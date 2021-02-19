Равиоли с креветками и жюльен с крабом: москвичей приглашают в обновленный рыбный ресторан "Магадан"

Ровно это произошло с первым и, пожалуй, самым известным "Магаданом" Аркадия Новикова. С берегов Москвы-реки он перебрался на Красную Пресню и занимает теперь отдельное просторное двухэтажное здание на Дружинниковской улице, где с января вновь принимают гостей. В Novikov Group это заведение называют флагманским проектом одноименной сети, которая к настоящему моменту успела добраться до Тулы, Ростова-на-Дону и Нижнего Новгорода.
Концептуально кухня осталась прежней – с акцентом на рыбу и морепродукты, со свежими устрицами, крабами, креветками, мидиями, икрой и морскими ежами. Магаданскими, сахалинскими, беломорскими, камчатскими деликатесами, которые здесь предлагают практически по себестоимости.
В меню, разумеется, сохранились блюда, за которыми гости в свое время возвращались на Бадаевский – холодец с крабом и магаданскими креветками, винегрет с пряной килькой, фирменный крабовый салат "Магадан", салат с печенью мурманской трески, магаданская уха, палтус с цветной капустой, клыкач с луковым конфитюром и многое другое.
Однако появилось и немало новинок. Например, кутабы с креветками и пюре из батата, жюльен с крабом и авокадо, роллы и гунканы (за этот раздел целиком отвечает мастер из Fumisawa), равиоли с креветками и рикоттой, тортеллини с крабом, а также несколько видов пиццы (спрос на которую за время пандемии вырос в разы), в том числе с тунцом, маслинами и красным луком и фирменная – с крабом и креветками.
Стоит обратить внимание на нежнейшее филе карпа в сметанном соусе и на паэлью с причудливым названием "Паоло Коэльо" – аллюзия, впрочем, исключительно фонетическая и никакого отношения к литературе не имеет. Но блюдо выдалось с размахом – кальмаров, креветок и ракушек в нем, пожалуй, не меньше риса.
Отдельного упоминания заслуживает Магаданский сет с копченостями камчатского краба, устрицами и креветками, а также на просторное креветочное плато. За такую цену в Москве почти ничего не найти.
Мяса в меню совсем немного, ибо заведение позиционируется, прежде всего, как рыбный ресторан. Тем не менее, шашлыки и кебабы здесь тоже найдутся и готовят их отменно.
Средний счет – 3 000 тысячи рублей.
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