Куда сходить в Москве: афиша с 20 по 30 ноября

"Красна Москва пирогами" гласит русская пословица. А еще музеями, театрами, концертными залами. Только успевай ходить! Не пропустить самое интересное поможет обзор "Дни.ру".

СКОРО

"Песня года-2022"

Ежегодно лауреатами фестиваля становятся исполнители, чьи хиты в течение года завоевали признание аудитории. Состав участников определяется на основе ротаций их новых песен – на радио, ТВ, также в хит-парадах цифровых площадок, звучавших в уходящем году. Более сорока артистов, которые выпускали в 2022 году свои песни и имели их успешные ротации, чьи песни становились популярны и известны, выступят на сцене "Песни года". Среди них – Филипп Киркоров, Лариса Долина, Лев Лещенко, Ирина Аллегрова, Кристина Орбакайте, Дима Билан, Полина Гагарина, Дмитрий Маликов, Диана Арбенина, Григорий Лепс, Владимир Пресняков, Николай Басков, Сергей Лазарев, Александр Буйнов, Валерия, Олег Газманов, Лолита, Игорь Николаев, Ёлка, Леонид Агутин. Эфир – на телеканале "Россия 1" 1 и 2 января 2023 года.

Билеты на www.pesnyagoda.ru.

3 декабря, "Мегаспорт".

КОНЦЕРТ

"Симфоническое "КИНО"

Выступление с участием гитариста группы "КИНО" Юрия Каспаряна станет финальным и самым масштабным событием годового турне, приуроченного к юбилею Виктора Цоя. Оркестровые партии написаны композитором Игорем Вдовиным, за видеоряд концерта отвечает сын Виктора Цоя – продюсер Александр Цой. Зрителей ожидает программа, в которую войдут лучшие композиции из репертуара культовой группы, а также несколько новых композиций, оркестровки к которым были написаны специально для этого выступления.

22 ноября, Crocus City Hall.

"Реквием"

"Реквием" Моцарта прозвучит в исполнении маэстро Олега Романенко и Московского государственного академического симфонического оркестра в акустическом пространстве Евангелическо-лютеранского кафедрального собора Святых Петра и Павла. Солисты – Лилия Гайсина (сопрано), Анастасия Бондарева (меццо-сопрано), Михаил Нор (тенор), Олег Цыбулько (бас). В концерте принимает участие Государственный академический Русский хор имени А. В. Свешникова.

26 ноября (начало в 21 час).

"Свидание"

Московский коллектив "Свидание" – это романтика десятых и музыка городской влюбленности, объединившая обаятельные инструменталы с лирикой Андрея Зеберти, литературу серебряного века со столичной жизнью сегодняшнего дня – получается вневременная музыка, которая уместно звучит в плейлистах нынешних двадцатилетних и вызывает приятную ностальгию у их родителей. Группа активно гастролирует по всей стране. В ноябре музыканты дадут большой осенний концерт в Москве, на котором исполнят композиции из нового мини-альбома "Ангела ко сну" и, конечно же, проверенные временем и полюбившиеся слушателям хиты.

25 ноября, "Урбан".

ТЕАТР

"Авиатор"

Герой романа Евгения Водолазкина "Авиатор" Иннокентий Платонов просыпается в конце XX века, однажды отдав себя научному эксперименту. В голове только шумы и отголоски воспоминаний. Фрагментарно всплывающие отрывки прошлого. Больница. Профессор, которого интересует состояние героя из-за выгоды. Платонов, словно авиатор, смотрит на мир с высоты. Он видит этот самый мир, но не может разглядеть все частицы. Частицы своего прошлого… Постановка Алины Кушим стала первым воплощением произведения на театральной сцене.

29 ноября, "Школа современной пьесы".

"Искушение Паганини"

В этом году исполняется 240 лет со дня рождения выдающегося скрипача и композитора Никколо Паганини – значимое событие в мире музыки. Музыкально-драматический спектакль "Искушение Паганини" – это история великого скрипача, секрет его гения. Это дань Великому Гению, подарок к юбилею Мастера, который не оставит никого равнодушным. Произведения Паганини, исполняет лауреат международных конкурсов, скрипач-виртуоз Святослав Мороз, он же и исполнитель главной роли. Режиссер-постановщик — Ольга Дьячковская.

25 ноября, Дом актера.

"Адажио для влюбленных"

В основе постановки, которая соединяет музыку и слово, – роман Ирады Берг "Contione-Встреча". В нем два пространства– современное, разворачивающееся в Петербурге и Париже, а также историческое, переносящее читателя во Флоренцию времен Сандро Ботичелли. Обе истории о вечной любви, об ощущении весны и о сущности искусства. Роман прозвучит в исполнении артистов Марии Мироновой и Владимира Вдовиченкова, а также самого автора Ирады Берг, что придаст особую сакральность происходящему. За музыкальную программу отвечает оркестр "Русская филармония", который исполнит в этот вечер произведения Генри Пёрселла, Иоганна Баха, Антонио Вивальди, Петра Чайковского, Эрика Сати, Йозефа Гайдна, Иоганнеса Брамса, Жоржа Бизе и Камиля Сен-Санса. Благодаря синтезу музыки и слова перед зрителем развернутся во всем масштабе страницы романа, а чувства, эмоции и переживания его героев станут такими близкими и осязаемыми.

20 ноября, Дом музыки.

БАЛЕТ

"Постскриптум от "Летних Балетных Сезонов"

Классический Театр Балета под руководством Валентина Грищенко приглашает на чудесные балеты "Золушка" и "Лебединое озеро", которые идут в сопровождении оркестра. Волшебная сказка Шарля Перро "Золушка" с прекрасной музыкой Сергея Прокофьева рассказывает историю Золушки, которую злая мачеха превратила в служанку и которая с помощью доброй феи обрела заслуженную счастливую судьбу. А "Лебединое озеро" – это главный русский балет в хореографии "петербургского француза" Мариуса Петипа. Чарующая музыка Чайковского сопровождает старинную немецкую легенду о прекрасной принцессе, обращенной злым волшебником в белоснежного лебедя.

21 ноября, РАМТ (Начало в 12 и 19 часов).

МУЗЕЙ

10 лет Еврейскому музею толерантности

К своему юбилею музей подготовил для гостей специальную праздничную программу: с 12:00 до 22:00 здесь пройдут обзорные и тематические экскурсии, лекции, мастер-классы, игры, творческие занятия для детей и инклюзивная программа. На протяжении всего дня вход для посетителей на постоянную экспозицию и выставки будет свободным. Кульминацией вечера станет концерт группы Acid Hasid. Коллектив несет миру неиссякаемую энергию корневой музыки: еврейской, русской, балканской, цыганской.

20 ноября.