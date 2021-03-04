Еда Путешествия Культура Мода и красота Авто Афиша HI-TECH

Топ новостей недели

Эксперт Удафович о причинах отставки сына Лукашенко с прежнего поста: Отказался действовать "без тормозов"
Секс в прямом эфире: Малахов отвесил оплеуху матери Королевой за вранье об измене
Политолог Усов обратился к белорусской оппозиции: Не нужно кормить общество иллюзиями
Садальский плюнул в Первый канал: Уберите бездарность
партнеры
Четверг
4 марта
Лента новостей
10:00
Стало известно о перезапуске легендарного ресторана Black Thai в Москве
09:47
Озвучены претенденты на участие в "Евровидении" от России
09:42
Вскрылись подробности об участнике "Евровидения-2021" от России
09:13
Журналист Троицкий: Если Лукашенко не уйдет в отставку до конца года – я побреюсь налысо
08:50
Обиженная Седокова врезала Галкину из-за грязных трусов
08:46
"Видочек вот такой": предсмертное видео ослабленного Грачевского вызвало шок
06:48
Дочь Марии Голубкиной потрясла народ своим видом
04:31
"Господин Рудковский": Евгения Плющенко приложили за привычку плясать под дудку жены
02:14
Актерская карьера и подпольный рэп: как сложилась судьба детей Сергея Бодрова-младшего
00:09
Фильм "Тот самый Мюнхгаузен": как режиссер Захаров "бился" за Янковского и Долинского
21:59
Скопинский маньяк после освобождения поехал в Москву
21:57
Облитая помоями экс-супруга Грачевского не выдержала позора
21:45
Прозападное правительство в Белоруссии приведет к разгрому отношений с Россией – эксперт Болкунец
21:20
В шведском городе Ветланда неизвестный напал с ножом на людей
20:35
В Калужской области похищенную женщину заставили работать проституткой
19:52
Жительница Подмосковья убила мужа во время попойки
19:30
Жену Мамаева нашли без сознания после громкой истории с изменой
18:56
Назначение сына Лукашенко на новую должность оценили: Похоже на опалу
18:47
"Глупо как-то": Меньшова с морковкой во рту вызвала оторопь
18:21
"Он вошел": Ивлееву перекосило от ласк с известным продюсером
18:08
"Я был не в курсе": Бондарчук и Андреева скрывали беременность от самых близких
18:06
Задолжавший Галустяну миллионы известный режиссер рассчитался натурой
18:05
Житель Кузбасса угнал машину возлюбленной после ссоры
17:39
Прогнивающий Голливуд: престарелый Брюс Уиллис вляпался в секс-скандал с несовершеннолетней
17:34
Определены сроки третьей волны коронавируса в России: Начнется с новой силой
17:27
Олеся Судзиловская оказалась на грани из-за криминального эпизода
17:18
Деньги улетели в трубу: Собчак села в лужу
16:44
Четыре образа у невесты: Волкова из "Ворониных" вновь надела подвенечный наряд
16:34
В Кирове кассирша проспала ограбление круглосуточного магазина
16:33
"Мои чувства к тебе не гаснут": высохший Алибасов обратился к Федосеевой-Шукшиной
16:00
В России отреагировали на призыв украинского политика Черновол к захвату Крыма: Безумие
15:56
У Грачевского может быть еще 5-6 детей: Рудинштейн о внебрачных наследниках создателя "Ералаша"
15:44
"Встала и ушла": Седокова повернулась задом к россиянам
15:40
"Все испортилось": жена актера Сайфулина на ножах с его дочерью от прежнего брака
15:39
В Одинцово вооруженная банда ограбила коттедж
15:00
52-летний Фадеев прилюдно показал своего "щекастого малыша"
14:46
Сыгравший гей-свадьбу российский ведущий устроил истерику ради убежища в США
14:44
У Федора Бондарчука и Паулины Андреевой родился ребенок
14:42
В России закрыли самый большой временный госпиталь для больных коронавирусом
14:38
Забыл дату рождения: состояние Преснякова насторожило публику
14:36
Неожиданный поворот: любовница Мамаева решила судиться с его женой
14:27
Роспотребнадзор посоветовал россиянам продукты для защиты от простуды весной
14:25
В Раде заявили о подготовке Украины к войне
14:02
Катится по наклонной: 22-летнюю звезду сериалов сдали в наркодиспансер
14:01
"Не говорит и никого не узнает": россияне молятся за здоровье тяжелобольного Зайцева
14:00
Толстый и жестокий мальчик: вскрылось темное прошлое Миронова
13:50
Врачи предупредили россиян о риске потери слуха из-за популярных наушников
13:35
"Он то как проник?": Кошкину застали в постели с известным актером
13:30
Любовницей звезды "Склифосовского" оказалась выкинутая из шоу "Холостяк" модель
13:25
"Нужны только финансы": спутавшуюся с молодым певцом Успенскую просят одуматься
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Это мое дело": разъяренный Садальский сравнил слова Васильевой с надписями в туалете
Извлеченную из порванного кишечника Шевчука бутылку предложили выставить на благотворительный аукцион
Зюганов отказался поздравлять Горбачева с 90-летием: Над ним должен был состояться трибунал
Изнасилованная Шурыгина распродает свои похабные фото за бесценок
Шепелева будут судить за вывод миллионов со счетов Фриске
Лукашенко отказался от интеграции с Россией: Это глупо
Lifestyle
Стало известно о перезапуске легендарного ресторана Black Thai в Москве

Стало известно о перезапуске легендарного ресторана Black Thai в Москве

Фото: пресс-служба компании «Рестораны Раппопорта»
Москвичам нравятся экзотические вкусы – яркие, экспрессивные, темпераментные, порой неожиданные и даже парадоксальные. Может быть, дело в хроническом недостатке солнца из-за бесконечной работы в офисах и разъездах на метро, или в бешеном ритме, без которого невозможно себе представить жизнь крупнейшего мегаполиса страны, или просто в потребности сильных впечатлений, которых так не хватает именно сейчас.
прочитано 54 раза

Как бы то ни было, но многие ищут в еде компенсации либо, наоборот, соответствия своему внутреннему состоянию. Очевидно, именно этим обстоятельством объясняется феномен стабильной популярности паназиатской кухни.

ПО ТЕМЕ

"Купцы и устрицы": русско-французский ресторан с видом на старейший московский храм

Равиоли с креветками и жюльен с крабом: москвичей приглашают в обновленный рыбный ресторан "Магадан"

Рестораторы отлично об этом знают и постоянно работают в данном направлении, параллельно переосмысливая накопленный опыт и анализируя причины успеха и неудач разных проектов.

Не стал исключением и хорошо известный в Москве Black Thai Александра Раппопорта. Проект, созданный на тот момент на партнерских основаниях и блестяще стартовавший в 2014-м, но последние годы явно испытывавший трудности, закрылся в самом начале пандемии.

Фото: пресс-служба компании "Рестораны Раппопорта"

Однако в конце февраля он возродился на новом месте, переехав с Пушкинской площади в самое начало Кутузовского проспекта. Впрочем, только сменой локации дело не ограничилось. Раппопорт учел все недостатки прежней версии и, действуя уже самостоятельно, довел проект до почти безупречного состояния в рамках выбранного формата.

Общая концепция осталась прежней. Black Thai – это ресторан современной тайской кухни, переосмысленной, адаптированной или, точнее, творчески переработанной, но отчетливо узнаваемой. За кухню, как и прежде, отвечает опытный шеф-повар Сюй Лей.

Фото: пресс-служба компании "Рестораны Раппопорта"

В меню, традиционно компактном, ожидаемо осталось несколько хитов старого Black Thai – салат из хрустящих баклажан с личи, утка по-бангкокски, краб с перечным соусом, спринг-роллы, том кха и некоторые другие. Но подавляющее большинство позиций создано заново.

Среди наиболее запоминающихся новинок отметим севиче из лангустинов с лемонграссом и маракуйей, мини-осьминогов с кинзой и кунжутным соусом, том ям биск с лангустинами, желтое тамаринд карри с семгой и тайскими баклажанами, пряное массаман-карри с телячьими щечками и кокосовыми ньокки, а также рубленый тайский рибай с черными бобами.

Фото: пресс-служба компании "Рестораны Раппопорта"

Отдельного упоминания заслуживает десертная карта – в предыдущей версии проекта ее толком не было. Теперь же благодаря усилиям шеф-кондитера Дарьи Терешонок она стала полноценным и совершенно самодостаточным разделом меню.

Все десерты получились деликатными, нежными, умеренно-сладкими, с оригинальной игрой текстур и комбинациями экзотических вкусов – от лаймового мусса и крема матча-бергамет-лимон до тропической Павловой с манго, ананасом и маракуйей и моджи с карамелью и морской солью.

Фото: пресс-служба компании "Рестораны Раппопорта"

Средний чек – 2 500 рублей.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Автор: 4 марта 2021, 10:00 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Обиженная Седокова врезала Галкину из-за грязных трусов

Певица в шоке от поведения телеведущего

Шоу-бизнес

Сыгравший гей-свадьбу российский ведущий устроил истерику ради убежища в США

Гей-пара хотела получить грин-карту
Шоу-бизнес

Шепелева будут судить за вывод миллионов со счетов Фриске

Отец звезды отказывается мириться с ситуацией
Шоу-бизнес

Готовящаяся к свадьбе с многодетным отцом Макеева рассказала о крупной краже: В любом возрасте обидно

Актриса не ожидала такого

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 1 по 7 марта 2021 года
Гороскоп на март 2021 года
Астролог предупредил о последствиях ретроградного Меркурия
"Продолжение следует": россиянам предрекли годы испытаний

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+