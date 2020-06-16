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Выведена формула идеального брачного союза

Выведена формула идеального брачного союза

Фото: Gary Houlder/moodboard/www.globallookpress.com
Формулу идеального брачного союза люди пытаются вывести веками. Для чего используют все типологии совместимости: по знакам зодиака, восточному гороскопу, социальным маркерам и особенностям темперамента. Свое слово в этом вопросе сказала и социальная психология.
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Рассмотрев поведение людей в группах, эксперты наделили каждый из распространенных типов литерой греческого алфавита. Но оказалось, что Альфы, Беты, Гаммы и Омеги – это не просто типы поведения. По мнению психолога, психотерапевта Елены Сюр, классификация от Альфы до Омеги позволяет увидеть задачи человека на вселенском уровне, разгадать смысл жизни каждого и определить судьбоносного партнера, который поможет воплотить данную природой миссию. Итак, Альфы, Беты, Гаммы, Омеги – кто они и как сочетаются.

От Альфы до Омеги: читаем по-гречески

Как и в алфавите, на вершине этой пирамиды Альфа – лидер и завоеватель, а в подножии – Омега, жертва и страдалец. Этим двум типам не сойтись никогда. По-настоящему гармоничные, прочные и продуктивные союзы образуют три первых символа греческой азбуки: Альфы, Беты и Гаммы.

Альфа-Альфа

И мужчины, и женщины Альфа обладают единой ярко выраженной чертой, это люди, рождающие идеи, организующие пространство, создающие сообщества, лидеры, новаторы и вдохновители. Их союз паритетный, основанный на взаимном признании и уважении, потому что Альфы, кроме мощных лидерских качеств, обладают высоким интеллектом и не нуждаются в формальном установлении верховенства – они уже Альфы. Классический пример Альфа-Альфа – это союз Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Две звезды, каждая из которых несет в мир свою идею и миссию.

Если говорить о том, что отличает женщину-Альфу, то это способность не только продвигать собственные идеи, но и помогать максимально раскрыться партнеру. Ни Бета ни Гамма женщины таким качеством не обладают.

Мужчина Альфа – женщина Бета

Женщина-Бета – человек действия, Крутой делатель, Достигатор. Ей надо все время что-то совершать. Она все время ждет признания (ради которого готова поступиться многим) и находится в состоянии конкуренции. Опасно, если это соперничество с Альфой, чья энергия априори мощнее. Но в брачном союзе Альфа всегда проявляет благородство по отношению к своей Бете, поэтому партнерство является гармоничным и прочным. Примерами таких отношений являются супружеские пары Леонида Агутина и Анжелики Варум, и Иосифа Пригожина и Валерии.

Фото: Sabrina Vani/moodboard/www.globallookpress.com

Хорошим можно считать и обратный союз Альфа-Бета, в котором Бета – мужчина. Здесь главное полагаться на мудрость женщины Альфы, которая не будет давить своего во всех отношениях достойного партнера.

Мужчина Альфа – женщина Гамма

Идеальный тип отношений с точки зрения патриархального общества: здесь поведенческие типы полностью совпадают с гендерными и социальными ролями. То есть классическая картинка, где мужчина – лидер, воин и каменная скала, а женщина – хранительница семейного очага и крепкий тыл.

Гамма – это Наташа Ростова в замужестве за Пьером Безуховым. Ее призвание – кормить семью, воспитывать детей и помогать своему Альфе совершать подвиги. Гамма всегда в тени своего Альфы, и, если она истинная Гамма, ее это не будет ущемлять, она полностью посвящает себя этому служению. Это ее Предназначение – помогать мужчине стать успешным. Одна из самых гармоничных пар Альфа-Гамма это Михаил Боярский и Лариса Луппиан.

Мужчина Гамма – женщина Альфа

Очень сложный союз, как правило, обреченный на распад. Женщина-Альфа будет неизбежно стремиться к своим вершинам. В этих условиях мужчина-Гамма берет на себя либо роль балласта, который рано или поздно придется сбросить для достижения ускорения, либо, если у него занижена самооценка, начнет вставлять палки в колеса, унижать и подавлять свою пару, опуская на свой уровень сознания. В конечном итоге женщина-Альфа или уходит, или отказывается от своего предназначения. А это печально.

Не по Сеньке шапка, или Гамме не стать Альфой

Есть тонкий нюанс в типологии от Альфа до Омега. Состоит он в том, что человеку свойственно подстраивать свое поведение под социальный запрос, но при этом суть самой личности не меняется. Она просто вынуждена натягивать на себя несвойственную поведенческую модель. А значит, будет страдать.

Существует некий стереотип того, что женщина – всегда Гамма, и ее роль обеспечить мужчине условия для подвига. Будто нет женщин, которые созданы для великих дел! Но попробуйте такую истинную Альфу или Бету усадить дома и приковать к кастрюлям, как включится психосоматика. Альфа будет вырываться из Гаммы и… болеть.

Фото: Stefan Kiefer/www.globallookpress.com

Другой перекос, когда успешный бизнесмен берет в жены Гамму, у которой миссия быть помощницей и обеспечивать быт, растить детей. Вместо этого она занимается тюнингом своего тела, все внимание эгоистично направляя только на себя. Она пытается дотянуться до Альфы своим внешними формами, не имея внутреннего содержания. И в итоге просто паразитирует на мужчине, не выполняя своего предназначения и все больше скатываясь к Омеге – беспомощной и зависимой.

Суть в том, чтобы разгадать себя и свои жизненные задачи и следовать своей миссии. Кому-то дано рожать детей, кому-то – придумывать и воплощать грандиозные проекты. И только тогда, когда каждый на своем месте, есть порядок, гармония и счастье.

16 июня 2020, 17:05

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