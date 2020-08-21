Рецепт салата "Панцанелла" с бакинскими томатами и багетом

Ингредиенты (на 4 порции):
Помидоры – 6 штук
Лук красный – 1 штука
Капуста кольраби – 1 штука
Базилик листья
Масло оливковое – 3 столовые ложки
Французский багет – 1 штука
Чеснок – один зубчик
Масло сливочное – 50 граммов
Сыр халуми – 300 граммов
Способ приготовления
Шаг 1
В миске смешать помидоры, нарезанные дольками, лук соломкой, кольраби тонкими слайсами и листья базилика.
Шаг 2
Багет разрезать пополам и смазать сливочным маслом, пожарить на сковороде до хрустящей корочки (затем можно подсушить в духовке), натереть чесноком, посолить, поперчить.
Шаг 3
Поломать хлеб на ломтики и добавить к салату, посолить, поперчить, заправить оливковым маслом. Перемешать и выложить в тарелку.
Шаг 4
Сыр нарезать ломтиками толщиной 1,5 см. Обжарить с двух сторон до золотистого цвета, добавить в салат.
Шаг 5
Перед подачей окропить оливковым маслом, присолить цветками или пирамидками соли.
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