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Lifestyle
Куда сходить в Москве: афиша с 30 августа по 6 сентября

Куда сходить в Москве: афиша с 30 августа по 6 сентября

С началом осени культурная жизнь в столице всегда становится насыщенне и интесивнее. О том, как провести с пользой это время, читайте в обзоре "Дни.ру".
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ТЕАТР

"Костик"

Признанный режиссер и художник Дмитрий Крымов представит зрителям новое прочтение чеховской "Чайки". "Дмитрий Анатольевич так работает с материалом, что в процессе репетиций рождается совершенно новое, самостоятельное произведение. Хотя кроме имен, локаций, каких-то формальных признаков ничего не соединяет зрителя с оригиналом, удивительным образом в спектакле сохраняется чеховское настроение", – говорит худрук театра Евгений Писарев.

6-8 сентября, театр имени Пушкина.

Фото: Ольга Кузякина

"Обломoff"

Создатели спектакля задались целью вспомнить о знаковом событии в истории Центра драматургии и режиссуры – одноименной постановке Михаила Угарова 2002 года, в основу которой легла его пьеса "Смерть Ильи Ильича". В наше время герой пьесы Угарова ярко вскрывает проблему NEET (асоциального) человека, страсти и жизнь которого кипят, но лишь в его голове. Сам же он остаётся неподвижен, как в глубокой медитации. Спектакль Вячеслава Игнатова покажет, как герой взаимодействует с миром.

2 и 3 сентября, Центр драматургии и режиссуры.

Фото: Аллы Шулениной

МУЗЫКА

Открытие зала "Зарядье"

В этот вечер Теодор Курентзис уступит свое место за пультом оркестра musicAeterna молодому немецкому композитору, дирижеру и пианисту Грегору Майерхоферу. В Европе Майерхофера называют одним из самых талантливых музыкантов нового поколения, новой мировой звездой. Это будет первое выступление дирижера в России.  В концерте прозвучат "Морские интерлюдии" из оперы "Питер Граймс" Бриттена и Симфония №9 "Из Нового Света" Дворжака. Главное событие вечера -"Концерт насекомых" – десятиминутное произведение, в котором композитор инструментальными средствами передает жужжание, зудение, гудение, стрекотание, писк и даже взмах крошечных крыльев кузнечиков, цикад, сверчков и прочих братьев наших наименьших. Так он решил привлечь внимание аудитории к проблеме сокращения численности насекомых на нашей планете.

4 сентября, зал "Зарядье".

Фото: пресс-служба

ШОУ

"Национальное Шоу России "Кострома"

Важные исторические вехи, традиции и обычаи многонациональной России, самобытность сотен культур показаны через безграничные возможности искусства танца. Зрители смогут окунуться во времена крещения Руси, царской России и СССР, увидеть жизнь людей крайнего Севера, Сибири, южных степей, Горного Кавказа и Центральной России. 50 артистов на сцене, виртуозная техника, великолепное актерское мастерство, 15 сценических перевоплощения, 10 тонн груза, 600 уникальных костюмов, 300 предметов реквизита, 8 смен декораций, ожившие картинки видео проекции, пиротехнические спецэффекты, тяжелый дым, огонь и звездное небо – все это завораживает зрителей разных возрастов и национальностей.

До 8 сентября, театр "Русская песня".

Фото: пресс-служба

ФЕСТИВАЛЬ

Russian Woodstock

На легендарных площадках ВДНХ – Зеленом театре и Доме культуры – выступят знаменитые российские и зарубежные рок-музыканты, восходящие звезды рок-сцены, а также молодые, прогрессивные и неординарные рок-исполнители. В фестивале Russian Woodstock в этом году примут участие Лариса Долина, Николай Носков, Ольга Кормухина, лидер группы "Парк Горького" Алексей Белов, группы "Воскресение", Crossroadz и многие другие.

4 и 5 сентября, ВДНХ.

Фото: пресс-служба

IV Международный Большой Детский фестиваль

В течение двух с лишним месяцев в рамках фестиваля будут представлены лучшие спектакли, цирковое шоу, кино– и анимационные фильмы и литературные произведения для детей и юношества. В рамках фестиваля состоятся дискуссии и питчинги, адресованные зрителям – детям и их родителям, а также профессионалам всех видов искусств, создающих проекты для юной аудитории. Откроется же он постановкой "Хроники Нарнии. Племянник чародея" Красноярского ТЮЗа в постановке Романа Феодори.

С 1 сентября по 12 ноября в Москве и Санкт-Петербурге.

Фото: пресс-служба

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Шуфутинский на "МУЗе"

Сезон премьер на "МУЗ-ТВ" откроет Михаил Шуфутинский, чей хит про "3 сентября" влюбил в себя огромное количество людей, давно стал мемом и до сих пор будоражит всю страну. Специально к новому сезону с яркой музыкальной датой телеканал запустил по всей России креативную кампанию с великим мэтром как в эфире, так и на наружной рекламе. В разных вариациях Михаил Шуфутинский пародирует сам себя – демонстрирует авторское листание календаря, эмоционально показывает всю драму сюжета и вздыхает в ожидании нового сезона на канале. Кульминацией кампании станет премьерный выпуск нового проекта "Хит-Сториз", который раскроет главные секреты появления всенародного хита. Как песня создавалась на самом деле? И почему клипа на нее до сих пор не существует? Все подробности зрители узнают от первого лица!

3 сентября, "МУЗ-ТВ".

Фото: пресс-служба

"Брико"

На канале "Малыш ТВ" стартует показ нового анимационного сериала "Брико". Он предназначен для детей 4+, которые хотят приобрести полезные навыки и узнать как весело и интересно проводить время с родителями, много нового о простых вещах и предметах, которые их окружают. Главные герои – веселый и изобретательный мальчик по имени Брико и его лучший друг – умница и непоседа кролик Хепи. В каждой серии Брико и Хепи открывают коробку с каким-то сюрпризом, содержимое которой бросает вызов их находчивости и талантам.

С 30 августа, "Малыш ТВ".

Фото: пресс-служба

ПРЕМИЯ

"Чистый звук"

Эта премия вручается один раз в два года и не имеет аналогов в России. Проект направлен на развитие отечественной композиторской школы, индустрии звукозаписи и музыкальной культуры в целом. На конкурс 2020–2021 годов поступило свыше 150 заявок от российских и зарубежных правообладателей. По результатам отборочного этапа был составлен шорт-лист из 40 релизов в восьми номинациях. На церемонии награждения выступят оркестр современной музыки OpensoundOrchestra, Камерный хор Московской консерватории под руководством профессора Александра Соловьева, пианистка Екатерина Мечетина и оперная певица Елена Терентьева.

3 сентября, "Школа современной пьесы".

Фото: Илья Игнатович

КИНО

"После. Глава 3 / After we feel"

Продолжение одной из самых коммерчески успешных независимых кинофраншиз, поставленной по бестселлерам Анны Тодд. Встреча с притягательным бунтарем Хардином разделила жизнь Тессы на "до" и "после". Их судьбы кажутся неразрывно связанными, но Тесса сталкивается со сложным выбором — согласиться на работу мечты в крупном издательстве или переехать в Лондон вместе с Хардином. Их страстную любовь ждет проверка на прочность — тайны прошлого, новые секреты и ответ на вопрос, что они на самом деле значат друг для друга. Режиссер Кастилл Лэндон.

В прокате со 2 сентября.

Фото: пресс-служба

АКЦИЯ

День донора

Благотворительный фонд "Семейная в помощь" проводит День донора в пользу подопечных фонда "Подари жизнь". Принять участие в акции может каждый, кто старше 18 лет и не имеет хронических заболеваний. Акция поможет пополнить запасы крови и в очередной раз привлечь внимание общества к той важной миссии, которую выполняют все люди, сдающие кровь. Ведь, например, подопечные фонда "Подари жизнь" – дети с онкогематологическими и иными тяжелыми заболеваниями, которые в переливании крови нуждаются постоянно.

6 сентября, улица. Первомайская, д.42.

Фото: пресс-служба

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Фото: Konstantin Kokoshkin/ Global Look Press /www.globallookpress.com
Автор: 30 августа 2021, 08:40

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