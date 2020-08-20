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Рецепт хинкали с говядиной и телятиной

Рецепт хинкали с говядиной и телятиной

Фото: пресс-служба
Грузинские хинкали – блюдо из горных областей Мтиулети и Хевсурети, которое широко популярно на территории стран бывшего СССР. Приготовить настоящие хинкали не так уж и сложно, особенно когда пошаговый рецепт достался от шеф-повара ресторана грузинской кухни "Ткемали" Кахабера Козаева.
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Ингредиенты:

Для теста:

Мука – 2 кг

Вода (холодная) – 680 мл

Яйцо – 1 шт

Желток – 1 шт

Для начинки:

Мраморная говядина (фарш) – 700 граммов

Молочная телятина (фарш) – 300 граммов

Лук – 200 граммов

Кинза – 100 граммов

Черный перец (молотый) – 6 граммов

Красный перец (дробленный) – 5-6 граммов

Соль – 24 грамма

Вода – 300 мл

Способ приготовления

Шаг 1

Замешиваем тесто, кладем в пакет и убираем в холодильник на 30 минут.

Шаг 2

Вынимаем тесто из холодильника и месим его еще раз в течение 10 минут.

Шаг 3

Делим тесто на шарики по 55 граммов и раскатываем диаметром 8 см.

Шаг 4

Готовим начинку. Смешиваем два вида фарша. Добавляем рубленную кинзу, два вида перца, соль и воду.

Шаг 5

В заранее подготовленное тесто (порции по 55 г) кладем начинку и начинаем лепить хинкали.

Шаг 6

Кипятим воду и добавляем 1,5 чайных ложки соли. В кипящую воду кладем хинкали и не сбавляя температурного режима варим 7-8 минут. Вынимаем готовые хинкали и подаем к столу.

20 августа 2020, 11:06

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