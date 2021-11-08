Куда сходить в Москве: афиша с 10 по 19 ноября

Театры, концерты, выставки – каждый вечер в Москве происходит столько интересного! Не пропустите!

СКОРО

"Песня года"

Вот уже полвека легендарный телефестиваль "Песня года" остается самым долгожданным и любимым концертом для миллионов телезрителей. В первые дни нового года его покажут в эфире федерального телеканала, а побывать на съемке можно уже сейчас. Почти шесть часов музыки, хитов и драйва от любимых артистов – это нельзя пропустить. Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, Таисия Повалий, Игорь Крутой, София Ротару и еще три десятка суперзвезд – такое случается только раз в году. И это настоящее чудо!

4 декабря, ДС "Мегаспорт".

КОНЦЕРТ

День рождения "МУЗ-ТВ"

В этом году главному музыкальному каналу страны исполняется 25 лет! В свой день рождения "МУЗ-ТВ" подарит всем зрителям особенный подарок – праздничное шоу в самом сердце столицы. Артисты нескольких поколений поздравят канал и зрителей своими хитами в прямом эфире. Среди них: Григорий Лепс, Полина Гагарина, Руки Вверх!, Дима Билан, Стас Михайлов, Ольга Бузова, Ани Лорак, Николай Басков, JONY, Клава Кока,#2МАШИ, Даня Милохин, Винтаж, Олег Газманов, Стас Пьеха, Владимир Пресняков, Наталья Подольская, Алсу, Анита Цой, Анна Седокова, Звонкий, DAVA, Хабиб, Ваня Дмитриенко, и многие другие любимые исполнители. Для посещения мероприятия, помимо билета, необходимо предъявить QR-код и паспорт. Но в 20 часов на "МУЗ-ТВ" можно будет увидеть все в прямом эфире и не выходя из дома.

19 ноября, Кремлевский дворец.

"Аффинаж"



Герои нуар-шансона питерская группа "Аффинаж" представит в Москве всеми любимые хиты в и новые композиции из альбома "Другое". В нем коллектив возвращается к своему традиционному звучанию, уходя от мрачно-меланхоличных и надрывных песен к более легким по настроению. Концерт пройдет в формате Covid-Free.

13 ноября, ГЛАВCLUB.





ТЕАТР

"Война и мир"

Спектакль – потрясение. Спектакль – сенсация. Спектакль – совершенство. Так можно описать постановку Римасом Туминасом романа Льва Толстого "Война и мир". Это великая, без пафоса, работа, которая войдет в историю театра. На сцене – кумиры и легенды русской театральной сцены – Людмила Максакова, Ирина Купченко, Евгений Князев, Юлия Рутберг, Сергей Маковецкий. Пять часов наслаждения блистательной актерской игрой и совершенной режиссурой!

10, 11 ноября, театр имени Евг. Вахтангова (Основная сцена).