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Lifestyle

Причины и признаки низкой самооценки

Фото: Andrey Arkusha/Global Look Press/www.globallookpress.com
Нет такой сферы жизни, на которую не влияла бы заниженная самооценка. Отношения с партнером, друзьями, родственниками и коллегами, профессиональная самореализация, здоровье, увлечения – неуверенность в себе безжалостно бьет по всем сферам жизни.
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Семейный психолог, эксперт по гендерным отношениям Александр Шахов утверждает, что основных причин низкой самооценки всего три.

Родительские установки

Каждый новорожденный ребенок ничего не знает о мире. Он не может отличить правду от неправды, у него нет своего опыта, нет способности обрабатывать и фильтровать данные.

"Подсознание ребенка целиком и полностью занимается реализацией одной программы – выживанием. Родители, как опытные особи его вида, кажутся ему самым достоверным источником информации. И подсознание моментально усваивает все, что они говорят, – поясняет психолог. – Если мама во время ссоры кричит девочке: "Ты идиотка!" – то ее подсознание, неспособное проанализировать слова матери, воспринимает это как истину. Девочка не может понять, что мама не считает ее такой, а просто злится. И даже когда она вырастает, становится прекрасной взрослой женщиной, в критических ситуациях вспоминает, что в детстве мама называла ее идиоткой. И что бы ей ни говорили другие люди и она сама, она продолжает считать себя хуже всех".

Фото: Rudolf/Arco Images/www.globallookpress.com

Психотравмы

Бывает противоположная ситуация, когда ребенка в детстве обожали, холили и лелеяли, защищая ото всех опасностей. Но каждому "тепличному растению" суждено повзрослеть и выйти во внешний мир. И там его, не подготовленное к выживанию в суровых условиях, обманывают, подавляют, оскорбляют, нанося психологические травмы.

"Одуванчик", у которого в детстве не выработался естественный эмоциональный иммунитет, вскоре вянет и начинает верить во все, что внушают ему другие люди. Например, такие женщины очень легко попадаются на крючок манипуляторов, а после отношений с ними от их самооценки не остается ничего.

Трагедии

Есть ситуации, которые объективно ограничивают спектр возможностей человека. Это может быть тяжелая болезнь, инвалидность или даже потеря близкого, приводящая не к физическим, а к психологическим ограничениям. В таких ситуациях очень часто развивается синдром "выученной беспомощности", и даже когда появляется возможность снова дышать полной грудью – человек ею не пользуется. Трагедии либо ломают людей, снижая их самооценку до минимума, либо делают их целостными личностями.

Как понять, что самооценка занижена?

Психолог обратил внимание на то, что далеко не все люди осознают, что у них низкая самооценка. Чтобы проверить, нет ли у вас такой проблемы, он рекомендует ориентироваться на следующие признаки заниженной самооценки:

  • Вы постоянно сравниваете себя с кем-то еще и осознаете, что вы хуже. Из-за этого чувствуете зависть, подавленность, грусть.
  • Часто жалеете себя сами и жалуетесь другим. Не можете остановить поток воспоминаний о растраченных возможностях, об ошибках прошлого. Тоскуете о хорошем, что было когда-то, но, увы, безвозвратно прошло.
  • Близкие вас не уважают. Люди с заниженной самооценкой привыкли выступать в роли Жертвы, поэтому подсознательно вступают в отношения с Преследователями.
  • Не можете найти партнера, построить отношения, выйти замуж, часто чувствуете себя ненужной и непонятой в отношениях.
  • Считаете, что в вас нет ничего, во что можно было бы влюбиться. И из-за этого боитесь знакомиться с потенциальными партнерами.
  • Постоянно беспокоитесь, что окружающие подумают о вас что-то не то.
  • Часто не можете сделать выбор, сомневаетесь в правильности уже принятого решения, либо возникает "паралич решений" (то есть не решаете вообще ничего).
  • Вам очень сложно отказывать другим людям.
  • Вы часто чувствуете вину, тревогу, обиду. Возможно, испытываете проблемы со сном, а наутро чувствуете себя ничуть не отдохнувшей.
  • Вам кажется, что вас часто незаслуженно обижают, унижают, оскорбляют.

Александр Шахов утверждает: если вы обнаружили у себя один-два признака, то ситуация не критичная, хотя и требует некоторой работы. А если признаков больше пяти – значит, с самооценкой серьезные проблемы. И если их не решить – ситуация в отношениях, на работе, со здоровьем будет становиться только хуже.

Фото: Val Thoermer/imageBROKER.com/www.globallookpress.com

"Самое важное в понятии "самооценка" – ценность. Это представление о своей значимости для всего мира. Если мнение о себе "ниже плинтуса", то человек уверен, что он не достоин высокого уровня жизни и уважительного обращения", – добавил специалист.

Вы наверняка замечали, что один и тот же мужчина может пренебрежительно относиться к одним женщинам, а к другим – нет. Это происходит потому, что некоторые сами верят, что не заслуживают ничего хорошего. Женщина, которая знает свою ценность, не позволит партнеру повышать на нее голос, игнорировать ее просьбы, изменять, обманывать. Если после того, как мужчина повел себя по-свински, у женщины возникают мысли в духе "я сама виновата", то это ярчайший признак заниженной самооценки. Такая женщина подсознательно убеждена, что не может получить отношения, построенные на базовых моральных ценностях: уважении, верности, честности.

"Уверенность в себе – это вера в свои силы, понимание того, что с использованием своих внутренних ресурсов можно достичь любой поставленной цели. "Я боюсь, что у меня не получится", "я недостаточно хороша для этого", "я не знаю, как это сделать" – вот доказательства дефицита веры в себя. Вера – это иррациональное понятие, она не нуждается в аргументах. Это устойчивое внутреннее "я смогу, даже если пока не знаю, как" и конкретные шаги к цели", - подытожил Александр Шахов. 

11 марта 2020, 13:25

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