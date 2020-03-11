Мужчины снова выбирают пышек

Еще пару лет назад все вокруг как будто помешались на фитнесе. Женщины сутки напролет проводил в спортзалах, пытаясь выковать "идеальное тело", питались листьями салата, ходили на жуткие процедуры по устранению целлюлита, на гипноз и психотерапию, а некоторые и вовсе лечились от полноты пиявками.

Сейчас от ЗОЖа все немного подустали. Возрос интерес к пышным дамам и у мужчин. Если раньше во многих анкетах и письмах обязательным качеством девушки считалась стройность, то теперь любители пышек словно вышли из тени. И не стесняются говорить о своих предпочтениях вслух. В чем же дело?

У всех мужчин разные представления о сексуальности

И это вполне научная истина. В 50-х годах прошлого века американский психиатр Лоуэн подробно описал 4 типа сексуальности. Женщина-дочь, женщина-сестра, женщина-романтический идеал и зрелая женщина. "Дочки" зависимы и субтильны, "сестры" имеют немного "мальчуковую" фигуру, "романтический идеал" соответствует девушкам с обложки, а зрелая сексуальность сочетается с пышными формами. В норме, в обществе должны быть разные мужчины, предпочитающие женщин различных типов. А перевес в сторону "дочек" – явное влияние масс-медиа, последние годы с завидным упорством рекламирующих содержанок и их папиков. Однако, так просто природу не обмануть. Любители найдутся на каждый тип женской красоты

Сходство с мамой

Давно уже есть исследования, статистически подтверждающие вероятность выбора женщины, похожей на маму. Учитывая, что многие мужчины имели мам-пышек, вероятность того, что такие девушки будут подсознательно восприниматься в образе жены или постоянной партнерши, весьма велик. Это касается даже тех мужчин, которые вынуждены появляться в обществе с "трофейными" женщинами. Иногда вместе с парком эскорт-девиц для фотографий они выбирают пышную красавицу для тела и души.

Желание быть собой

Помимо всего прочего, мужчины довольно быстро поняли, что идеальное тело, в которое его хозяйка вкладывает 90% своего свободного времени, ко многому обязывает. Фитоняшка не ест после 18.00, не пропускает занятия, ложится спать вовремя и не потерпит чипсы в меню своего кавалера. Мужчины, не склонные к спортивным подвигам, стали искать обычных женщин, таких же, как они. И это, я считаю, весьма правильно.

Общие интересы

Как я уже сказала, общие интересы разрушили не одну пару "обычный парень + фитоняшка". Но, в то же время, они прекрасно цементируют более однородные союзы. Я читала исследование, в котором убедительно доказывалось, что решающим фактором в возникновении влюбленности является не возраст или вес, а постоянное нахождение в одном поле, где есть общие интересы.

Они имеют определенный фетиш

Не будем скрывать этот факт, но многие мужчины действительно возбуждаются именно при виде соблазнительных округлостей. Особенным козырем тут становится натуральная большая грудь, и это распространенная тема, на которой зарабатывают многие сайты.

Мода

К радости полных дам, нам удалось прогнуть изменчивый мир под себя. И вместо привычной худобы звездами инстаграма теперь становятся пышные барышни с сильной выраженными женскими признаками. Худыми их никак не назовешь. Стадный инстинкт, который когда-то работал на худышек, теперь работает на фигуристых пышечек.

Они просто любят

Ну и последняя причина. Она, как мне кажется, самая важная. Эта причина не имеет никакого рационального объяснения, никаких предпосылок, никаких ограничений. Это любовь. При ее наличии, чувство к человеку сохраняется в любом весе. Пока что секрет любви еще не разгадал ни один ученый. Может быть, это и к счастью. Пусть останется тайной.

Пожалуй, все встало на свои места. Любители худышек остались верны своим убеждениям. Любители фитоняшек сами заняты спортом, и знакомятся с ними в спортзалах. Любители борща и котлеток ищут столь же уютных девушек. Стоит ли ломать копья?