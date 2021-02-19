Равиоли с креветками и жюльен с крабом: москвичей приглашают в обновленный рыбный ресторан "Магадан"

Примерно год назад, еще в доковидные времена, прекратил свое существование бывший Бадаевский пивзавод – один из самых интересных и перспективных гастрономических кластеров столицы второй половины 2010-х. Часть проектов канула в Лету. Часть переехала на новое место, а иные даже преобразились.

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