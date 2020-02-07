Рецепт: постные кундюмы с грибами в бульоне

Ингредиенты

Для грибной икры: 200 граммов шампиньонов, 100 граммов белых грибов, 160 граммов репчатого лука, 3 грамма трюфельного масла, 40 граммов масла подсолнечного рафинированного, соль и черный перец по вкусу.

Для заварного теста: 250 мл воды, 50 граммов растительного масла, 2 грамма соли, 400 граммов пшеничной муки.

Для булгура: 100 граммов булгура, 200 мл воды, 25 мл оливкового масла, 1 грамм куркумы

Способ приготовления

Булгур обжарить на оливковом масле. Добавить куркуму, залить водой, дать закипеть, накрыть плотно фольгой и поставить готовиться в духовку на 15 минут. Достать, перемешать, снова накрыть фольгой и оставить в теплом месте на 10 -15 мин.

Шампиньоны нарезать ломтиком и обжарить на растительном масле, затем откинуть на сито. Белые грибы нарезать ломтиком и обжарить на растительном масле, также откинуть на сито. Репчатый лук нарезать мелким кубиком и пожарить на растительном масле, на умеренном огне до золотистого цвета. Также откинуть на сито. Затем, жареные грибы пропустить через мясорубку на мелкой решетке. Прокрученный фарш соединить с жареным луком и перемешать до однородной массы, и ещё раз без масла все быстро обжарить, добавив соль, перец и трюфельное масло. Остудить.

В глубокую миску влить кипяток, добавить масло, соль и всыпать муку, быстро перемешать тесто ложкой и замесить руками. Тесто положить на деревянную доску и накрыть, оставить на 30 минут. Тесто раскатать очень тонким пластом. Раскатанный пласт из теста разрезать на квадраты по 5 см, на них положить по ложке фарша. Квадрат сложить по диагонали и защипить края в виде треугольника. Скрепить два уголка между собой.

Подача

Запечь кундюбки в духовке 15 минут. Бульон грибной разогреть, вылить в тарелку. Запеченные кундюмы выложить по кругу. В центр выложить прогретый булгур. На булгур выложить веточки тимьяна. Отдельно можно подать соевую сметану.