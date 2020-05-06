Как не натворить глупостей в условиях карантина

В силу обстоятельств мы оказались заперты в небольших помещениях со своими близкими. И это не может не сказываться на наших взаимоотношениях. Напряжение может выплескиваться самым неожиданным способом.

Мало того, что при долгом нахождении на одной территории повышается градус собственного напряжения, есть еще одна закономерность. Какие бы чувства мы не испытывали к своим близким, они многократно усиливаются. В любящих семьях увеличивается душевная близость, в семьях, где давно назревали конфликты, пришло время им прорваться. И, как показывает практика, те условия, в которых мы оказались, вызывают очень сильную потребность "навести порядок в душе". Как это сделать, рассказывает психолог Мария Медведева.

Для этого может быть два стимула. Первый – когда накопившиеся претензии к партнеру невозможно больше скрывать, и второй – это муки совести, когда понимаешь, что ближе этого человека никого нет рядом, и становится стыдно, если сделал что-то втайне, что-то скрыл, факт измены, например.

И все это можно понять. Но нужно ли начинать конфликт прямо сейчас? Любое действие должно иметь цель. Если вам совсем невозможно держать внутри негативные эмоции, подумайте, какого результата вы хотите добиться.

Давайте попробуем разобраться в эмоциях рационально. Любая цель должна соответствовать следующим параметрам:

Быть конкретной. Вы точно должны понимать, чего хотите. Вы либо хотите сделать человеку больно, либо дать сдачи, либо снять груз со своей души. Подумайте, насколько это удачное решение в сложившейся ситуации.

Быть измеримой. Если вы хотите сделать больно, то насколько? Чтобы человек заплакал? Чтобы страдал? В любом случае, нужно отдавать себе отчет в том, что, скорее всего, вы продолжите находиться с ним на одной территории. Насколько комфортно это будет для вас обоих? Не забывайте, у вашего партнера тоже есть чувства, и он сейчас находится в состоянии стресса, так же как и вы. А в ситуации стресса наша реакция может быть непредсказуемой.

Подумайте, если снимите груз со своей души, то будет ли вам действительно легче, особенно если придется еще по крайней мере какое-то время оставаться вместе. Насколько легче станет? А надолго ли?

Какой из этого всего вывод? Сейчас, из-за сложившихся обстоятельств, мы переживаем период с наиболее высоким риском возникновения конфликтов. Но это именно тот случай, когда разум должен взять верх над эмоциями. Постарайтесь справиться с возникающими негативными переживаниями самостоятельно, с помощью различных техник расслабления или медитаций.

И еще один совет, чтобы относительно комфортно пережить карантин. Выделяйте время в день, которое вы можете посвятить только себе и не общаться ни с кем из домашних. Если вы сможете найти для этого хотя бы час в день, это значительно поможет расслабиться.

Всегда можно вернуться к обсуждению спорной ситуации, если будет такая необходимость. Но поверьте, лучше выбрать для этого период когда все свободны в выборе дальнейших действий и находятся в более стабильном психологическом состоянии. Не спешите, отнеситесь к своим близким бережно, и возможно через какое-то время конфликт будет исчерпан сам собой.