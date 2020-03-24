Российскую модель разнесли за фото в бикини из медицинских масок

Юлия Ушакова – инстаграм-модель, за жизнью которой следят более полумиллиона подписчиков. Девушка делится снимками каждый день, собирая множество лайков. Однако недавняя публикация Юлии вызвала шквал критики. Модель опубликовала фото в бикини из респираторов и медицинской маски.
Юлия объяснила, что респираторы и маску приобрела в интернет-магазине AliExpress. Она назвала свое бикини новым трендом купального сезона этого года. Модель считает, что такие снимки вполне могут стать новым челленджем в "Инстаграм".
Самые преданные поклонники оценили оригинальность Ушаковой. "Юмор – наше все! Этот пост сделал мой денек!", "На Вашей фигуре все великолепно смотрится", "Даже не сообразил, что это маски", "С Вами не заскучаешь!" – написали они.
Однако некоторые ополчились на Юлию и сочли ее юмор неуместным из-за ситуации в мире. Кроме того, они посчитали публикацию оскорбительной: защитные средства сейчас в дефиците, в них нуждаются даже врачи.
"Ужас. В стране масок не хватает, а тут такое", "Это кощунство", "Это худшая шутка, которую я видел в эти ужасные дни", "Немедленно отписываюсь", "Не лучшая шутка в тот момент, когда маски могут спасти чью-то жизнь", – сообщили шокированные фолловеры.
Отметим, что Ушакова является заслуженным мастером спорта России по бодибилдингу. Также у нее есть звание мастера спорта России международного класса. Девушка популяризирует здоровый образ жизни.
Юлия – журналист. Чтобы получить диплом, она окончила Государственный университет в Тюмени, однако связала свою жизнь со спортом. У нее есть звание чемпиона конкурса "Арнольд Классик", а также титул "Мисс Фигура Олимпия".
В Сети есть избранные цитаты спортсменки. Так, в одной из них говорится о том, что Юлия воспринимает критику и никогда не держит обиду. С опытом девушка поняла, что любую информацию нужно "фильтровать". Она придерживается философских взглядов на этот счет.
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