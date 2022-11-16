Еда Путешествия Культура Мода и красота Авто Афиша HI-TECH

Топ новостей недели

"Больше не гавкает": покореженному сыну-фрику Яковлевой оттяпали ногу выше колена
"Наконец-то добили": Найденному у испанской помойки Панину всадили острие под лопатку
Злой рок или наказание? Внезапно умерший в своем доме известный артист пытался продать его за бесценок
От юности до старости: каким был ушедший на небеса Николай Дроздов
партнеры
Среда
16 ноября
Лента новостей
15:11
"Без трусов": Вцепившаяся в мужское достоинство Малышева пригласила юнцов в постель
14:53
Названа причина расставания Меган Маркл и принца Гарри
14:53
Проблемы со здоровьем? Народ оторопел от вида безобразно расплывшегося Борисова
14:19
Куда сходить в Москве: афиша с 20 по 30 ноября
14:18
Мужчина из Челябинска замерз насмерть в лесу
14:17
Мальчик и девочка: после теста на беременность в животике Орбакайте обнаружили двоих
14:01
Подмосковные хирурги спасли женщину с 40-сантиметровой опухолью
13:51
Ивлеева слила фото маленького достоинства Нагиева: Должны видеть все
13:38
"Подали на развод": Одинокая брошенка Лолита нагло увела чужого мужика
13:29
Полюбил другую и оставил одну вместе с сыном: что стало с брошенной женой Малинина
13:25
В подмосковном Домодедово в машине нашли труп 63-летнего бизнесмена
12:56
Ни в сказке сказать ни пером описать: "Теремок" и ЛитРес объявляют конкурс волшебных историй
12:49
"Роза Раифовна рожала": Ставшая мамочкой скрытная Сябитова показала младенца
12:19
Невиновен? Осужденного на 14 лет за педофилию режиссера "Ералаша" выпустят на свободу
12:19
"Я отговаривал ее от этого шага": самовольная дочь пошла против воли Сергея Мигицко
11:54
Утонувшую Волочкову похоронили после пышного прощания: Доказала
11:28
Треть покупателей согласны на апартаменты
11:04
"Нас разводят": Изнуренный руганью с Подольской Пресняков решился на отчаянный шаг
10:26
"Бухал до последнего": друг о смерти работавшего на Украине сына юмориста Инина
10:26
"Согрешила": Разинувшая рот Михалкова развлеклась с горячим жеребцом
10:02
Лисовец о превращении 55-летнего Киркорова в лосинах в старушку Шер
09:53
"Мы страшно ругались": Влипшая в уголовщину Собчак заявила о разводе с мужем
09:50
Квартира с видом на Кремль: как поселиться в центре Москвы
09:34
Тяжелая форма аутизма: сделавшая ДНК-тест многодетная Водянова вышвырнула ребенка из семьи
09:33
Арина Шарапова объяснила отсутствие "Пусть говорят" и других скандальных ток-шок на телеэкране
09:00
"Рога наставляла": Скачущую по мужикам Пугачеву поймали на подлой измене молодому мужу
08:59
"Другая реальность": россиян предупредили о росте цен на недвижимость
08:45
"Атака, чтобы убить меня": Запашный с разодранным лицом после схватки с тигром вышел к народу
06:19
Астролог Володина предупредила знаки зодиака: Некоторым придется побороться за счастье
04:33
Осатаневшая одиночка Седокова шокировала кровавыми зубами после новости о разводе
02:16
Ипотека в 1,5 раза дороже аренды квартиры
00:05
Анна Холодная: народные приметы в праздник 16 ноября
23:15
Мама в Израиле обрадуется: 51-летняя Орбакайте светится от счастья после теста на беременность
22:25
Привезут домой в гробу: сын 84-летнего Аркадия Инина умер в Турции в день рождения матери
21:55
"Омертвение тканей": 76-летнего Хазанова пришибло смертью
20:59
Тест: отгадай советский фильм по актрисе
20:32
"Не успела остыть": окровавленную плоть Шпицы нашли в лесной глуши
19:43
"Великий человек": партнер Шатунова по сцене растоптал его прах и плюнул
19:04
"Другая семья и другая мама!": вышедший из психушки уголовник отнял ребенка у бывшей жены
18:41
"На халяву покушать и интим": компромат на гулящую Волочкову слили в Сеть
17:40
Мамино счастье: Кристина Орбакайте с крошечным сыном ошарашила россиян
16:42
"Очень больно": замученная инвалидка Тарасова отвела душу на съемках "Ледникового периода"
15:47
"Столько времени скрывала": 68-летняя Успенская стала мамой чудесной малышки
15:15
Уже поет на иврите: уроки языка жене иноагента Пугачевой в Израиле оплатило государство
14:49
"Лужу в коридоре сотворил": Резко поплохевшего Харламова с отечным телом отправили в больницу
14:24
Казанский стрелок полностью признал свою вину в убийстве девяти человек
14:15
"Смерти не очень естественные": Кто на самом деле виноват в гибели звезд "Ласкового мая"
13:57
Пластика, наркотики и шизофрения: что стало с актрисами из сериала "Клон" спустя 22 года
13:49
Скончалась звезда фильма Михалкова "Раба любви"
13:43
Тело запретили показывать: Растерзанного разъяренными украинцами Корчевникова стерли с лица земли
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Тело запретили показывать: Растерзанного разъяренными украинцами Корчевникова стерли с лица земли
Больше не с нами: Валерий Леонтьев покинул этот мир
Согрешившую с пятью мужиками Волочкову силком выставили из бани: Для беременных не рекомендуем
"Не успела остыть": окровавленную плоть Шпицы нашли в лесной глуши
Мамино счастье: Кристина Орбакайте с крошечным сыном ошарашила россиян
"Реанимировать бесполезно": усохшего на закате дней Маслякова закопали
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Lifestyle
Куда сходить в Москве: афиша с 20 по 30 ноября

Куда сходить в Москве: афиша с 20 по 30 ноября

"Красна Москва пирогами" гласит русская пословица. А еще музеями, театрами, концертными залами. Только успевай ходить! Не пропустить самое интересное поможет обзор "Дни.ру".
прочитано 135 раз

СКОРО

"Песня года-2022"

Ежегодно лауреатами фестиваля становятся исполнители, чьи хиты в течение года завоевали признание аудитории. Состав участников определяется на основе ротаций их новых песен – на радио, ТВ, также в хит-парадах цифровых площадок, звучавших в уходящем году. Более сорока артистов, которые выпускали в 2022 году свои песни и имели их успешные ротации, чьи песни становились популярны и известны, выступят на сцене "Песни года". Среди них – Филипп Киркоров, Лариса Долина, Лев Лещенко, Ирина Аллегрова, Кристина Орбакайте, Дима Билан, Полина Гагарина, Дмитрий Маликов, Диана Арбенина, Григорий Лепс, Владимир Пресняков, Николай Басков, Сергей Лазарев, Александр Буйнов, Валерия, Олег Газманов, Лолита, Игорь Николаев, Ёлка, Леонид Агутин. Эфир – на телеканале "Россия 1" 1 и 2 января 2023 года.

Билеты на www.pesnyagoda.ru.

3 декабря, "Мегаспорт".

Фото: пресс-служба

КОНЦЕРТ

"Симфоническое "КИНО"

Выступление с участием гитариста группы "КИНО" Юрия Каспаряна станет финальным и самым масштабным событием годового турне, приуроченного к юбилею Виктора Цоя. Оркестровые партии написаны композитором Игорем Вдовиным, за видеоряд концерта отвечает сын Виктора Цоя – продюсер Александр Цой. Зрителей ожидает программа, в которую войдут лучшие композиции из репертуара культовой группы, а также несколько новых композиций, оркестровки к которым были написаны специально для этого выступления.

22 ноября, Crocus City Hall.

Фото: пресс-служба

"Реквием"

"Реквием" Моцарта прозвучит в исполнении маэстро Олега Романенко и Московского государственного академического симфонического оркестра в акустическом пространстве Евангелическо-лютеранского кафедрального собора Святых Петра и Павла. Солисты – Лилия Гайсина (сопрано), Анастасия Бондарева (меццо-сопрано), Михаил Нор (тенор), Олег Цыбулько (бас). В концерте принимает участие Государственный академический Русский хор имени А. В. Свешникова.

26 ноября (начало в 21 час).

Фото: пресс-служба

"Свидание"

Московский коллектив "Свидание" – это романтика десятых и музыка городской влюбленности, объединившая обаятельные инструменталы с лирикой Андрея Зеберти, литературу серебряного века со столичной жизнью сегодняшнего дня – получается вневременная музыка, которая уместно звучит в плейлистах нынешних двадцатилетних и вызывает приятную ностальгию у их родителей. Группа активно гастролирует по всей стране. В ноябре музыканты дадут большой осенний концерт в Москве, на котором исполнят композиции из нового мини-альбома "Ангела ко сну" и, конечно же, проверенные временем и полюбившиеся слушателям хиты.

25 ноября, "Урбан".

Фото: пресс-служба

ТЕАТР

"Авиатор"

Герой романа Евгения Водолазкина "Авиатор" Иннокентий Платонов просыпается в конце XX века, однажды отдав себя научному эксперименту. В голове только шумы и отголоски воспоминаний. Фрагментарно всплывающие отрывки прошлого. Больница. Профессор, которого интересует состояние героя из-за выгоды. Платонов, словно авиатор, смотрит на мир с высоты. Он видит этот самый мир, но не может разглядеть все частицы. Частицы своего прошлого… Постановка Алины Кушим стала первым воплощением произведения на театральной сцене.

29 ноября, "Школа современной пьесы".

Фото: пресс-служба

"Искушение Паганини"

В этом году исполняется 240 лет со дня рождения выдающегося скрипача и композитора Никколо Паганини – значимое событие в мире музыки. Музыкально-драматический спектакль "Искушение Паганини" – это история великого скрипача, секрет его гения. Это дань Великому Гению, подарок к юбилею Мастера, который не оставит никого равнодушным. Произведения Паганини, исполняет лауреат международных конкурсов, скрипач-виртуоз Святослав Мороз, он же и исполнитель главной роли. Режиссер-постановщик — Ольга Дьячковская.

25 ноября, Дом актера.

Фото: пресс-служба

"Адажио для влюбленных"

В основе постановки, которая соединяет музыку и слово, – роман Ирады Берг "Contione-Встреча". В нем два пространства– современное, разворачивающееся в Петербурге и Париже, а также историческое, переносящее читателя во Флоренцию времен Сандро Ботичелли. Обе истории о вечной любви, об ощущении весны и о сущности искусства. Роман прозвучит в исполнении артистов Марии Мироновой и Владимира Вдовиченкова, а также самого автора Ирады Берг, что придаст особую сакральность происходящему. За музыкальную программу отвечает оркестр "Русская филармония", который исполнит в этот вечер произведения Генри Пёрселла, Иоганна Баха, Антонио Вивальди, Петра Чайковского, Эрика Сати, Йозефа Гайдна, Иоганнеса Брамса, Жоржа Бизе и Камиля Сен-Санса. Благодаря синтезу музыки и слова перед зрителем развернутся во всем масштабе страницы романа, а чувства, эмоции и переживания его героев станут такими близкими и осязаемыми.

20 ноября, Дом музыки.

Фото: пресс-служба

БАЛЕТ

"Постскриптум от "Летних Балетных Сезонов"

Классический Театр Балета под руководством Валентина Грищенко приглашает на чудесные балеты "Золушка" и "Лебединое озеро", которые идут в сопровождении оркестра. Волшебная сказка Шарля Перро "Золушка" с прекрасной музыкой Сергея Прокофьева рассказывает историю Золушки, которую злая мачеха превратила в служанку и которая с помощью доброй феи обрела заслуженную счастливую судьбу. А "Лебединое озеро" – это главный русский балет в хореографии "петербургского француза" Мариуса Петипа. Чарующая музыка Чайковского сопровождает старинную немецкую легенду о прекрасной принцессе, обращенной злым волшебником в белоснежного лебедя.

21 ноября, РАМТ (Начало в 12 и 19 часов).

Фото: пресс-служба

МУЗЕЙ

10 лет Еврейскому музею толерантности

К своему юбилею музей подготовил для гостей специальную праздничную программу: с 12:00 до 22:00 здесь пройдут обзорные и тематические экскурсии, лекции, мастер-классы, игры, творческие занятия для детей и инклюзивная программа. На протяжении всего дня вход для посетителей на постоянную экспозицию и выставки будет свободным. Кульминацией вечера станет концерт группы Acid Hasid. Коллектив несет миру неиссякаемую энергию корневой музыки: еврейской, русской, балканской, цыганской.

20 ноября.

Фото: пресс-служба

СКИДКИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ДОСТИГЛИ 20%

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 16 ноября 2022, 14:19 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Подали на развод": Одинокая брошенка Лолита нагло увела чужого мужика

Вот это поворот!
Шоу-бизнес

"Бухал до последнего": друг о смерти работавшего на Украине сына юмориста Инина

Большое горе
Шоу-бизнес

"Мы страшно ругались": Влипшая в уголовщину Собчак заявила о разводе с мужем

Конец любви
Шоу-бизнес

Лисовец о превращении 55-летнего Киркорова в лосинах в старушку Шер

Что случилось с певцом

Гороскоп

Астролог Володина предупредила знаки зодиака: Некоторым придется побороться за счастье
Гороскоп на неделю с 14 по 20 ноября 2022 года
Гороскоп на неделю с 7 по 13 ноября 2022 года
"День прорыва": 8 ноября назвали важным днем для всей планеты

Здоровье

В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 1248 человек
В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 1165 человек
В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 1330 человек
Панические атаки, приступы агрессии и другое: как коронавирус рушит психику человека

Спорт

Кровавое пятно на льду: задетая коньком распоротая Тотьмянина повторила страшную судьбу Бережной
Беда откуда не ждали: олимпийскую чемпионку Валиеву вышвырнули как мусор
"Отец в шоке, мать в трансе": что известно о смерти 33-летнего бойца ММА Писарева
"Идиот!": разгневанная Тарасова влепила смачную пощечину подкаблучнику Плющенко

Регионы

Мужчина из Челябинска замерз насмерть в лесу
Подмосковные врачи по кусочкам собрали собрали таз пострадавшего в ДТП мужчины
В Петербурге вор-романтик украл из магазина букет цветов за 8 тысяч
В Саратовской области нашли человеческие останки
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+