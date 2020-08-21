Афиша: чем заняться в Москве до конца лета

В последние дни лета не стоит сидеть дома. "Дни.ру" подготовили для вас подборку культурных событий Москвы до конца месяца. Не упустите возможность получить заряд впечатлений и ярких эмоций!

До 23 августа в ландшафтном парке ВДНХ у Лихоборского въезда будет работать фестиваль "Сады и люди". Сад создан известными российскими дизайнерамиМариной Бересневой и Марией Принтц. Оценивать работы участников будет расширенное жюри из известных российских садовых дизайнеров, а также в этом году будет вручен приз зрительских симпатий. Также на фестивале будут проходить экскурсии по садам в сопровождении их авторов, мастер-классы на площадке "Огород в городе" с полезными советами и приемами по созданию сада пряных трав, озеленению балконов и выращиванию овощей и зелени в контейнерах и многое другое.

22 и 23 августа в музее-заповеднике "Горки Ленинские" состоится VI Международный фестиваль "Jazzовые сезоны". На мероприятии выступят Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, Лариса Долина, трио Олега Аккуратова, группа Planсk’sTone, певица Fantine, Евгений Побожий и многие другие. Помимо ценителей джазовой музыки фестиваль ждет любителей живописи, спорта и просто активного досуга.

С 24 по 6 сентября в парке искусств "Музеон" пройдет фестиваль гражданского общества "Добрые люди". На мероприятии можно будет получить информацию о работе 40 благотворительных организаций, помогающих пожилым людям, взрослым, детям, подросткам, бездомным животным, детям-сиротам и многим другим. Здесь же волонтеры проведут сбор корма для домашних животных, а также соберут макулатуру и пластмассовые крышечки – их отправят на переработку. Также будет открыт пункт приема канцелярии – собранные наборы передадут школьникам из неблагополучных семей и детских домов. 5 сентября состоится благотворительный концерт, где хедлайнером станет Клава Кока.

25 августа в клубе "Союз Композиторов" французский гитарист Фредерик Белинский. Он является участником и лауреатом лауреат крупнейших музыкальных фестивалей Европы, лауреатом и медалистом Международной Олимпиады Worldstars (Голливуд, США). Фредерик способен подарить новую жизнь любой мелодии – от баховской фуги до песни "Очи Черные". В его репертуаре удивительным образом сочетаются произведения мировой музыкальной классики, американские джазовые стандарты, латиноамериканские композиции, Gypsy Jazz, а также популярные русские и французские мелодии, заправленные ритмами заводного свинга.

29 августа состоится онлайн-трансляция IX Межрегионального творческого фестиваля славянского искусства "Русское поле". Это крупнейший праздник фольклорной культуры, где за главный приз поборются представители регионов России и стран СНГ, а также Европы. Кроме того, зрителей трансляции ждет гала-концерт с участием таких звезд, как Василий Лановой, Лариса Долина, Владимир Девятов, Евгений Кунгуров и других артистов.

29 августа в Соборе Святых Петра и Павла состоится концерт "Шедевры мировой киномузыки. Эннио Морриконе и Нино Рота". Обладатели многих международных и национальных наград, композиторы, музыку которых услышат гости, признаны не только кинематографическим сообществом, но именно кино сделало их сочинения столь популярными и любимыми. Эти композиции звучат в самых престижных концертных залах. Они перешагнули границы экрана, но остались неразрывно связаны с итальянским кинематографом. Звучание органа, солирующей скрипки и оркестра в уникальной акустике старинного собора поможет вновь погрузиться в неподражаемую эстетику.

30 августа в Зеркальном зале Дворца усадьбы Кусково пройдет концерт "Скрипичный фейерверк" в рамках фестиваля "Классика в Кусково". Скрипке подвластны практически все музыкальные жанры и образы. Гостей ждут произведения Брамса, Пьяццоллы, Штрауса, Эльгара, Венявского, Фролова и других творцов. Ведёт концерт Татьяна Сиверская.