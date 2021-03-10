Питание и фитнес: делаем тело к пляжному сезону

Зима и начало весны – это лучшее время, чтобы заложить фундамент для построения красивого тела к пляжному сезону. Несколько месяцев пролетят незаметно и вы начнёте задумываться о том, где провести отпуск. Если будете правильно питаться и регулярно заниматься спортом, то сможете продемонстрировать прекрасную физическую форму уже этим летом!
«Фундаментальные» тренировки достаточно проводить три-четыре раза в неделю. Комплекс упражнений может быть следующим:
1. Жим гантелей сидя (для дельтовидных мышц);
2. Разводка гантелей лежа (для мышц груди);
3. Тяга гантели в наклоне каждой рукой, попеременно (для широчайших мышц);
4. Подъем гантелей «на бицепсы» стоя (для укрепления бицепсов);
5. Отжимания от пола в узком упоре (для укрепления трицепсов);
6. Приседания с гантелями (для мышц бедер);
7. Подъем ног из положения лежа (для укрепления брюшного пресса).
В каждом упражнении с гантелями следует выполнять 4 подхода по 12-8 повторений (увеличивая вес отягощения в каждом следующем подходе). В упражнении "подъем ног" следует выполнять 3-4 подхода по 15-20 повторений. В каждой тренировке вы будете прорабатывать все основные группы мышц, поэтому следует заниматься через день (чтобы было достаточно времени для отдыха и восстановления).
Что касается питания, то при подобных тренировках нужно не только завтракать, обедать и ужинать, но и не забывать о перекусах (в перерывах между основными приемами пищи). Также, мучное и сладкое позволяйте себе только по выходным.
Именно систему "фундаментального" тренинга использует в своих занятиях мой друг – известный голливудский актер и мастер боевых искусств Маттиас Хьюз. Скоро нам вместе предстоит сниматься в вестерне "Нападение на Рио Браво" и Маттиас сейчас активно тренируется с отягощениями, чтобы увеличить мускулатуру. Надеюсь, что и вы последуете его примеру. Желаю вам удачи и успехов!
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