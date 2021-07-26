На пляже, дома и в отеле: как поддерживать форму летом

Лето – это время отпусков, а не серьезных тренировок в тренажёрном зале. Тем не менее, регулярно выполняя комплексы специальных физических упражнений, вполне возможно поддерживать хорошую форму и в жаркие летние месяцы.



Так называемые "поддерживающие" упражнения хороши тем, что их можно выполнять где угодно – дома, на пляже, в гостиничном номере или в парке. Подобная тренировка будет состоять из двух частей – кардио– и силовой нагрузки. В начале необходимо 20-25 минут прогуляться на свежем воздухе (в достаточно быстром темпе), а затем выполнить следующие упражнения:

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1. Отжимания от пола, руки расставлены широко (тренируем грудные мышцы);

2. Подъемы гантелей или книг одного веса через стороны вверх (тренируем дельтовидные мышцы – плечи);

3. Отжимания от стола или подоконника, руки прижаты к туловищу (тренируем трицепсы);

4. Подъемы ног из положения лёжа (тренируем мышцы брюшного пресса);

5. Повороты в стороны, руки скрещены на груди (тренируем косые мышцы живота).

В каждом из этих упражнений следует выполнять 3-4 подхода по 15-20 повторений. Удобство "поддерживающей" тренировки состоит в том, что для занятий вам не нужно никакого специального оборудования. Лично я использую этот комплекс не только в отпуске, но и во время съемок очередного фильма.

К примеру, я только что закончил вестерн "Нападение на Рио Браво", работа над которым проходила в штате Аризона. Мы целыми днями снимали в настоящем городке времен Дикого Запада, в котором, естественно, отсутствовал тренажёрный зал. Но я регулярно выполнял "поддерживающие" упражнения, о которых рассказал выше, а также не забывал тренироваться с классическим Кольтом, чтобы убедительно выглядеть в роли Ивана Турчанинова – единственного россиянина, ставшего героем Гражданской войны в США.

Надеюсь, что и вы насыщенно проводите это лето, не забывая о регулярных занятиях спортом.

Желаю вам удачи и успехов!