Смелые близняшки возбудили народ чересчур откровенными снимками

В интернете стали популярными 25-летние модели-близняшки Матильда и Паулин Танто, которые публикуют откровенные снимки и собирают огромное количество лайков. Таким образом девушки заставляют народ обратить внимание на бренд, вещи которого они рекламируют.
Сестры предпочитают демонстрировать красивое нижнее белье и топы. За редким исключением в инстаграм-аккаунтах девушек появляются снимки, на которых они запечатлены в платьях.
Интересно, что стоимость одежды, которую рекламируют девушки, небольшая. Например, топы можно приобрести всего за полторы тысячи рублей.
Конечно, близняшки выкладывают фото, где они совсем голые. Скорее всего, сестры проводят много времени в спортзале, чтобы держать идеальную форму и быть фотогеничными со всех ракурсов.
Недавно Паулин показала откровенный снимок с сестрой, который произвел настоящий фурор. Девушки предстали в полупрозрачных белых кроп-топах, под которыми не было бюстгальтеров.
Пользователям Сети было трудно воздержаться от комментариев в адрес сестер. "Очень горячо", "Теперь это мое любимое фото", "О да, я люблю тебя", "Просто красотка", "Двойная красота", – написали фолловеры.
Под каждой публикацией около полумиллиона лайков. Это делает девушек уверенными в себе, поэтому они всегда готовы показывать многомиллионной аудитории аппетитные формы.
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