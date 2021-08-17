Куда сходить в Москве: афиша с 22 по 31 августа

От изобилия культурных событий кружится голова. Не растеряться и сориентироваться поможет подборка самых значимых проектов в обзоре "Дни.ру".

КОНКУРС

"Новая волна"

Во второй половине августа Москва явно опустеет – меломаны устремятся в Сочи на долгожданную "Новую волну". В прошлом году по причине коронавирусных ограничений и закрытых границ популярный конкурс был отменен, зато в этот раз соберет всех суперзвезд. Николай Басков, Дима Билан, Александр Розенбаум, Таисия Повалий, Филипп Киркоров, Сергей Лазарев и многие другие выступят на сцене New Wave Hall в Олимпийском парке. Роскошное шоу, хороший звук, интересная режиссура, неожиданные дуэты – проводимый Игорем Крутым конкурс всегда поражает масштабом и уровнем. Так будет и в этот раз.

19-25 августа, Сочи.

БАЛЕТ

"Лебединое озеро"

Любимые москвичами и гостями города "Летние балетные сезоны" завершаются бессмертным "Лебединым озером" Нового Классического Балета. Зрителей ждут "танец маленьких лебедей", трепетные белоснежные пачки второго "белого акта" и дьявольские 32 фуэте Черного лебедя. Это феноменальное количество фуэте – быстрых ударов и поворотов на одной ноге – впервые исполнила Пьерина Леньяни на сцене Мариинского театра, и с тех пор они стали обязательным навыком для любой претендентки на главную роль.

22 августа, РАМТ.

БАЛ

"Бал княгини Шаховской"

Этот концерт станет завершающим аккордом первой геликоновской Молодежной программы. В течение всего сезона 10 участников, которые были отобраны из 267 человек, жили в театре, дышали геликоновским воздухом, приобретали уникальный опыт, занимаясь с педагогами-наставниками, знаменитыми мастерами сцены и мировыми звездами. Тут же на практике они учились применять новые знания, благодаря участию в геликоновских спектаклях и концертах. Ребята готовят "Бал" вместе со своими коучами, педагогами и концертмейстерами. Режиссер концерта – Галина Тимакова, дирижер – Михаил Егиазарьян, художник-постановщик – заслуженный деятель культуры России Ростислав Протасов.

31 августа, "Геликон-опера".

ТЕАТР

"Как важно быть серьезным"

Светлана Немоляева – великая, без преувеличения, русская актриса. Примадонной театра имени Маяковского можно любоваться бесконечно. Здесь она служит с 1959-го. Но такой, как в комедии Анатолия Шульева, зрители ее не видели. В 84 года она лихо рассекает по сцене не велосипеде и представляет собой такой поток энергии, что диву даешься! А еще в спектакле "Как важно быть серьезным" занята ее внучка – Полина Лазарева. Этот уникальный семейный дуэт надо увидеть обязательно!

27 августа, театр имени Маяковского.

ФЕСТИВАЛЬ

"Киматика"

Фестиваль "Киматика" посвящен музыке. Именно музыка становится той творческой силой, которая рождает вокруг себя спектакль, перформанс или литературное произведение. Именно музыка рождает новые формы синтеза живого концерта, театра, хореографии и мультимедиа, вовлекая зрителя в интерактивный диалог. И именно вокруг музыки развиваются разнообразные события, складываясь в премьеры. Эти премьеры и будут представлены во время фестиваля. В афише – презентации книг, альбомов, спектакли, концерты и мультимедиа проекты на разных площадках театра.

27 августа, МХАТ имени Горького.