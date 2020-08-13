5 простых упражнений для заряда энергией на весь день

Всемирная организация здравоохранения не включает в список заболеваний синдром хронической усталости. На практике, почти 90% моих пациентов жалуются на упадок сил, вялость и апатию. Причины такого самочувствия связаны с бешеным ритмом современной жизни, особенно в крупных мегаполисах, стрессом и хронической эмоциональной и физической переутомляемостью.
К ощущению постоянной усталости приводят:
нарушения режима дня,
дисбаланс питания,
неблагоприятная экологическая обстановка,
недостаточность активной деятельности.
Бороться с хронической усталостью необходимо комплексно. Иногда стадия заболевания настолько запущена, что легкая апатия переходит в затяжную депрессию и требуется помощь психолога и невролога.
Чтобы не доводить себя до подобного состояния, следует соблюдать самые банальные рекомендации: правильно питаться, поддерживать корректный режим сна (спать 8 часов, рано ложиться и рано вставать), гулять на свежем воздухе, прерываться на регулярный отдых во время рабочего дня.
А еще превосходной профилактикой и способом переключить организм на энергичный ритм остаются упражнения, запускающие работу лимфатической системы. Лимфа – это жидкость, которая собирает и выводит токсины из тканей и внутренних органов. При ее застое нарушается кровообращение, насыщение организма кислородом, иммунными клетками и полезными веществами.
Упражнение 1
Вращение бедрами вправо и влево. Помните это упражнение с уроков физкультуры? Похоже на легкий задорный танец. В области таза расположено множество нервов, кровеносных и лимфатических сосудов. Пара минут и система активирована!
Упражнение 2
Так называемое дыхание животом. При вдохе живот должен расслабляться, а при выдохе втягиваться. Кстати, именно этот способ считается правильным, а не тот, к которому большинство из нас привыкло – грудной клеткой. Благодаря этому методу начинает активно работать диафрагма, запускается функционирование парасимпатической нервной системы. Результат – стимуляция корректной работы внутренних органов, кровообращения и кислородообеспечения тканей.
Упражнение 3
Вращение плечами назад. В плечевых суставах расположены нервы, которые тянутся по всей спине. А также с верхней части спины происходит отток лимфы, которая движется в организме именно сверху вниз. Поэтому плечи напрямую связаны с поясницей. Ежедневно выполняя упражнение, вы улучшаете кровоток, снимаете напряжение с мышц спины.
Упражнение 4
Ритмичные покачивания на носочках – приподнимание на носки, имитирующее прыжки без отрыва от пола. Как и другие, упражнение направлено на активацию движения лимфы в сосудах. Тем, кто страдает артрозами и болями в суставах, необходимо выполнять упражнение, немного согнув ноги в коленях.
Упражнение 5
Самомассаж в области ключиц и грудной клетки. Необходимо выполнять круговые массирующие движения кулаками от центра груди по всей указанной области. Упражнение улучшает кровоснабжение и повышает степень очищения крови.
Бонусное упражнение, которое не только корректирует движение лимфы, но и положительно влияет на работу всех внутренних органов – растирающий массаж ушных раковин. Именно на них находятся проецирующие точки, которые стимулируют функционирование всего организма.
Регулярное ежедневное выполнение этих простых упражнений настроит на активный день, поднимет настроение и поможет проснуться. Вы почувствуете как после всего 10 минут легкой зарядки, так и потянет творить великие дела.
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