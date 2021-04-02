В московском бистро Well Well экспериментируют с едой и музыкой

Музыка и еда – две вещи, способные доставить огромное удовольствие, совершенно разное физически, но одинаково сильное эмоционально. О том, как соединить эти радости в одном пространстве, да так, чтобы они органично дополняли друг друга, задумывались многие рестораторы и продюсеры, но обычно получалось не очень.



На выходе появляется либо неплохой ресторан с живой, но все же фоновой музыкой, либо клуб с классной шоу-программой, но непотребной едой. Однако и на этом нелегком поприще можно многого добиться, при условии, что ты одинаково хорошо разбираешься и в том и в другом.



Музыкальное бистро Well Well, открывшееся в марте на Славянской площади (на минус первом этаже «Рыбы моей»), имеет все шансы стать как раз таким – возможным – ответом на этот трудный вопрос.

Проект задуман и реализован Владимиром Перельманом, известным московским ресторатором и потомственным музыкантом. Собственно, название являет собой не что иное, как прозвище его деда – известного виолончелиста, игравшего в ансамбле Утесова, и директора гастрольного бюро Москонцерта.

Бистро объединяет внутри себя две сцены – музыкальную и гастрономическую, зрители располагаются между ними. На музыкальной камерные джазовые и фанковые концерты чередуются с бодрыми DJ-сетами, а коллективы ежедневно меняются.

На гастрономической, напротив, постоянно работает одна команда во главе с шеф-поваром Кириллом Губиным. В Well Well открытая кухня, так что за творческим процессом можно наблюдать самым непосредственным образом, неспешно потягивая апертивный коктейль.

Меню в бистро небольшое, в меру экстравагантное, в меру экспериментальное, в меру эстетское, но на сто процентов концептуальное и гастрономичное. Губин отвечает за веган-направление в Perelman People и этот его основной профиль выражен здесь сполна.

Например, долму он делает из листьев шисо, а начиняет пятью видами риса и мидиями. Копченую морковь подает со сметаной из кешью и солодовыми чипсами. «Ризотто» готовит из семен подсолнечника, тыквы и грибов еринги, виноград квасит в комбуче и сервирует с веганским «дор блю», а веганский же «козий сыр» в золе дополняет свекольным чатни и брусничным соусом.

Впрочем, классики здесь тоже хватает. Так что, например, нежное карпаччо из говядины с кремом из артишоков, деликатный куриный шницель с хумусом и лимонным маслом или сочнейший филе миньон со сморчками самые что ни на есть настоящие.

Если очень хочется, то, разумеется, можно что-то заказать сверху – из основного меню «Рыбы моей».

Средний счет – 2 500 рублей.

Заведение работает с четверга по воскресенье и только по вечерам, поэтому для гостей предусмотрен депозит.