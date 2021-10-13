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Lifestyle
Куда сходить в Москве: афиша с 12 по 20 октября

Куда сходить в Москве: афиша с 12 по 20 октября

От изобилия выставок, спектаклей и концертов в Москве кружится голова. "Дни.ру" отобрали самые интересные события, которые точно нельзя пропустить.
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ПРЕМЬЕРА

"Собака с дамочкой"

Мы привыкли, что в Чеховском рассказе "Дама с собачкой" основное внимание автора уделено Анне Сергеевне фон Дидериц. А ее шпиц как-то в тени. Режиссер Гоша Мнацаканов решил исправить эту ситуацию и придумал сюрреалистическая историю под впечатлением от прочтения любовных историй из рассказов Антона Чехова. "Разве собака не может любить? – задает режиссер риторический вопрос. – Или жизнь собаки совсем неинтересна? Может быть у нее есть свои фантазии, свои страхи, свои сны? А может быть у него? Что, если это вообще пёс? Вдруг ему интересна история и культура России 14–18 веков? Какой у него любимый художник: Дали? Пикассо? Рембрандт? Из композиторов он предпочел бы Скарлатти или Россини, такое тоже может быть? Этой информации, к сожалению, Антон Павлович нам не предоставил. Все, что мы можем сделать, это пытаться размышлять и фантазировать на эту тему. Это на самом деле и есть одна большая попытка. Конечно есть и Анна Сергеевна, и Гуров, и их любовь… А была ли там любовь? Да и пес с ней! Да… и пес с ней".

20, 21, 22 октября, "Школа драматического искусства" (Тау-зал).

"ПЕТР"

Это первый спектакль масштабной трилогии Юрия Грымова "Антихрист и Христос". В основе сюжета — противоречивая фигура царя Петра Первого, чья личность вызывала у современников самые противоположные эмоции, от благоговения до животного страха. Антихрист или Христос, Свет или Тьма — кем же был российский правитель для своего народа, и что он оставил потомкам, в том числе и нам сегодняшним – добро или зло?...

16, 17 октября, Театр "Модерн".

СКОРО

"Стражи Тадж-Махала"

Друзья Хумаюн и Бабур – молодые охранники дворца Тадж-Махал. Они подшучивают друг над другом, ссорятся, вспоминают детство, мечтают о будущем. Но их жизнь переворачивается, когда они получают от Императора жестокий приказ – приказ, выполнение которого проверит на прочность их представления о дружбе, власти и истинной красоте. Смогут ли герои выдержать испытание судьбой и остаться прежними, не предав себя? Режиссера Алексей Золотовицкий В ролях Назар Сафонов/АлександрКубанин и Александр Дмитриев/Кирилл Чернышенко.

12, 13 ноября, Театр имени Пушкина (филиал).

ПРЕМИЯ

Премия Анатолия Зверева

В начале 2021 года Музей AZ объявил конкурс на соискание Премии Анатолия Зверева (Zverev Art Prize). Условия подачи и рассмотрения заявок были предельно демократичны. Темой и девизом конкурса стал знаменитый афоризм "мирискусников", переформулированный Зверевым в его автобиографии: "Жизнь скована, искусство свободно". От соискателей ожидались проекты, в которых бы отразились творческая свобода, креативность, преодоление рамок стереотипов и банальностей. Все эти качества оценивал Экспертный совет, в который вошли ведущие галеристы, критики и преподаватели различных арт-институций.В результате голосования был сформирован список из 50 художников, чьи произведения теперь будут представлены на итоговой выставке.

19 октября – 21 ноября, ЦСИ Винзавод (Большое винохранилище).

ФЕСТИВАЛЬ

"Новые люди"

III театральный фестиваль приглашает посмотреть необычные постановки в Калуге и Обнинске. Для поклонников хореографии в программу включен хит последних театральных сезонов "Танцпол" от театра "Балет Москва". Зрителей ждет и настоящий танцевальный марафон от бельгийского хореографа Йеруна Вербрюггена, в котором сойдутся артисты балетной и современной труппы. Много внимания будет уделено спектаклям для детей и подростков, которые интересны и родителям.

Программа фестиваля: http://kalugafest.com/shows/

КНИГА

Бессел ван дер Колк в Москве

Первая в мире конференция известного психотерапевта, автора бестселлера "Тело помнит все" Бессела ван дер Колка пройдет в Москве 15 октября. По приглашению Артема Толоконина, руководителя Института Психосоматики и основателя клиники NeoVita, самый закрытый от внешнего мира специалист по лечению психотравм поделится экпертным мнением и наблюдениями на тему "Пандемия как посттравматическое стрессовое расстройство". В своих исследованиях он ставит под сомнение эффективность медикаментозного лечения психотравм и предлагает лучшую альтернативу с доказанной научной эффективностью.

15 октября, регистрация по адресу: press-reg.ru/online

ФИЛЬМ

"Королевская игра"

Это необычная история противостояния человека и системы, в которой зрелищно и органично сочетаются элементы исторической драмы, детектива и психологического триллера. Картина является экранизацией "Шахматной новеллы" — одного из самых известных и загадочных произведений австрийского писателя Стефана Цвейга. В Германии «Королевская игра» уже попала в списки лучших фильмов года: лента получила семь номинаций на премию Немецкой киноакадемии, была включена в лонг-лист на Оскар от Германии. В главной роли – звезда культового сериала Netflix "Тьма" Оливер Мазуччи.

С 14 октября.

Фото: Пресс-служба

ПРОЕКТ

"Предчувствие"

Это уникальный литературно-музыкальный проект в экспериментальном жанре «"чтение со смыслом", в котором встречаются три стихии: мысль, слово и музыка. На сцене спорят и созидают, сливаются воедино и существуют одним живым организмом: артист, музыкант, писатель и зритель. Мария Миронова и Максим Матвеев проживают на сцене судьбы героев, созданных писательницей Ирадой Берг. Актеры расскажут о жизненных обстоятельствах, которые могут раз и навсегда поменять судьбу человека, затронут темы человеческих иллюзий и фантазий. Откроют огромный мир, где есть место радости и печали, тревогам, надеждам, ожиданиям…

12 октября, Дом музыки.

КОНЦЕРТ

Queen Rock and Symphonic

Всех участников шоу лично прослушивал и утверждал музыкант, чь6 имя внесено в Зал Славы рок-н-ролла, неизменный гитарист “Queen” Брайан Мэй.” Более 40 талантливых артистов прошли сложнейший музыкальный кастинг и теперь готовы воссоздать незабываемую магию звучания легендарного коллектива. В центре внимания – четыре невероятных вокалиста и мощная рок-группа. Неотъемлемый элемент шоу – музыкальное сопровождение симфонического оркестра, благодаря которому будут воссозданы оригинальные концертные аранжировки “Queen”, а, также эклектичность звучания песен. Во время концерта прозвучат самые громкие хиты “Queen”.

12 и 13 октября, Крокус Сити Холл.

Сергей Мазаев

"Эстрадный оркестр — моя давняя детская мечта!" – рассказывает Сергей Мазаев. Мечта, которая осуществилась в 2011 году и с тех пор покоряет сердца меломанов. В концертной программе в исполнении Сергея Мазаева и его оркестра звучат произведения различной стилистической направленности. Это и зарубежные хиты, исполняемые артистом на английском языке, и известные песни советских композиторов, и современные произведения, в т. ч. из репертуара группы "Моральный кодекс". Все песни программы обретают новое звучание благодаря тому, что в оркестре задействовано много различных музыкальных инструментов, в том числе те, встретить которые на эстрадной сцене можно нечасто.

19 октября, Дом музыки.

ТЕАТР

"Последний срок"

Деревенская старуха Анна собралась умирать. К Анне приехали дети – прощаться, а ей все никак не умирается. Она ждет еще одну дочку, любимицу. А дальше – великий русский писатель Валентин Распутин рассказывает без назидательности и пафоса, как жить так, чтобы в самом конце понять простую истину: жить на этой Земле и есть счастье, то, что тебя пустили в этот мир и есть радость. А старухе Анне Бог дает добавочку – нежданное продление ее дней. За что? Почему? За деточек. За то что родила, вырастила в суровые годы, вывела в люди.

17 октября, МХАТ им. Горького.

Фото: Пресс-служба

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Фото: АГН Москва / Александр Авилов
Автор: 13 октября 2021, 14:56

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