Модель Playboy "на пенсии" поразила поклонников своими формами

Бывшая шведская супермодель Виктория Сильвстедт выставила напоказ свое роскошное тело во время солнечных ванн на яхте, пришвартованной в Сен-Тропе. Откровенное крошечное белое бикини и загорелая кожа мгновенно привлекли внимание папарацци. Снимки обнаженной знаменитости моментально облетели социальные сети.

Фотографы запечатлели 45-летнюю модель в тот момент, когда она вышла на палубу, чтобы позагорать. Виктория появилась в распахнутом белом кардигане и мини-юбке, надетых поверх купальника. В руках она держала соломенную шляпку от солнца, а ее волосы были накручены на бигуди.



Заметив камеру, она, ничуть не смущаясь, разделась, и продемонстрировала свою восхитительную фигуру в крошечном белом бикини.

"Может ли быть что-то более прекрасное, чем женщина в 40, 50 или даже 60 лет, которая поддерживает себя в форме? Просто великолепно", "Очень красивая женщина. Совершенно не выглядит на 45 лет ... Удивительные черты лица и великолепное тело", – восхитились поклонники модели в комментариях.

Напомним, что в разные годы работы моделью Виктория Сильвстедт приняла участие в показах самых престижных домов моды в мире, в том числе Chanel, Dior и Valentino. На весь мир девушка прославилась тогда, когда владелец журнала Playboy Хью Хефнер представил ее как свою новую "подружку".



