Архитектор, дизайнер или декоратор – без кого не обойтись при ремонте квартиры

Как выбрать нужного специалиста под свои задачи, чтобы проект реализовался корректно и в срок, а интерьер радовал долгие годы, рассказывает Евгений Коблов – ведущий архитектор и управляющий партнер старейшей московской архитектурной компании.



На западе профессии архитектора, дизайнера и декоратора четко разграничены, поэтому люди обычно получают узкую специализацию и работают в одном направлении. В России эти понятия размыты, и один человек может совмещать сразу несколько функций. Это не хорошо и не плохо — просто рынок устроен иначе. Разберемся, в каких случаях вам пригодится тот или иной специалист.

Чем занимается архитектор

Он работает с формой и объемом: делает так, чтобы внешне здание выглядело гармонично и технически было сделано правильно. Также этот специалист создает эргономичные планировки, которые обеспечивают комфортное и рациональное использование пространств. При этом соблюдая технические тонкости и баланс визуального восприятия.

Часто в новостройках я замечаю отсутствие архитектора на этапе разработки планировочных решений. Бывает, что фасад здания сделан прекрасно, а вот работа с внутренним пространством квартир выполнена кем угодно, но не архитектором.

Главный нюанс этой работы архитектора в интерьере: ощущение объема практически невозможно передать через фотографии или видео. Только находясь внутри помещения, можно понять задумку автора и прочувствовать такой интерьер. Поэтому иногда я сталкиваюсь с проблемой, что в портфолио проект выглядит иначе, чем в жизни. Заказчикам мы всегда объясняем эти моменты, что работаем с единым пространством всей квартиры или дома.

Квалификация архитектора позволяет работать с многоуровневым пространством. Например, создавать гармоничное единство в многоэтажном частном доме, где есть много вертикальных связей в виде лестниц. Иными словами, когда архитектора работает над интерьером одной комнаты, он работает сразу над всеми помещениями, поскольку видит целиком весь объем жилого пространства.

В каких случаях нужен дизайнер

Этот специалист создает интерьер уже в готовом пространстве. Если есть какие-то недочеты в планировках или технических решениях — он умеет это выигрышно подать и встроить в красивую гармоничную картинку. Дизайнер превосходно работает с материалами, текстилем и мебелью, отлично сочетая их между собой в каждой комнате.

Стильные дизайнерские интерьеры всегда прекрасно выглядят на фото, поскольку специалист работает над визуальным восприятием помещения. Он, словно художник, смотрит на комнату как на картину и из разнообразных составляющих собирает единое гармоничное пространство. Поэтому в каталогах, портфолио и журналах часто можно увидеть именно панорамную съемку всей комнаты.

Правда, в таком интерьере, скорее всего, не будет объема, поскольку он создается архитектурными приемами. Если дизайнер занимается переносом перегородок, несущих стен или мокрых зон, то без архитектурного образования может сделать это некорректно. Но современные реалии таковы, что дизайнеры обычно знают про строительные нормы, а архитекторы могут гармонично подобрать мебель в интерьер.

Как помогает декоратор

Фото проектов, выполненных декораторами, хочется рассматривать. Изображения, как правило, представляют фрагменты комнат с ювелирно подобранным текстилем, декором, посудой и растениями. И в этом — главная особенность профессии декоратора. Он не работает с объемом и пространством комнаты, а оформляет отдельные зоны.

Дизайнер крупными мазками создает общее настроение помещения, а декоратор наполняет этот дизайн деталями, делает его уютным и живым. Я сразу вижу, когда интерьер с нуля выполнен не дизайнером, а декоратором. Если посмотреть в любой уголок комнаты, все выглядит очень хорошо. Но если охватить взглядом все пространство, то гармония теряется из-за отсутствия единой концепции. Поэтому рекомендую пользоваться услугами всех трех специалистов, чтобы ваши интерьеры были объемными, стильными и гармоничными.