Рецепт хинкали с говядиной и телятиной

Ингредиенты:
Для теста:
Мука – 2 кг
Вода (холодная) – 680 мл
Яйцо – 1 шт
Желток – 1 шт
Для начинки:
Мраморная говядина (фарш) – 700 граммов
Молочная телятина (фарш) – 300 граммов
Лук – 200 граммов
Кинза – 100 граммов
Черный перец (молотый) – 6 граммов
Красный перец (дробленный) – 5-6 граммов
Соль – 24 грамма
Вода – 300 мл
Способ приготовления
Шаг 1
Замешиваем тесто, кладем в пакет и убираем в холодильник на 30 минут.
Шаг 2
Вынимаем тесто из холодильника и месим его еще раз в течение 10 минут.
Шаг 3
Делим тесто на шарики по 55 граммов и раскатываем диаметром 8 см.
Шаг 4
Готовим начинку. Смешиваем два вида фарша. Добавляем рубленную кинзу, два вида перца, соль и воду.
Шаг 5
В заранее подготовленное тесто (порции по 55 г) кладем начинку и начинаем лепить хинкали.
Шаг 6
Кипятим воду и добавляем 1,5 чайных ложки соли. В кипящую воду кладем хинкали и не сбавляя температурного режима варим 7-8 минут. Вынимаем готовые хинкали и подаем к столу.
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