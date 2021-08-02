Покупка квартиры: как правильно выбрать комфортное жилье с точки зрения психологии

Почему понятие дома сейчас значит больше, чем “крыша над головой” и чем именно мы руководствуемся при выборе места жительства? Об этом "Дни.ру" рассказал дизайнер-архитектор Евгений Коблов, который уже более 20 лет создат уникальные пространства.



Новые измерения жилого пространства

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О том, что, покупая квартиру или дом, люди приобретают нечто большее, чем просто квадратные метры, одними из первых задумались американские и европейские девелоперы. Поэтому при проектировании жилых кварталов, домов, квартир и коттеджных поселков они стали консультироваться с психологами.

Рост рынка недвижимости мотивирует строителей и продавцов создавать концептуальное жилое пространство. Поэтому так много внимания сейчас уделяется созданию качественной среды внутри двора, комфортной инфраструктуре вокруг дома, материалу в отделке холлов и фасадов, наличию зелени и насаждений, общему настроению зданий.

В России только недавно начали уделять внимание психологическим аспектам при покупке недвижимости. Например, к созданию одного из жилых комплексов в Москве в свое время были привлечены специалисты из Японии. Выяснился интересный момент русского менталитета: бесконечная любовь к дверям и изолированным пространствам.

Японцы не могли понять, зачем в наших квартирах предусмотрено специальное помещение, куда выходят все двери. Для нас коридор – это привычное явление, а дверь в комнате – обязательное условие ощущения границ и уединенности. Для японцев же – это абсолютно нерациональное использование пространства. В итоге приняли компромиссное решение о создании кухонь-гостиных, но с изоляцией остальных спальных комнат. Так был реализован один из первых успешных опытов строительства квартир формата “студия” в России.

Многочисленные исследования подтверждают, что психологически место проживания воспринимается нами как комфортное, когда оно дает чувство безопасности, ощущение свободы, воздуха и света, а также имеет достаточный уровень благоустроенности и озелененности. Таким образом, при выборе жилья мы уже выходим за рамки конкретной квартиры или дома. Нам важно видеть общую картину, которая включает подъезд, дворовую территорию, соседние строения и окружающее пространство.

Психологическое инвестирование

Часто жилье приобретается как средство улучшения качества жизни. Речь идет о повышении уровня: переезде из дома сегмента “эконом” в “комфорт-класс” или покупке дома в элитном коттеджном поселке.

Покупатели такой недвижимости, помимо ее качества, оценивают социальные перспективы: новый круг общения, будущих гостей и соседей, возможность обучения ребенка в лучшей школе и его новое окружение, использование более удобной инфраструктуры. Возможность повысить свой социальный статус и приобщиться к определенному кругу людей становится не менее важным фактором, чем непосредственное владение недвижимостью.

Большое жилое пространство помогает человеку свободнее себя чувствовать, шире мыслить и смелее мечтать. Поэтому сегодня существует запрос на просторные квартиры с высокими потолками и объединенными комнатами без глухих дверей и длинных коридоров. Часто в проектах мы делаем перепланировки и создаем дизайн интерьера именно с целью физического и визуального увеличения жилого пространства.

Образ дома

Несколько лет назад в Высшей школе экономики провели глубокое исследование об особенностях взаимоотношений человека с его жилым пространством. Опросы респондентов показали, что понятие “дома” для каждого включает самые разные смыслы.

Для подавляющего большинства дом воплощает собой место силы и безопасности. Поэтому место проживания считается источником ресурсного наполнения, отдыха и восстановления.

Многие также отмечали такую эмоциональную составляющую, как тепло и ощущение чего-то родного, любимого. Помимо привычки повседневности, на это влияет наличие других членов семьи и питомцев.

Часть исследуемых говорили, что их место проживания помогает самореализоваться и открывает жизненные перспективы. В частности, возможность полностью подстроить пространство “под себя” начиная от свободной планировки, заканчивая выбором оттенков в интерьере, способствует внутренним трансформациям и повышению настроения.

Специалисты также отмечают, что важно иметь образ “идеального дома”, особенно в сложных жизненных ситуациях или текущих стесненных жилых условиях. Воображаемое представление о будущем пространстве помогает справиться с трудностями и обрести внутреннюю мотивацию для воплощения желаемой фантазии в реальность.