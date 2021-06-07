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Lifestyle
Ресторан Touch: креативный взгляд на современную русскую кухню

Ресторан Touch: креативный взгляд на современную русскую кухню

Каковы вкусовые границы национальной кухни и до каких пределов их можно изменять?
прочитано 370 раз

Каково место традиции в современной гастрономической культуре и насколько строго должно ей следовать, чтобы оставаться в приемлемых рамках, сохранять узнаваемость, но вместе с тем не ограничивать свободу творчества? Эти и многие другие вопросы все чаще встают перед современными шеф-поварами по всему миру. Универсальных ответов на них, однако, не существует. Точнее ответы всегда сугубо персональны и даются на конкретной кухне, а лучшим и наиболее убедительным аргументом для гостя всегда будет то, что лежит на тарелке.

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Свой взгляд на то, какой может быть современная русская кухня, представили создатели ресторана Touch, который на днях открылся на Садовнической набережной. За поиски ответов и их гастрономическое воплощение отвечает шеф-повар Никита Кузьменко, успевший довольно громко заявить о себе накануне пандемии созданием меню ресторана Asiatique. В новом проекте он сохранил свою приверженность разным техникам ферментации, которые позволяют радикально менять вкус знакомых продуктов и добиваться новых сочетаний, но заметно дистанцировался от паназии.

Кузьменко стремится максимально использовать региональные продукты – овощи и фрукты, грибы и ягоды, цветы и листья, рыбу и морепродукты, водоросли и корнеплоды, мясо и птицу. В ход идут даже пчелы и чайный гриб. При этом еда в Touch получилась оригинальной, смелой и невероятно элегантной. В этом легко убедиться, обратившись к любому разделу меню.

Фото предоставлены пресс-службой ресторана Touch

Например, на закуску здесь предлагают мусс из малосольной рыбы с глазировкой из огуречного гаспаччо, ферментированным огурцом и бородинским хлебом. Тартар из нельмы дополняют томатами с маслом коджи, а также икрой из водорослей тосака и хвои, а заправляют соусом на основе щавеля и шисо.

Сахалинского гребешка сервируют с козьим сыром и тигриным молоком, а перед подачей слегка подкапчивают. Икру морского ежа сочетают с "боттаргой" из белых грибов, а "стекло" из вяленой свеклы – с муссом из жареного перлового коджи и чипсами из семян льна, заваренных на березовом соке (чтобы не горчили).

Фото предоставлены пресс-службой ресторана Touch

В разделе основных блюд все не менее затейливо. Пельмени делают на лубе, начиняют томленой щекой со сморчками, заправляют сметаной на молочном тибетском грибе, гарумом из мяса оленя и бульоном из черненых яблок с березовым соком.

Для палтуса выбрали медовое киноа, сметану из кешью, цветную капусту (для игры текстур) и морскую спаржу (для правильного уровня соли).

Фото предоставлены пресс-службой ресторана Touch

Наконец, говяжьи ребра томят в морковном соке, а подают с лактоферментированным виноградом и жареным перловым коджи.

Одним словом, каждое блюдо представляет собой увлекательный кроссворд, который, впрочем, не перегружен ни смыслами, ни ингредиентами. Кузьменко делает ставку обычно на три базовых продукта, а соусы и дополнения ни в коем случае не искажают, но оттеняют их оригинальный вкус.

Фото предоставлены пресс-службой ресторана Touch

Отдельно следует упомянуть о коктейльной карте. В исполнении шеф-бармена Василия Жеглова она получилась не менее затейливой. В его арсенале имеются, например, джин на медовых сотах и на свекле, чайный гриб на сливе, хинный аперитив на прополисе и многое другое.

Коктейлей тут едва ли меньше позиций в меню, что позволяет подбирать напитки практически под каждое блюдо. Например, к паштету из фуа-гра и печени перепелки под миндальным кремом Жеглов предлагает микс из вишневого джина, красного вермута, бобов тонка и выдержанной мадеры.

Средний счет – 3 000 рублей.

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Фото предоставлены пресс-службой ресторана Touch
Автор: 7 июня 2021, 11:13 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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