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Куда сходить в Москве: афиша со 2 по 10 октября

Куда сходить в Москве: афиша со 2 по 10 октября

Москва умеет хорошо отдыхать! Спектакли, премьеры, читки, концерты – здесь такое изобилие интересных событий! Не растеряться поможет обзор "Дни.ру".
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КОНЦЕРТ

Шоу Перукуа "Голос и Космос"

Перукуа – австралийское чудо, разрывающее рамки традиционных представлений о возможностях человеческого голоса. После ее шоу будет сложно ходить на "обычные" концерты. Ведь программа "Голос и Космос" – безграничное путешествие слушателя, раскрывающее его внутренний мир. Нет никаких жанровых ограничений – только бесконечный космос, и вы – в нем!

3 октября, "Крокус Сити Холл".

Фото: Пресс-служба

"Современная почта"

"Современная почта" – музыкально-поэтический проект, который создал театральный администратор, поэт, автор и исполнитель песен Олег Мисковец. Жанр, в котором работает группа, можно определить как интеллектуальный поп-рок с элементами инди-шансона. Стихи и песни в поисках кратчайшего расстояния между двумя точками – в поисках любви. В команде играют самые красивые из лучших профессиональных музыкантов Москвы, очаровательные Полина Седова (гитара), Вера Меч (бас-гитара), Евгения Прохорова (клавиши), Полина Канашенок (ударные).Фронтмен, он же автор – Олег Мисковец (вокал, гитара).

10 октября, Арт-кафе "Рукав".

Фото: Пресс-служба

ЧИТКА

"Без Есенина" Влада Васюхина

Каждая читка знаменитого московского драматурга, публициста и критика Влада Васюхина становится сенсацией театральной Москвы. Ее ждут и актеры, и зрители. Иные спектакли в столице вызывают куда меньший интерес и ажиотаж. Ведь все, что делает Влад, можно охарактеризовать двумя словами – потрясение. Убедиться в этом в очередной раз можно во время читки потрясающей пьесы "Без Есенина". В ней знаменитый поэт, действительно, остался за кулисами. Драматург объясняет это тем, что сложно сыграть гения. Поэтому образ поэта создается через его окружение. И, в первую очередь, через Айседору Дункан. Действие происходит в Ялте, осенью 1923 года, где легендарная танцовщица после гастролей по Кавказу, мучительно ждет приезда поэта…В роли Дункан – заслуженная артистка РФ, лауреат "Золотой маски" Анастасия Светлова, режиссер и один из актеров этого читакля – Сергей Аронин (театр "Модерн"), в остальных ролях – Анастасия Доронина, Светлана Корчагина, Владислав Кулыгин.

3 октября, арт арт-пространство Point (ул. Малая Полянка, 7, стр.5).

Влад Васюхин с актрисой и режиссером. Фото: Пресс-служба

ПРЕМЬЕРА

"Стакан воды"

"Стакан воды" в постановке Бориса Морозова – это классическая комедия, которая остается актуальной на протяжении уже полутора веков. Политические интриги остроумно соседствуют с любовными, лихо переплетаются, становятся зависимыми друг от друга. А в результате судьбы стран, охваченных войной, решают три дамы, увлеченные молодым красивым офицером. Вернее, ревность одной, коварство другой и искренняя любовь третьей.

7, 8, 15 октября, Большая сцена Московского театра "Et Cetera".

Фото: Пресс-служба

"История любовная"

Этот спектакль поставлен по одноименной повести Ивана Шмелева. Он рассказывает историю первой любви, которая побуждает человека испытывать самые противоречивые чувства: от головокружительного счастья до страданий и неизвестности. И лишь одно остаётся неизменным — первая любовь не повторяется никогда. Гимназисту Антону (для родных и друзей – Тонечке) исполняется шестнадцать лет. И в этот период жизни, когда человек уже не ребенок, но еще не взрослый, Тоня пытается ответить для себя на вопросы о любви, о дружбе и соперничестве. Он читает "Первую любовь" Тургенева, и его воображение взрывается множеством образов. Люди и фантазии, прошлое и настоящее, его собственная первая любовь и книжная история — все сливается в единый ансамбль. Инсценировкой повести занимался режиссер спектакля — Виталий Салтыков.

3, 4 октября, "Прогресс сцена Армена Джигарханяна".

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 1 октября 2021, 21:16

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