Тест на любовь: как удостовериться в чувствах

"На самом ли деле я люблю этого человека? Не придуманы ли чувства?" – вопросы, которые могут показаться абсурдными, но возникают не так уж редко. Особенно в отношениях, длящихся достаточно долго, или связанных со множеством сложностей.

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