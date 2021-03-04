Стало известно о перезапуске легендарного ресторана Black Thai в Москве

Москвичам нравятся экзотические вкусы – яркие, экспрессивные, темпераментные, порой неожиданные и даже парадоксальные. Может быть, дело в хроническом недостатке солнца из-за бесконечной работы в офисах и разъездах на метро, или в бешеном ритме, без которого невозможно себе представить жизнь крупнейшего мегаполиса страны, или просто в потребности сильных впечатлений, которых так не хватает именно сейчас.



Как бы то ни было, но многие ищут в еде компенсации либо, наоборот, соответствия своему внутреннему состоянию. Очевидно, именно этим обстоятельством объясняется феномен стабильной популярности паназиатской кухни.



Рестораторы отлично об этом знают и постоянно работают в данном направлении, параллельно переосмысливая накопленный опыт и анализируя причины успеха и неудач разных проектов.

Не стал исключением и хорошо известный в Москве Black Thai Александра Раппопорта. Проект, созданный на тот момент на партнерских основаниях и блестяще стартовавший в 2014-м, но последние годы явно испытывавший трудности, закрылся в самом начале пандемии.

Однако в конце февраля он возродился на новом месте, переехав с Пушкинской площади в самое начало Кутузовского проспекта. Впрочем, только сменой локации дело не ограничилось. Раппопорт учел все недостатки прежней версии и, действуя уже самостоятельно, довел проект до почти безупречного состояния в рамках выбранного формата.



Общая концепция осталась прежней. Black Thai – это ресторан современной тайской кухни, переосмысленной, адаптированной или, точнее, творчески переработанной, но отчетливо узнаваемой. За кухню, как и прежде, отвечает опытный шеф-повар Сюй Лей.



В меню, традиционно компактном, ожидаемо осталось несколько хитов старого Black Thai – салат из хрустящих баклажан с личи, утка по-бангкокски, краб с перечным соусом, спринг-роллы, том кха и некоторые другие. Но подавляющее большинство позиций создано заново.

Среди наиболее запоминающихся новинок отметим севиче из лангустинов с лемонграссом и маракуйей, мини-осьминогов с кинзой и кунжутным соусом, том ям биск с лангустинами, желтое тамаринд карри с семгой и тайскими баклажанами, пряное массаман-карри с телячьими щечками и кокосовыми ньокки, а также рубленый тайский рибай с черными бобами.

Отдельного упоминания заслуживает десертная карта – в предыдущей версии проекта ее толком не было. Теперь же благодаря усилиям шеф-кондитера Дарьи Терешонок она стала полноценным и совершенно самодостаточным разделом меню.

Все десерты получились деликатными, нежными, умеренно-сладкими, с оригинальной игрой текстур и комбинациями экзотических вкусов – от лаймового мусса и крема матча-бергамет-лимон до тропической Павловой с манго, ананасом и маракуйей и моджи с карамелью и морской солью.

Средний чек – 2 500 рублей.