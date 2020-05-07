Тест на любовь: как удостовериться в чувствах

Психолог Александр Шахов предлагает простой и эффективный способ ответить себе на эти вопросы.
"Если клиентка приходит ко мне на консультацию и спрашивает: "Люблю ли я супруга? Как мне узнать, так ли это?", я обычно говорю: "Похоже, что не любите". Тот, кто по-настоящему любит, и сам это знает, ощущает. Тот, кого терзают сомнения – не любит. По крайней мере, истинной любовью", – считает специалист.
Каждый из нас представляет любовь по-своему. В своей практике эксперт использует формулу любви, введенную Робертом Стернбергом: "Любовь = Доверие + Близость + Интерес".
- Доверие означает, что партнер дает вам чувства безопасности. Он оберегает вас, поддерживает и защищает, и вы отвечаете ему взаимностью.
- Близость – это как физический контакт, так и открытость с эмоциональной точки зрения. Если вы по-настоящему близки, вы не скрываете друг от друга эмоции. Можете свободно выражать их и не сомневаться, что партнер примет и разделит ваше состояние. И, конечно же, получаете удовольствие от физического контакта.
- Интерес в этой формуле говорит об увлеченности внутренним миром любимого человека. Вам могут нравиться его способности, ум или чувство юмора, мировосприятие. Вам есть о чем поговорить и помолчать, интересно вместе пробовать что-то новое или заниматься праздным бездельем, разделять увлечения или просто принимать и уважать их.
Тест на любовь
Чтобы определить, насколько сильны ваши чувства к партнеру, Александр Шахов предлагает взглянуть на три слагаемых формулы. Оцените, насколько сильно в вас доверие к партнеру, близость с ним и интерес к нему, по 10-балльной шкале, где 0 – абсолютное отсутствие, а 10 – стопроцентная реализация. Затем просуммируйте показатели и используйте следующую градацию.
- 26-30 баллов. Если вы получили такой результат – значит, вы по-настоящему любите своего партнера, вы счастливы в отношениях. Продолжайте в том же духе.
- 21-25 баллов. Этот результат говорит о том, что в целом вы отношениями удовлетворены, но все же чего-то в них не хватает. Может, вы молчаливо ждете, пока партнер даст вам что-то отсутствующее, или активно это от него требуете. Но вы должны понимать, что углубление отношений невозможно без изменений в обоих партнерах.
- 15-20 баллов. Такие числа говорят о недовольстве отношениями, некоторой степени разочарования, раздражения, обиды. Возможно, вам иногда кажется, что ваш брак был ошибкой, и любви между вами не было изначально. Отношения, в которых возникают такие мысли, находятся под угрозой. Чтобы не дать им разрушиться, нужно срочно принимать активные меры, и в первую очередь – разобраться в себе. В том, почему ваши отношения дошли до такого состояния.
- 10-14 баллов. Такая сумма говорит о частых ссорах, взаимных обвинениях, отсутствии доверия, потенциальных изменах. Это отношения с перспективой разрыва в ближайшем будущем, критическая стадия. Чтобы спасти брак, нужно действовать немедленно, взять паузу, обратиться к семейному психологу или работать со специалистами индивидуально.
- 0-9 баллов. Если вы получили такой результат – вы не любите, а страдаете. Речь идет не о нормальных отношениях, а о невротической, нездоровой, зависимой связи. И спасать здесь нужно не брак, а вас. Вам нужна психотерапевтическая помощь, которая поможет восстановиться от болезненных отношений и адаптироваться к жизни без них, пересмотреть свои взгляды на мир и себя. Если вы не обратитесь за помощью в ближайшее время – ваши страдания могут вылиться в серьезные психосоматические заболевания.
Специалист рекомендует периодически возвращаться к этому тесту, чтобы вовремя заметить и исправить ситуацию, если ваши отношения окажутся под угрозой.
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