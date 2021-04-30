Еда Путешествия Культура Мода и красота Авто Афиша HI-TECH

Топ новостей недели

Ответ России на санкции США оценили американцы: Никого не боится
Петросян показал сдавшую Кадышеву
78-летняя Ангелина Вовк рассказала о дате свадьбы с певцом Юлианом
"Серый чулок превращается в диву!": Молодая жена Петросяна затмила сдавшую Степаненко
партнеры
Пятница
30 апреля
Лента новостей
14:36
Воробьев разъяснил ситуацию с ковидными ограничениями в Подмосковье
14:20
"Я хочу жить!": бывшая жена Аршавина взмолилась перед выселяющей ее с детьми свекровью
14:13
Состояние сгорбленной жены Диброва напугало россиян
14:06
"Нужно быть отморозками": дочь взвыла из-за травли тяжелобольной Заворотнюк
13:56
"Что же ко мне никто не домогается?": Догилева посмеялась после откровений Прокловой
13:51
Сверкнула лишним: задравшееся платье подвело Катерину Шпицу
13:47
Многолетний роман звезды сериала "Как я встретил вашу маму" потерпел фиаско
13:34
Новый поворот в скандале Пугачевой и Киркорова
13:32
Поседевший Киркоров заговорил об уходе со сцены после буйного видео из психушки
13:29
"Прошла любовь": Бородину заподозрили в разрыве с мужем
13:22
В России хотят запретить продавать бензин за границу ради сдерживания цен
13:18
Куда сходить в Москве: афиша на неделю
13:17
Россиянам пообещали лето раньше времени
13:11
"Меня задело": Кудрявцева набросилась на молодую певицу
13:09
Команда "Уральские пельмени" лишилась самого дорогого
13:00
"Я жду больше всех": озлобленная Муцениеце больно уколола Прилучного
12:52
Народ оторопел при виде тяжело перенесшей коронавирус Пахмутовой
12:35
Боня посоветовала жене Кокорина "не открывать рот" в ее сторону
12:32
В Москве задержали члена суперсекретной ячейки ИГ
12:27
Байден публично оскандалился: У меня проблемы
12:20
Королева секса: Шуру в комбинации и на каблуках приняли за элитную путану
12:12
Так и не смог забыть: одинокий экс-муж Дженнифер Энистон спускает состояние на собаку
11:59
Арзамасова забеременела от Авербуха
11:35
Конфликт Киргизии и Таджикистана: более 20 тысяч граждан эвакуированы
11:35
"Жаль, что не вместе": одинокая Голубкина обратилась к Фоменко
11:22
Убили прямо во время пения в забегаловке: выступление звезды "Голоса" оборвала жуткая трагедия
11:10
Тайный развод? Звезда сериала "Чики" раскрыла близкую связь с популярным диджеем
11:07
Маликов с поплывшим лицом поразил изменениями во внешности
11:00
Россияне выбрали главный государственный праздник страны
10:50
На Москву надвигается штормовой ветер
10:47
"От вас бы ничего не осталось": язвительный Галкин уколол Долину
10:18
Экономят на детях: Галкин показал бюджетный ужин наследников Пугачевой
10:02
"Наших актрис и насиловать не нужно": разъяренная Штурм разнесла заявившую о домогательствах Проклову
09:41
"Мама умрет от горя": обезображенная Алиса Аршавина мечтает выжить
09:23
Лещенко откровенно об интиме с женой: Не получалось
09:11
"Я всегда в активе!": 54-летний Киркоров о своей веселой тематической жизни
09:02
Москвичей ждет скачок цен на продукты из-за проблем с поставками
09:00
"Экономическая водородная бомба": Приходько об антироссийской резолюции Европарламента
08:36
"Я упустила одну вещь": новорожденный сын Подольской едва не погиб
06:05
"Спасибо папе": разъяренная Собчак взвыла из-за травли
04:05
Принц Уильям готов порвать Меган Маркл в клочья после очередного скандала
02:06
Бузова накинулась на побывавшего в больнице бывшего любовника
00:02
В тяжелом состоянии: жизни Цивина и Дрожжиной висят на волоске
22:09
Украинская армия нанесла удар по Донецку
22:03
"Нет необходимости в такой встрече": украинский дипломат Бессмертный о возможной беседе Путина и Зеленского
21:58
"Душа уже улетела": с Марией Кожевниковой случилась беда
21:54
Умер обвиненный в госизмене физик
21:35
В Кузбассе столкнулись два грузовика
21:34
"Я уже ни в чем не уверена": Валерия сделала заявление о громком скандале на шоу "Маска"
21:23
Москвичам предсказали очередной снегопад
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Ахеджакова вбила последний гвоздь в гроб репутации затравленной Прокловой: Это мерзость
"Это просто за гранью": Чурикова разнесла Проклову за длинный язык
В деле с наследством Баталова поставлена точка
Заявившую о сексуальном насилии Проклову требуют жестоко наказать
Оплеванная Проклова впервые заговорила после грязного скандала
"Все решает режиссер": Спиридонова рассказала о крушении мечт
Lifestyle
Куда сходить в Москве: афиша на неделю

Куда сходить в Москве: афиша на неделю

Культурная жизнь в Москве бурлит. И вариантов того, как провести длинные майские праздники, множество. "Дни.ру" предлагают самые интересные варианты на любой вкус.
прочитано 171 раз

ВСТРЕЧА

Баттл: Сергей Соседов и Владимир Глазунов

Сергей Соседов – самый известный музыкальный критик страны. Остроумный, точный, эрудированный, не взирающий на чины и регалии – он смело высказывается про королей, императриц и принцесс эстрады. Авторитетные, смелый, яркий – он давно и сам стал звездой. Теперь же Сергей Соседов вместе с популярным ведущим телеканала "Ностальгия" Владимиром Глазуновым проведет совместный публичный баттл на разные темы – от политики до шоу-бизнеса "Это будет веселый, непринужденый (но довольно острый!) разговор об эстраде, поп-музыке, ее героях, певцах, музыкантах, известных блогерах, насущных проблемах", – обещает Соседов.

3 мая, клуб "Гнездо глухаря".

КИНО

"Немцы"

Онлайн-кинотеатр KION от МТС представляет драму "Немцы" по мотивам одноименного романа Александра Терехова. В центре сюжета история журналиста, работающего в оппозиционном издании. Его многочисленные личные проблемы приводят к тому, что он кардинально меняет свои политические взгляды и начинает руководить пресс-службой администрации небольшого города N, затерянного где-то на просторах страны Р. Личная драма главного героя разворачивается на фоне политических интриг различных государственных ведомств. Он погружается в детальные схемы откатов, сталкивается с моделью сращивания власти и криминала и пирамидой современной российской коррупции. В главных ролях – Евгений Коряковский Евгений Коряковский, Анна Завтур, Дарья Урсуляк, Юлия Марченко, Валерия Ланская, Максим Стоянов, Денис Власенко, Антон Васильев и другие.

С 28 апреля, ежедневно на KION.

Фото: пресс-служба

ПРЕМЬЕРА

"В окопах Сталинграда"

Художественный театр представляет премьеру Сергея Женовача "В окопах Сталинграда". Главную роль исполняет Артем Быстров. Его герой лейтенант Юрий Керженцев – альтер эго самого Виктора Некрасова, автора повести "В окопах Сталинграда". "Про Великую Отечественную войну необходимо рассказывать, ставить спектакли и снимать кино, – говорит актер. – Но делать это не пафосно и не про победы. А говорить о том, какой ценой нам эти победы достались. Мы не можем понять людей, которые через этот мрак прошли. Не можем представить себя на их месте. Эта окопная правда, о которой пишет Некрасов и говорит Сергей Васильевич Женовач. Она заключается в том, что эти люди никого на войне не осуждали. Они все были на грани жизни и смерти. Каждый день. Каждую минуту. Поэтому когда кто-то из них впадал в истерику или делал что-то не то, на это закрывали глаза. Потому что вчера этот кто-то друзей из-под пуль вытаскивал, рискуя жизнью".

5-6 мая, МХТ имени Чехова.

"Петя и волк"

Молодежный театр приглашает на экспериментальную музыкальную премьеру спектакля "Петя и волк" Сергея Прокофьева в интерпретации режиссера Егора Перегудова и музыканта Петра Айду. Этот проект посвящен 85-летию первого исполнения "Пети и волка" на сцене РАМТа и приурочен 100-летию театра.

5 мая, РАМТ.

"Моими глазами"

Со сцены Театра Наций прозвучат монологи о Великой Отечественной войне от лица самых разных героев: автора спектакля, 11-летнего мальчика, легендарной балерины Ольги Лепешинской, новобранца, юного скрипача, ленинградских блокадников и матери Виктора Штрума из романа Василия Гроссмана "Жизнь и судьба", а также народного артиста Росси Авангарда Леонтьева. Автором литературной композиции и режиссером постановки станет Дмитрий Сердюк, поставивший в Театре Наций три спектакля цикла "Наше всё…". . По задумке режиссера он должен поместить события военных лет в "современную рамку". Для этого Михаилом Спасибо и Полиной Лундстрем специально для спектакля написаны композиции в стиле минимализма и экспериментальной музыки.

5 мая, Театр Наций.

ТЕАТР

"В день свадьбы"

Пьесы советского драматурга Виктора Розова до сих пор не теряют своей актуальности. А уж в театре Маяковского сам бог велел их ставить – драматург здесь долго работал. Теперь же историю его пьесы "В день свадьбы" играют студенты Мастерской Миндаугаса Карбаускиса. Они, как и их герои, находятся в самом начале своего пути – впереди вся жизнь, и то, какой она будет, во многом зависит от правильности принятых именно сейчас решений. Искренний и честный спектакль о любви, дружбе, доброте и чести никакого не оставит равнодушным!

8 мая, Театр имени Маяковского.

Фото: Артемий Автандилов // Пресс-служба Театра Маяковского

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 30 апреля 2021, 13:18

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Я хочу жить!": бывшая жена Аршавина взмолилась перед выселяющей ее с детьми свекровью

Алисе Казьминой не на что жить
Шоу-бизнес

"Что же ко мне никто не домогается?": Догилева посмеялась после откровений Прокловой

67-летнюю актриса мало кто поддержал

Шоу-бизнес

Сверкнула лишним: задравшееся платье подвело Катерину Шпицу

Актриса оконфузилась на красной дорожке
Шоу-бизнес

"Прошла любовь": Бородину заподозрили в разрыве с мужем

Ведущая отдыхает одна

Гороскоп

Гороскоп на май 2021 года
Гороскоп на неделю с 26 апреля по 2 мая 2021 года
Гороскоп на неделю с 19 по 25 апреля 2021 года
Гороскоп на неделю с 12 по 18 апреля 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+