Молодая медсестра с изящными формами тайно снималась для Playboy по ночам

Многие люди делают выводы о человеке лишь по внешности, и зачастую их представления не имеют ничего общего с действительностью. Даниелла Лупо призывает людей не судить о личности с первого взгляда и на своем примере показывает, что запечатленная на снимке сексуальная блондинка – не всегда может быть тупой и необразованной.
Когда девушке было 14 лет, она попала в больницу. Тогда она восхитилась сотрудниками медучреждения и пообещала себе связать жизнь с этой профессией и приносить помощь людям. Даниелла окончила медицинскую школу.
В настоящий момент Лупо является сотрудником кардиологического отделения. В дальнейшем девушка планирует окончить высшее учебное заведение и получить профессию врача. Ей удается совмещать основную работу с модельным бизнесом. Зачастую она принимает участие в съемках ночью.
Кстати, на фотосессиях Даниелла зарабатывает приличную сумму. Ей удалось самостоятельно оплатить колледж. Очевидно, что с помощью этих же доходов модель заплатит за обучение в университете.
Недавно Лупо заняла вакансию в нью-йоркском клубе Playboy. Девушка счастлива иметь обе профессии. Ведь с одной стороны она приносит пользу людям, с другой – может раскрепоститься и наслаждаться собственной красотой.
Даниелла считает себя феминисткой. При этом, она не стыдится работы, которой занимается по ночам. Девушка не думает, что таким образом себя унижает. Напротив, она может показывать свою красоту и радовать окружающих.
Мама и возлюбленный Даниеллы не в восторге от того, что она работает моделью. На работе девушка и вовсе скрывает, что принимает участие в откровенных фотосессиях. Многие снимки публикуются под псевдонимом, чтобы никто из коллег не узнал.
Популярные темы форума
Отличницы знают толк в жизни
Ушел к проститутке
Кого из звезд хотелось бы убрать?
Умные есть? 🧐
Хочу знать ваше мнение
Муж дает 300 рублей в день
Как вы думаете? Это же недопустимо!
Три мужика
Мать алкоголичка
Кто должен платить?