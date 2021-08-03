Куда сходить в Москве: афиша с 5 по 12 августа

Культурная жизнь в Москве не утихает даже летом. "Дни.ру" предлагают подборку самых интересных событий недели.

ПРЕМЬЕРА

"Сверхъестественное"

Миллионы фанатов проекта смогут не только еще раз пережить приключения охотников на демонов Дина и Сэма, но и определить, кто же из братьев круче: любитель рок-н-ролла и косух или поклонник фланелевых рубашек и альтернативы? ТВ-3 проведет в своем эфире фанатское голосование века, а также подарит своим зрителям возможность "забрать" к себе в постель любимого героя в виде огромной ростовой подушки. Все, что нужно, чтобы поставить точку в споре, а заодно затащить домой одного из красавчиков – включить сериал "Сверхъестественное", отсканировать QR-код с экрана и отдать свой голос за любимого персонажа.

С понедельника по четверг, в 20:20 на канале ТВ-3.

ШОУ

"Русский национальный балет "Кострома"

В течении 15-ти лет было показано более 1500 спектаклей в десятках стран мира, более миллиона зрителей смогли насладиться хореографическим шоу об уникальной многонациональной России и самобытности сотен культур. 50 артистов на сцене, виртуозная техника, великолепное актерское мастерство, 15 сценических перевоплощения, 10 тонн груза, 600 уникальных костюмов, 300 предметов реквизита, 8 смен декораций, ожившие картинки видеопроекции, пиротехнические спецэффекты, тяжелый дым, огонь и звездное небо – это сказочная реальность "Национального шоу России "Кострома".

Ежедневно до 8 сентября в театре "Русская песня".

СКОРО

"Очень смешная комедия о том, как ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК"



Театральная компания продюсера Дмитрия Богачева "Бродвей Москва" и "МТС Энтертейнмент" расширяют сотрудничество: в сентябре в Москве и Санкт-Петербурге будет представлена популярная британская пьеса "Очень смешная комедия о том, как ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК". На МТС Live будут доступны специальные условия и особые привилегии при посещении спектаклей. Спектакль можно будет посмотреть в Театре МДМ с 21 по 26 сентября, после чего постановка переедет в Санкт-Петербург, где звезды московских театров во главе с Сергеем Епишевым и Анастасией Стоцкой сыграют еще 7 спектаклей с 29 сентября по 3 октября во Дворце искусств Ленинградской области.



ТЕАТР

"Летние билетные сезоны"

За 20 лет этот проект стал одним из символов московского лета, а шедевры классического балетного репертуара в исполнении столичных, региональных и зарубежных трупп на сцене Российского академического молодежного театра (РАМТ) посмотрели более миллиона зрителей. В этом году в репертуаре 11 классических балетов. Среди них три балета на музыку Петра Чайковского: "Лебединое озеро", "Спящая красавица" и "Щелкунчик", а также "Жизель" А.Адана, "Дон Кихот" Людвига Минкуса, "Ромео и Джульетта" и "Золушка" Сергея Прокофьева и другие. Все постановки будут показаны в классических версиях великих отечественных хореографов.

До 22 августа, РАМ.