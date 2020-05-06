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Lifestyle

Как раньше уже не будет: чем закончится карантин

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Сегодня мы переживаем ни что иное как глобальный переходный период. Кто-то испытывает огромные трудности, связанные с потерей работы и отсутствием денег, а кто-то интуитивно понимает – "скоро что-то будет"!
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Такие периоды не длятся очень долго. В среднем около года понадобится, чтобы во всем мире завершился переходный период, и мы смогли войти новую реальность, считает астропсихолог Юлия Шаблинская.

Переходные этапы характеризуются быстрым течением и большим количеством событий, которые в них происходят. Если до наступления этого этапа жизнь текла медленно и вязко, с большими остановками и застойными периодами, то сейчас мы не успеваем за развитием событий. Основные процессы, которые мы наблюдаем сейчас, это разрушение старого. При этом, новое еще не сформировалось. То, что нам кажется сейчас приносит прибыль: дистанционное образование, доставка еды и товаров, антисептики и маски и многое другое, получившее сейчас огромную востребованность – все это так же быстро вернется на свои места, когда мы войдем в новую реальность.

Что же будет нам нужно, после того, когда мы переживем переходный период и как нам подготовиться к новому времени? Почему до сих пор никто не знает точно и не может предугадать, что будет после и к чему нам нужно быть готовыми? Потому что, результат этого процесса будет зависеть от того, как каждый из нас его пройдет и каким из него выйдет. И формирование нового происходит уже сегодня.

Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Кирилл Зыков

Например, что происходит с человеком, если у него сгорел дом?

При благоприятном течении подобного кризиса:

  • человек находится в стрессе и негодовании, кажется, что все кончено и ничего хорошего уже не будет;
  • затем ищет себе временное жилье;
  • после думает, как ему найти новый заработок, повысить свои способности и выйти на больший доход;
  • и в конце строит новый дом, учитывая свои предыдущие ошибки.

По факту мы имеем "новый дом", но на каждом этапе исход зависит только от самого человека. Он мог сломаться уже в самом начале и больше ничего не построить. То же самое происходит с переходным этапом. Его результат будет зависеть, прежде всего, от качества нашей личности: стойкости, гибкости, умения меняться и приспосабливаться, оптимистичного настроения, ответственности, трудолюбия, энергии. Это то, что мы можем сделать уже сегодня для себя и нашего будущего.

Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Андрей Никеричев

От чего же нам надо успеть избавить нашу жизнь за этот год, чтобы мы могли сказать, что сделали все, что зависит от нас:

Избавиться от неадекватного восприятия происходящего

Не подойдет как чрезмерный страх, так и преступная халатность. Бояться вынести мусор или, наоборот, устроить веселый и смелый День Рождения в кругу 50 друзей- неадекватное восприятие, которое не дает увидеть объективную картину происходящего, а значит предпринимать необходимые действия.

Избавиться от ложных надежд

Перекладывание ответственности за свою судьбу, на кого-то другого и занимать выжидательную позицию, приведет к потере драгоценного времени. Не стоит надеяться, что кто-то, а не вы, построит ваше светлое будущее.

Избавиться от депрессивных настроений

Наше сегодняшнее внутренне состояние – это наше будущее уже завтра. Поэтому крайне важно не поддаваться панике и сохранять бодрость духа и оптимизм.

Избавиться от лени

Самое главное, из-за чего будут самые тяжелые последствия. Дом у многих ассоциируется с отдыхом и радостью, и большая часть людей, не может воспринимать его как спортзал, рабочий кабинет или учебный класс. Да и обстановка не способствует. Вот тут нам очень поможет слово "надо". Надо суметь, находясь дома, сделать все, чтобы не изменить прежней активности. Начните хотя бы с поддержания режима дня на рабочем уровне.

Избавиться от нежелания делать выводы

Важно взять для себя все из этого времени. Использовать каждую минуту для совершенствования себя. Посмотрите, где сегодня самым серьезным образом проявились ваши слабые места. Развалился бизнес? Потеряли работу? Предали друзья? Разрушился брак? Когда мы выйдем из самоизоляции, то эти слабые места никуда не денутся. Они могли быть замаскированы ежедневной суетой и дать знать о себе в самый неподходящий момент.

Воспользуйтесь возможностью уже сейчас начать предпринимать действия для укрепления своих недоработок. Делайте то, что зависит от вас, там, где вы находитесь, с тем, что у вас есть. И будет то, что должно быть и то, что нужно нам по-настоящему.

6 мая 2020, 20:41

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