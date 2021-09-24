Улучшаем настроение квартиры или дома: советы знаменитого архитектора-дизайнера

Недавно сделали ремонт, а интерьер уже наскучил? Или хочется обновить комнату, но сделать это бюджетно, без капитального ремонта? Евгений Коблов, выдающийся архитектор-дизайнер с 20-летним опытом разработки, авторского надзора и реализации более 130 проектов, делится профессиональными секретами.



Декораторские приемы

Самый быстрый и простой способ изменить настроение комнаты — обновить текстиль. Пледы, шторы, покрывала, подушки и ковры способны моментально преобразить интерьер. Оживить стены помогут постеры, картины и фото памятных моментов в рамках.

Расставляя декор на полках и столах, следуйте “правилу трех”: располагайте предметы по три штуки. Например, часы + книга + свеча, или цветы + статуэтка + фото в рамке. Так общая композиция будет смотреться гармоничнее и интереснее.

Освещение

Иногда комнате можно добавить уюта, либо поменять полностью атмосферу в ней, лишь сменив освещение. Нехватка естественного света может делать помещение темным и маленьким. Такое ощущение может возникать из-за плотных штор или загроможденного окна. Рекомендую заменить объемные портьеры на тонкий тюль и однослойные шторы blackout. А также освободить подоконники от громоздких вещей. Кроме того, стеклянные и зеркальные поверхности тоже добавляют света.

Искусственное освещение — еще один эффективный инструмент для работы с пространством. Зачастую многие, делая ремонт без дизайнера, вешают только одну люстру в центре потолка. В результате комната получается хорошо освещенной, но плоской — глазу не за что зацепиться. Оживить интерьер помогут локальные источники света: торшеры, бра, настольные светильники и точечные лампочки. С их помощью можно создать несколько сценариев освещения — для разного настроения и времени суток. А также сделать зонирование комнаты и расставить визуальные акценты, подсветив элементы декора, фактуру стены, предметы мебели и так далее.

Стиль и концепция

Идеально, когда все пространства квартиры или дома оформлены в общем ключе. Или хотя бы имеют объединяющие детали и элементы. Самостоятельно не рекомендую играть со стилями и сочетать несколько направлений в одном пространстве. Без профессионального дизайнера высок риск получить безвкусный стилистический винегрет вместо тонко выполненной эклектики.

Выберите основное направление, которое в дальнейшем сможете разбавлять элементами из “дружественных” концепций. Например, скандинавский стиль сделает минимализм и лофт менее строгими, но более уютным и жизнерадостным. При этом он прекрасно сочетается с кантри-стилем, который добавляет ему очарования и романтики.

Цветовая палитра

Профессиональные дизайнеры умеют ювелирно играть с оттенками и гармонично сочетать сложные цвета. Если вы делаете ремонт самостоятельно или хотите частично обновить интерьер, то советую проверенную схему баланса насыщенности. Она предполагает, что самой темной поверхностью в комнате является пол, далее по насыщенности идут стены и самым светлым должен быть потолок. Уже на фоне этого нейтрального “холста” вы сможете с помощью декора и мебели добавить яркости и характера своему интерьеру.

Обратите внимание на рисунок покрытий и отделочных материалов. Узкое помещение помогут “расширить” обои с горизонтальными полосами на одной из акцентных стен. Небольшая плитка с мелким рисунком сделает большое помещение уютнее и визуально компактнее, но маленькое — совсем уменьшит. А вот крупный рисунок и большой размер плитки, наоборот, добавит пространства маленькой комнате.

Эргономика

Помните, что интерьер должен быть не только красивым и стильным, но и удобным для жизни. Поэтому, выбирая тот или иной предмет, обращайте внимание на его эргономику: удобно ли открываются ящики и дверцы у мебели, достаточно ли вместительный шкаф, насколько мягкий диван и тактильно приятный фаянс.

Не стоит жертвовать комфортом ради красоты. Любой дизайн призван улучшать жизнь своего владельца и пользователя, а не наоборот. Поэтому планируя те или иные переделки и покупки, прислушивайтесь к своим ощущениям и будьте в гармонии с собой.