Куда сходить в Москве: афиша на неделю

Культурная жизнь в Москве бурлит. И вариантов того, как провести длинные майские праздники, множество. "Дни.ру" предлагают самые интересные варианты на любой вкус.

ВСТРЕЧА

Баттл: Сергей Соседов и Владимир Глазунов

Сергей Соседов – самый известный музыкальный критик страны. Остроумный, точный, эрудированный, не взирающий на чины и регалии – он смело высказывается про королей, императриц и принцесс эстрады. Авторитетные, смелый, яркий – он давно и сам стал звездой. Теперь же Сергей Соседов вместе с популярным ведущим телеканала "Ностальгия" Владимиром Глазуновым проведет совместный публичный баттл на разные темы – от политики до шоу-бизнеса "Это будет веселый, непринужденый (но довольно острый!) разговор об эстраде, поп-музыке, ее героях, певцах, музыкантах, известных блогерах, насущных проблемах", – обещает Соседов.

3 мая, клуб "Гнездо глухаря".

КИНО

"Немцы"

Онлайн-кинотеатр KION от МТС представляет драму "Немцы" по мотивам одноименного романа Александра Терехова. В центре сюжета история журналиста, работающего в оппозиционном издании. Его многочисленные личные проблемы приводят к тому, что он кардинально меняет свои политические взгляды и начинает руководить пресс-службой администрации небольшого города N, затерянного где-то на просторах страны Р. Личная драма главного героя разворачивается на фоне политических интриг различных государственных ведомств. Он погружается в детальные схемы откатов, сталкивается с моделью сращивания власти и криминала и пирамидой современной российской коррупции. В главных ролях – Евгений Коряковский Евгений Коряковский, Анна Завтур, Дарья Урсуляк, Юлия Марченко, Валерия Ланская, Максим Стоянов, Денис Власенко, Антон Васильев и другие.

С 28 апреля, ежедневно на KION.

ПРЕМЬЕРА

"В окопах Сталинграда"

Художественный театр представляет премьеру Сергея Женовача "В окопах Сталинграда". Главную роль исполняет Артем Быстров. Его герой лейтенант Юрий Керженцев – альтер эго самого Виктора Некрасова, автора повести "В окопах Сталинграда". "Про Великую Отечественную войну необходимо рассказывать, ставить спектакли и снимать кино, – говорит актер. – Но делать это не пафосно и не про победы. А говорить о том, какой ценой нам эти победы достались. Мы не можем понять людей, которые через этот мрак прошли. Не можем представить себя на их месте. Эта окопная правда, о которой пишет Некрасов и говорит Сергей Васильевич Женовач. Она заключается в том, что эти люди никого на войне не осуждали. Они все были на грани жизни и смерти. Каждый день. Каждую минуту. Поэтому когда кто-то из них впадал в истерику или делал что-то не то, на это закрывали глаза. Потому что вчера этот кто-то друзей из-под пуль вытаскивал, рискуя жизнью".

5-6 мая, МХТ имени Чехова.

"Петя и волк"



Молодежный театр приглашает на экспериментальную музыкальную премьеру спектакля "Петя и волк" Сергея Прокофьева в интерпретации режиссера Егора Перегудова и музыканта Петра Айду. Этот проект посвящен 85-летию первого исполнения "Пети и волка" на сцене РАМТа и приурочен 100-летию театра.

5 мая, РАМТ.

"Моими глазами"

Со сцены Театра Наций прозвучат монологи о Великой Отечественной войне от лица самых разных героев: автора спектакля, 11-летнего мальчика, легендарной балерины Ольги Лепешинской, новобранца, юного скрипача, ленинградских блокадников и матери Виктора Штрума из романа Василия Гроссмана "Жизнь и судьба", а также народного артиста Росси Авангарда Леонтьева. Автором литературной композиции и режиссером постановки станет Дмитрий Сердюк, поставивший в Театре Наций три спектакля цикла "Наше всё…". . По задумке режиссера он должен поместить события военных лет в "современную рамку". Для этого Михаилом Спасибо и Полиной Лундстрем специально для спектакля написаны композиции в стиле минимализма и экспериментальной музыки.

5 мая, Театр Наций.

ТЕАТР

"В день свадьбы"

Пьесы советского драматурга Виктора Розова до сих пор не теряют своей актуальности. А уж в театре Маяковского сам бог велел их ставить – драматург здесь долго работал. Теперь же историю его пьесы "В день свадьбы" играют студенты Мастерской Миндаугаса Карбаускиса. Они, как и их герои, находятся в самом начале своего пути – впереди вся жизнь, и то, какой она будет, во многом зависит от правильности принятых именно сейчас решений. Искренний и честный спектакль о любви, дружбе, доброте и чести никакого не оставит равнодушным!

8 мая, Театр имени Маяковского.