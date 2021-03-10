Питание и фитнес: делаем тело к пляжному сезону

Зима и начало весны – это лучшее время, чтобы заложить фундамент для построения красивого тела к пляжному сезону. Несколько месяцев пролетят незаметно и вы начнёте задумываться о том, где провести отпуск. Если будете правильно питаться и регулярно заниматься спортом, то сможете продемонстрировать прекрасную физическую форму уже этим летом!



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