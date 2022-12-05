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Lifestyle
Боремся с хандрой: 9 необычных способов справиться с плохим настроением

Боремся с хандрой: 9 необычных способов справиться с плохим настроением

Перукуа

Перукуа блогер

 Топ-исполнительница в жанре World Music в Австралии, музыкант, автор и ведущая тренингов по саморазвитию для женщин
Хандра – это своего рода полустанок на пути от счастья к депрессии. Но на этой платформе вы всё еще можете сделать разворот и вернуться обратно в радостную жизнь. Откуда берутся тоска и уныние и как с ними бороться?
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Причины хандры

Чаще всего мы хандрим от ощущения бессмысленности и безнадеги. Но это лишь иллюзия, вызванная неверным представлением о жизни. Мы берем на себя роль жертвы – человека, за которого уже все все решили. Мы принимаем модель поведения, по которой от нас уже ничего не зависит.

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Подобное состояние – это результат эпизода в жизни, когда нас лишили или мы добровольно отдали свою силу воли. В такие моменты нас словно отключают от источника жизни. Возникает чувство, как будто нашу внутреннюю лампочку обесточили, мир потерял краски, звуки, вкусы, стал пресным, блеклым и мрачным.

Сначала мы пытаемся с этим бороться, стараемся взбодриться. Добавляем красок за счет искусственного стимулирования своих рецепторов. В ход идет вкусная еда, энергетические напитки, активная половая жизнь, безудержные тренировки в спортзале и многое другое. Но такие методы лишь истощают организм. Мы понимаем, что ничего из этого не работает. Возникает ощущением тщетности, а вместе с ним приходит и хандра. А очень скоро это состояние может смениться полномасштабной депрессией.

Что же делать?

Как побороть хандру и вернуть в жизнь краски? Есть несколько советов.

  1. Поймите, что все происходящее – это просто сбой, ошибка восприятия жизни, умышленное нарушение биохимии тела. В школах и вузах нас не учат гормональной и эмоциональной мудрости. Мы приходим во взрослую жизнь с высшим образованием и с эмоциональной подготовкой первоклашки. Поэтому просто простите себя за то, что вас придавило, и вы ошиблись в методах борьбы с хандрой.
  2. Поймите, что проблема связана с потерей или сдачей силы воли под влиянием прошлого опыта. Попробуйте вспомнить этот эпизод. Закройте глаза и спокойно подышите. Фокусируйтесь на самом вопросе и дыхании, а не на мыслях, которые начнут лезть вам в голову. Через какое-то время вы увидите тот момент, когда вы потеряли силу воли.
  3. Не вините себя за то, что не смогли справиться с этим эпизодом. Просто простите себя. Без нужной подготовки, знаний и сил у вас просто не было другого выбора. А сейчас все это есть, и вы можете вернуть себе силу воли.
  4. Пробудите свою волю. Центр силы воли находится в центре груди, в вилочковой железе (тимусе). Этот орган отвечает за иммунитет, а еще это важный центр счастья. Он хорошо работает у детей, но примерно с подросткового возраста начинает терять свою активность. Чтобы пробудить тимус, воспользуйтесь древней практикой китайско-тибетской медицины – простукиванием. Дополните упражнение голосом: он создаст вибрацию, которая придаст вам еще больше энергии. Итак, мягкими свободными движениями рук простукивайте центр груди ладонями, как это делал Тарзан – главный герой фильмов о человеке-обезьяне. Издавайте звук "Аааааа". Делайте так 3-5 минут. Вы удивитесь, насколько это бодрит.
  5. Сейчас, когда вы набрались тонуса, честно посмотрите на свою жизнь. Вы увидите, что большую ее часть вы проживали в состоянии "маленькой хорошей девочки" (или мальчика). Осознайте, что пришло время расти: вам пора превращаться из ребенка во взрослого человека.
  6. Уберите из рациона все псевдостимуляторы: сахар, молоко, муку, алкоголь, кофе, энергетики. Эти продукты в процессе распада формируют соединения, похожие на наркотические вещества. От них надо избавляться.
  7. Занимайтесь физическими упражнениями (например, зарядкой или танцами). Выбирайте такой формат тренировок, который приносит вам удовольствие. Так вы совместите приятное с полезным: будете поддерживать себя в форме и одновременно получать наслаждение. Это очень важно, ведь без приятных эмоций мы хандрим.
  8. Практикуйте медитации. Они помогут сменить фокус внимания. Вы не будете воспринимать жизнь через негатив из СМИ, а ваши эмоции перестанут раскачиваться от новостных лент соцсетей.
  9. Дышите правильно. Осознанное дыхание (например, вдох на четыре счета и выдох тоже на четыре) – это самый простой и быстрый способ вспомнить про свое тело, про то, что вы здесь, в реальности. Так вы поймете, что жизнь в ощущениях, и она прекрасна. Это станет лучшим лекарством от хандры!

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Фото: Fabian Sommer/dpa/www.globallookpress.com
Автор: 5 декабря 2022, 04:23 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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