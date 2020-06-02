Модель Playboy "на пенсии" поразила поклонников своими формами

Фотографы запечатлели 45-летнюю модель
в тот момент, когда она вышла на палубу, чтобы позагорать. Виктория появилась в
распахнутом белом кардигане и мини-юбке, надетых поверх купальника. В руках она
держала соломенную шляпку от солнца, а ее волосы были накручены на бигуди.
Заметив камеру, она, ничуть не смущаясь, разделась, и продемонстрировала свою восхитительную фигуру в крошечном белом бикини.
"Может ли быть что-то более прекрасное, чем женщина в 40, 50 или даже 60 лет, которая поддерживает себя в форме? Просто великолепно", "Очень красивая женщина. Совершенно не выглядит на 45 лет ... Удивительные черты лица и великолепное тело", – восхитились поклонники модели в комментариях.
Напомним, что в разные годы работы моделью Виктория Сильвстедт приняла участие в показах самых престижных домов моды в мире, в том числе Chanel, Dior и Valentino. На весь мир девушка прославилась тогда, когда владелец журнала Playboy Хью Хефнер представил ее как свою новую "подружку".
Популярные темы форума
Кого из звезд хотелось бы убрать?
Умные есть? 🧐
Три мужика
Какие высшие и низшие сословия, я не в теме
Хочу знать ваше мнение
В мире попахивает экспериментами? Это так или только кажется?
Дезик из Италии
Как вы думаете? Это же недопустимо!
Самый некрасивый политик
Тюрьма?