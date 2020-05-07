Еда Путешествия Культура Мода и красота Авто Афиша HI-TECH

Топ новостей

"Мы прошли это испытание": дочь Заворотнюк выступила с сообщением
Наплевавший на коронавирус Лукашенко попался на чудовищной лжи
Какие осложнения грозят очнувшейся после комы Бабкиной
Россиян лишили последней надежды в борьбе с коронавирусом
"Не смеши народ": накрывшую стол на Пасху Собчак уличили в лицемерии
партнеры
Четверг
7 мая
Лента новостей
18:01
"Клиент всегда прав": Семенович нашла применение рукам на карантине
17:56
Тест на любовь: как удостовериться в чувствах
17:46
Эпидемиолог РАН назвал важные правила ношения медицинских масок
17:37
Узнавшая о взрывах Татьяна Навка потеряла связь с дочерью
17:34
Летучая пожаловалась на пакости от бывшей супруги своего мужа
17:30
Возлюбленная сбежала от заговорившего об идеальных детях ведущего шоу "Дом-2"
17:29
Не отмоется еще долго: у оскандалившейся Тодоренко наметились большие проблемы
17:20
В одном из регионов России хотят открыть непродовольственные магазины
16:57
Яна Рудковская объявила о разрыве отношений в результате конфликта
16:53
Коронавирус – статистика онлайн: сколько заболевших в Москве, России и мире
16:39
Бывший заметил: Наталья Фриске подкорректировала внешность
16:35
Молодая жена пичкает Петросяна одним тестом
16:34
"Бессмысленные требования": Путин призвал не перегибать палку с карантином
16:23
Собянин продлил карантин в Москве: все подробности
16:07
Трагедия Разина: продюсер "Ласкового мая" рассказал о смерти близкого человека
15:57
"Глаза зажмурила": Дана Борисова раскрыла подробности эскортного прошлого
15:55
"Хочет увести Галкина?": дочь Самойловой перевоплотилась в Пугачеву
15:54
Могла инфицировать всю семью: к домработнице Пугачевой экстренно выехали врачи
15:52
В подмосковном Серпухове выставили на продажу железнодорожный вокзал
15:40
Академик РАН предупредил об опасности самоизоляции
15:37
"Глобальный эксперимент": известный бизнесмен удивил заявлением о карантине
15:33
Стало хуже: лекарства не помогли тяжелобольному критику Аллы Пугачевой
15:30
Андрей Григорьев-Апполонов нашел свою любовь на проекте "Дом-2"
15:28
Волочкова объяснила ношение валенок летом
15:19
"Я тоже хочу так!": Лариса Гузеева позавидовала яичкам Екатерины Волковой
15:03
Ведущая Первого канала знала о надвигающейся пандемии коронавируса
14:47
Сын Сафронова активно борется с коронавирусом
14:47
Козловский поведал о тяготах отцовства
14:43
Полиция проверяет сообщение о драке в московском ТЦ
14:37
Джанабаева откровенно о взрывных скрытых проблемах с Меладзе
14:37
Лучше бы молчала: родившая Йовович прилюдно оконфузилась
14:22
"Башня" из волос сделала Толкалину неузнаваемой
14:21
Не оправдавший надежд Зеленский повторил главную ошибку Порошенко
14:21
В Петербурге обрушение строительных лесов унесло человеческую жизнь
14:11
Собянин призвал горожан отпраздновать День Победы дома
13:57
Этого еще не хватало: коронавирус надолго остается на волосах
13:49
В Москве будут штрафовать за нахождение в транспорте без маски
13:34
"Гадости говорит": Борисова обвинила в своем срыве дочь-подростка
13:30
"Исаева наживается": в лицо "сестрички" Началовой плеснули помоями
13:19
Плющенко врезали за уход Трусовой от Тутберидзе
13:19
Собянин назвал условия отмены карантина в Москве
13:02
Как сложилась судьба сына Латифы и Мухаммеда из сериала "Клон"
13:02
Лучше бы ты не рождался: дочь Петросяна тяжело переживает появление братика
12:56
Тодоренко больно укололи после чудовищного скандала с травлей
12:50
"А что? Я не боюсь": Борисова готова заразиться коронавирусом ради шоу
12:42
Беременная Яна Рудковская впала в шок от открывшихся данных
12:41
Масочный режим: Собянин ужесточил карантин в Москве
12:33
"Упитанная бегала по ресторанам": Ивлеева решилась на откровенное признание
12:29
Владелец московского "Спартака" госпитализирован с коронавиурсом
12:24
Собянин о количестве заболевших коронавирусом: Их больше, чем выявлено
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
"Уже не хожу": у Надежды Бабкиной отказали ноги
Бузова стала похожа на Малышеву
Натянувшая шкуру леопарда Бузова получила штраф за наряд
Тутберидзе вычеркнула из жизни Трусову после предательства
Бывший заметил: Наталья Фриске подкорректировала внешность
Lifestyle

Тест на любовь: как удостовериться в чувствах

Фото: Artur Cupak/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
"На самом ли деле я люблю этого человека? Не придуманы ли чувства?" – вопросы, которые могут показаться абсурдными, но возникают не так уж редко. Особенно в отношениях, длящихся достаточно долго, или связанных со множеством сложностей.
прочитано 35 раз

Психолог Александр Шахов предлагает простой и эффективный способ ответить себе на эти вопросы.

"Если клиентка приходит ко мне на консультацию и спрашивает: "Люблю ли я супруга? Как мне узнать, так ли это?", я обычно говорю: "Похоже, что не любите". Тот, кто по-настоящему любит, и сам это знает, ощущает. Тот, кого терзают сомнения – не любит. По крайней мере, истинной любовью", – считает специалист.

Каждый из нас представляет любовь по-своему. В своей практике эксперт использует формулу любви, введенную Робертом Стернбергом: "Любовь = Доверие + Близость + Интерес".

  • Доверие означает, что партнер дает вам чувства безопасности. Он оберегает вас, поддерживает и защищает, и вы отвечаете ему взаимностью.
  • Близость – это как физический контакт, так и открытость с эмоциональной точки зрения. Если вы по-настоящему близки, вы не скрываете друг от друга эмоции. Можете свободно выражать их и не сомневаться, что партнер примет и разделит ваше состояние. И, конечно же, получаете удовольствие от физического контакта.
  • Интерес в этой формуле говорит об увлеченности внутренним миром любимого человека. Вам могут нравиться его способности, ум или чувство юмора, мировосприятие. Вам есть о чем поговорить и помолчать, интересно вместе пробовать что-то новое или заниматься праздным бездельем, разделять увлечения или просто принимать и уважать их.

Фото: West Coast Surfer/moodboard/www.globallookpress.com

Тест на любовь

Чтобы определить, насколько сильны ваши чувства к партнеру, Александр Шахов предлагает взглянуть на три слагаемых формулы. Оцените, насколько сильно в вас доверие к партнеру, близость с ним и интерес к нему, по 10-балльной шкале, где 0 – абсолютное отсутствие, а 10 – стопроцентная реализация. Затем просуммируйте показатели и используйте следующую градацию.

  • 26-30 баллов. Если вы получили такой результат – значит, вы по-настоящему любите своего партнера, вы счастливы в отношениях. Продолжайте в том же духе.
  • 21-25 баллов. Этот результат говорит о том, что в целом вы отношениями удовлетворены, но все же чего-то в них не хватает. Может, вы молчаливо ждете, пока партнер даст вам что-то отсутствующее, или активно это от него требуете. Но вы должны понимать, что углубление отношений невозможно без изменений в обоих партнерах.
  • 15-20 баллов. Такие числа говорят о недовольстве отношениями, некоторой степени разочарования, раздражения, обиды. Возможно, вам иногда кажется, что ваш брак был ошибкой, и любви между вами не было изначально. Отношения, в которых возникают такие мысли, находятся под угрозой. Чтобы не дать им разрушиться, нужно срочно принимать активные меры, и в первую очередь – разобраться в себе. В том, почему ваши отношения дошли до такого состояния.
  • 10-14 баллов. Такая сумма говорит о частых ссорах, взаимных обвинениях, отсутствии доверия, потенциальных изменах. Это отношения с перспективой разрыва в ближайшем будущем, критическая стадия. Чтобы спасти брак, нужно действовать немедленно, взять паузу, обратиться к семейному психологу или работать со специалистами индивидуально.
  • 0-9 баллов. Если вы получили такой результат – вы не любите, а страдаете. Речь идет не о нормальных отношениях, а о невротической, нездоровой, зависимой связи. И спасать здесь нужно не брак, а вас. Вам нужна психотерапевтическая помощь, которая поможет восстановиться от болезненных отношений и адаптироваться к жизни без них, пересмотреть свои взгляды на мир и себя. Если вы не обратитесь за помощью в ближайшее время – ваши страдания могут вылиться в серьезные психосоматические заболевания.

Специалист рекомендует периодически возвращаться к этому тесту, чтобы вовремя заметить и исправить ситуацию, если ваши отношения окажутся под угрозой.

7 мая 2020, 17:56

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Переплюнул Порошенко: мерзкая выходка Зеленского попала на видео
"Покемон": обратившегося к украинцам Порошенко подняли на смех
Появились сообщения о скорой отставке Зеленского из-за коронавируса
Путин и Лукашенко обсудили кадровые вопросы

Шоу-бизнес

Узнавшая о взрывах Татьяна Навка потеряла связь с дочерью
Летучая пожаловалась на пакости от бывшей супруги своего мужа
Возлюбленная сбежала от заговорившего об идеальных детях ведущего шоу "Дом-2"
Не отмоется еще долго: у оскандалившейся Тодоренко наметились большие проблемы

Проишествия

Обнищавшие украинские крестьяне устроили бунт из-за коронавируса
Есть пострадавший: на юго-востоке Москвы мужчина открыл стрельбу
Разнесли вдребезги: бандиты навредили бывшему мужу Пугачевой
"Состоял на учете в психдиспансере": житель Рязани расстрелял пятерых человек из-за шума

Lifestyle

Контузило: вдова Никулина поведала о происшествии на съемках "Самогонщиков"
Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
Японский пианист открыл способ воздействия на здоровье зрителей
Шоу-бизнес

"Она выработала во мне злость": Янковский откровенно о критическом отношении Шукшиной

Всплыли неожиданные данные об артистке
Коронавирус

Коронавирус: последние новости на сегодня, 7 мая 2020 года

Что произошло за сутки
Шоу-бизнес

Закрутивший роман с копией Заворотнюк Жигунов остался без дома

У прославленного артиста проблемы с деньгами
Шоу-бизнес

Беременная Яна Рудковская впала в шок от открывшихся данных

Продюсер раскрыла тайну

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 7 мая 2020 года
Совет на выходные, 1-5 мая 2020 года
Гороскоп на сегодня, 1 мая 2020 года
Гороскоп на неделю с 4 по 10 мая 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Фигуристка Трусова объявила об уходе
"Это уже за гранью": Ягудин взорвался из-за сына Плющенко
Агент заступился за Медведеву после скандала
Мария Шарапова заявила о желании спрятаться от всех

Регионы

"Всю заразу пропускают": происходящее на Крымском мосту привело в ужас
Леденящие душу подробности взрыва дома в Орехово-Зуево
Сухой закон на самоизоляции: россиян удивило новое ограничение от якутских властей
Вдобавок к коронавирусу: в России зафиксирована вспышка опасной инфекции
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+