе супруга и супруги для своих детей родители руководствуются массой других параметров – и прежде всего, принадлежностью к касте. Да, официально деление на касты в Индии давно отменили, но этот средневековый принцип всё ещё продолжает играть большую роль в современной жизни страны. Чтобы союз молодожёнов был принят обществом, жених и невеста должны быть представителями одной касты. Индийцы верят, что неравноправие погубит брак, главное – станет поводом для пересудов – а мнение родственников, соседей и коллег имеет очень важное значение для каждого жителя Индии.

Еще одним важным пунктом при выборе партнера является его возраст: чем моложе – тем лучше. Ещё совсем недавно девушек в Индии выдавали замуж в 12-14 лет – то есть, как только они достигали репродуктивного возраста. Мужчины могли быть чуть старше (15-16 лет). Сародж Кхан, известный индийский хореограф, вышла замуж в 13-летнем возрасте, а к 17-ти стала многодетной матерью. Таких примеров в Индии бесконечно много, и это, конечно же, вызывало непонимание со стороны Запада.

Европейское влияние привело к тому, что в Индии на законодательном уровне утвердили возраст, с которого разрешается вступать в брак – 18 лет для невесты и 21 для жениха. Пороговый возраст пытались плавно поднимать на протяжении всего 20 века, и каждый раз эти нововведения наталкивались на ожесточенное сопротивление консерваторов. В сельских районах и сегодня к этому запрету относятся не слишком строго.

Само собой, девушка должна до брака сохранить свой дар чистоты и целомудрия, другими словами – девственность. Если невеста ко дню свадьбы потеряет свою невинность, то проведение священных ритуалов будет считаться невозможным.

"Непорочность" до сих пор проверяют перед свадебной церемонией врачи или родственники. Такая унизительная практика относится, конечно же, только к девушкам.

Все чаще и чаще женщины прибегают к процедуре по "восстановлению" девственности, которая во врачебных кругах известна как гименопластика. За последние годы популярность этой операции возросла на 20-30%. Женщины в возрасте от 20 до 30 лет "возвращали свою чистоту", чтобы избежать унижения со стороны мужей в брачную ночь. В государственных больницах стоимость проведения реконструкции девственной плевы колеблется от 15 000 до 20 000 рупий, тогда как в частной клинике стоимость может достигать 75 000 рупий.

Несмотря на всемирные дебаты о гендерном равенстве, такие операции, как гименопластика, ещё больше способствуют превращению женщин в товар. В 2018 году ООН призвала все страны запретить практику проверки на девственность. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) также не рекомендует проводить такие тесты ни при каких обстоятельствах.

ШИРОКАЯ СВАДЬБА

Это у нас свадьба длится один, максимум – два дня. Индийцы за такой короткий срок не смогли бы провести и половины всей церемонии. Первым пунктом в плане у них стоит Тилак – помолвка, которая проходит за месяц до свадьбы. Отец невесты приходит в дом жениха и говорит его семье о том, что его дочь будет рада выйти замуж за их сына. Дав свое согласие, сторона жениха посылает невесте свадебные подарки: сари и ритуальное ожерелье тали. На этом участие будущего мужа и его семьи в подготовке к церемонии заканчивается.

Все остальные расходы остаются за родственниками невесты. Сюда включается в том числе наряд для жениха и его транспорт, а также обслуживание всех гостей, которых может быть больше трёхсот человек. И конечно, все расходы на организацию – от цветочных украшений до оборудования и любых непредвиденных расходов.

Самой дорогой свадьбой в Индии за последние годы стала церемония бракосочетания Карины Капур и Саифа Али Кхана, которая длилась более пяти дней. Затраты на ее проведение превысили 1,5 млн долларов. Большая часть денег ушла на дизайнерские костюмы для жениха и роскошные сари для невесты. Девушка меняла наряд несколько раз, и за каждое платье ей пришлось отдать тысячи долларов. На свадьбе присутствовало несколько сотен гостей, а в числе приглашённых был сам президент Индии. Правда, глава государства не смог найти минутки для посещения такого торжества, ставшего национальным достоянием.

Будущий муж может принять жену только вместе с приданым, которое собирают её родственники задолго до дня свадьбы. Понятие "приданое" запрещено в Индии на конституционном уровне, поэтому люди, которые не хотят отказываться от традиций, называют его просто "подарки". Что может быть "подарено" жениху от семьи его невесты? Украшения, деньги, жилье, дорогие машины и любые другие предметы роскоши будут отличным вариантом "не приданого". Самые дорогие «подарки» приятно удивляли жениха и его семью. Среди них можно выделить виллы на берегу океана, многоэтажные коттеджи и машины премиум-класса.

Появление в семье нескольких дочерей – тяжёлое финансовое испытание для любой индийской семьи, ведь для свадьбы каждой из них нужно будет собирать новую сумму. В 2019 году средняя месячная зарплата в Индии составила 194 доллара США, а стоимость свадеб в Индии колеблется между 15 000 и 22 000 долларов. Поэтому сбор денег на свадьбу дочери – нормальная практика в Индии, и местные банки охотно выдают семьям невесты специальные кредиты. Другой вариант – занять у знакомых.

ТОЛЬКО ДЛЯ ДЕВУШЕК

После помолвки женщины из семей невесты и жениха встречаются на специальном празднике Сангит, который напоминает наш девичник. Здесь тоже много поют и веселятся. Женщины поддерживают невесту перед самым важным днем в ее жизни, накрывают на стол и готовят свадебный образ.

Следующий ритуальный этап – Сухагин: взрослые женщины молятся за невесту, чтобы она умерла раньше мужа. Жить дольше мужа в Индии считается позорным, за это могут и отругать.

Ещё одним исключительно женским мероприятием считается роспись хной – мехенди. Коробочку с хной, которой разрисуют тело невесты, передаёт её будущий муж. Среди узоров часто выбирают цветы, павлинов, людей и просто замысловатые орнаменты. В каждом регионе Индии свои правила по нанесению хны: где-то рисунок должен быть более толстым и темным, что знаменует любовь будущей свекрови к невестке, где-то – тоньше и светлее, что отражает умения и покладистость жены. Роспись хной считается священной, и её нельзя смывать. Это освобождает девушку от любой работы по дому на несколько недель, пока рисунок не сойдет сам.

ЗНАКОМСТВО НА СВАДЬБЕ

Следующим обрядом свадебной церемонии считают Гайе холуд, в буквальном переводе – праздник жёлтого цвета. В зависимости от региона ритуал проводят по-разному, но в ряде штатов именно в этот момент жених и невеста впервые встречают друг друга. Во время Гайе холуда будущие супруги и их родственники раскидывают вокруг себя и наносят на лицо жёлтый порошок из растёртой куркумы . Это в России жёлтый – цвет разлуки, а в Индии – всё наоборот: жёлтый с древности считается символом верности и долгого союза влюблённых. На свадьбу девушки наряжаются в жёлтые сари, а праздничный зал украшают желтыми цветами. Место проведения свадьбы превращается в золотой сад. Учитывая цены на свежие цветы, на сумму, которая тратится на живой декор, можно приобрести немало драгоценностей.

После встречи и долгожданного знакомства жениха и невесты проводится Джаймала. Чтобы показать серьезность своих намерений, молодожены должны обменяться… нет, не кольцами, а цветочными гирляндами. Кольца вообще очень редко используются индийцами как знак любви и брака. Это, скорее, западная традиция.

В этот момент руки молодожёнов скрепляются цветами, а их одежды связываются. Этот процесс называется Агни Париная. Древнее поверье говорит о том, что влюблённые должны доказать свои чувства и проходить связанными 7 дней. В современной Индии такое правило редко соблюдают, потому что это приносит действительно большие неудобства. Молодожёнам разрешено просто обойти в таком виде несколько раз вокруг жертвенного огня. После завершения Агни Паринаи жених и невеста официально становятся мужем и женой.

Традиции в разных штатах Индии могут отличаться, но любые отклонения от признанных норм и правил вызывают осуждение со стороны старшего поколения. Поэтому в Индии даже сейчас, несмотря на огромное влияние западных и восточных традиций, при проведении свадьбы стараются соблюдать все исконные тонкости – как знак уважения предкам и истории своей страны.

Чтобы лучше познакомиться с индийскими традициями и увидеть настоящую местную свадьбу, включайте романтический сериал "Женская доля" – с 25 июля по будням, с понедельника по пятницу, в 13:35 на телеканале ТВ-3.