Звезда "Моей прекрасной няни" Прокофьева поделилась секретами готовки

Ольга Прокофьева рассказала об интересных вкусовых предпочтениях на каждый день.

Российская актриса театра и кино, телеведущая Ольга Прокофьева полюбилась многим зрителям как Жанна Аркадьевна из сериала "Моя прекрасная няня". Но мало кто догадывается, что профессионально создавшая на экране образ стервозной и неудовлетворенной судьбой женщины, является прекрасной матерью и отлично готовит.

Прокофьева научилась готовить именно благодаря опыту материнства. В 90-е годы, когда звезда растила сына, накормить малыша было настоящим квестом. Приходилось по долгу стоять у плиты.

Ольга Прокофьева признается, что сегодня предпочитает не требующие долгой готовки блюда. Благодаря актерской карьере она попробовала блюда разных кухонь и поняла, что зачастую вкус определяет не сам рецепт, а местные продукты. К примеру, греческий салат в Элладе и в Москве — совершенно разные.

Иногда, отведав что-то вкусное за рубежом, Ольга Прокофьева пытается интуитивно повторить рецепт дома. Но получается совсем не то, признается она. И актриса возвращается к гречневой каше. Кстати, это одно из самых любимых ее блюд.

Гречку Прокофьева использует как основное блюдо и как гарнир. К примеру, для печеного карпа. Рецептом она поделилась с поклонниками.

Рецепт приготовления карпа в духовке прост:

На спинке рыбы в нескольких местах делаются надрезы, в прорези кладут дольки лимона. Это позволит мелким косточкам "распариться".

Внутрь карпа можно положить любую крупу, актриса использует излюбленную гречку, причем она должна быть в данном случае недоваренной.

Приправить рыбу можно прованскими травами. Далее карпа завернуть в смазанную маслом фольгу и отправить на противне в духовку, причем его тоже следует смазать маслом.

Актриса добавила, что обожает готовить на старой чугунной посуде. Ее периодически нужно прокаливать в духовке, чтобы еда не пригорала.

Еще одним открытием для Прокофьевой в свое время стала скороварка. В нее как "в бочку" можно заложить любимые овощи и не беспокоиться об их приготовлении. Блюдо фактически готовится само – через 20 минут гарнир к мясу готов.