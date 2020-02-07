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Фото: museum.ru Фото: kremlinpalace.org Фото: zaryadyehall.com
Фото: zaryadyehall.com Фото: kremlinpalace.org Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков

Афиша на неделю с 7 по 13 февраля 2020 года

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Балет, опера, рок-концерты, выставки и творческие вечера – ближайшие дни в Москве будут наполнены интересными событиями. О самых интересных мероприятиях - читайте в традиционном обзоре "Дни.ру".
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7 февраля, пятница

Подземный музей парка "Зарядье" стал пространством для показа искусства разных эпох и стилей, сочетающим демонстрацию живописи и скульптуры с мультимедийным погружением в биографию художников и исторический контекст. Здесь теперь можно увидеть экспресс-выставки, которые меняются раз в несколько недель. Сейчас в музее проходит выставка, посвященная творчеству одного из ключевых художников русского авангарда Аристарха Лентулова. Он был одним из основателей общества реформаторов русского искусства –– "Бубновый валет", из которого выросло множество авангардных течений. Посетителей ждут картины "Грек. Эскиз фрески", "Портрет М.П.Лентуловой в синем платье" и "Портрет М.П.Лентуловой на фоне березы". Экспозиция будет работать до 16 февраля.

8 февраля, суббота

В Московском Международном Доме Музыки покажут масштабное мультимедийное шоу Симфонического оркестра Москвы "Русская филармония" – "Кармина Бурана" Карла Орфа  с огромными динамическими видеопроекциями художественных шедевров Боттичелли, Микеланджело, Рафаэля, Босха и Брейгеля. Картины заполнят все пространство зрительного зала. Кармина Бурана (Carmina Burana) – настоящий шедевр музыки XX века и  самое исполняемое произведение К. Орфа.  Невероятная  музыка наполнена образностью, стихией ритма, иронией и лиризмом, и все это с эпическим размахом. Музыканты и слушатели попадают под ее гипнотическое воздействие и буквально переносятся в другой мир. А обеспечить полное погружение позволят красивейшее визуальное оформление. В концерте также принимает участие Детский хор Большого театра России и Государственная академическая хоровая капелла России им. А.А.Юрлова.

В Ильинском сквере откроется выставка Политехнического музея под названием "Плюс-Минус", приуроченная ко Дню российской науки. В доступном комикс-формате от ряда художников будут представлены выдающиеся изобретения российских ученых. В разделе "Холод" покажут изобретения, связанные со льдом, зимними видами транспорта, измерениями в условиях пониженной температуры, исследованиями в холодных условиях. Ну а в разделе "Тепло" – о тех открытиях и технологиях, которые связаны с огнем, светом и обогревающими электроприборами. Выставка будет работать до 10 апреля.

Фото: museum.ru

В Центре фотографии имени братьев Люмьер в эти дни проходит фотовыставка выдающегося мастера Александра Родченко, где представлены работы автора, охватывающие период от 1920-х до конца 1930-х годов. В рамках  этой экспозиции пройдут специальные экскурсии, а также цикл лекций о книжном дизайне, фотомонтаже и творческом методе Родченко. Так 8 февраля пройдет лекция Ильи Старкова "Фотомонтаж: история и пионеры жанра", 15 февраля – лекция "Влияние Александра Родченко на современный книжный дизайн" , от графического дизайнера Константина Еременко. А 20 февраля состоится уникальная лекция "Творческий метод Александра Родченко", которую представит правнучка самого Родченко — искусствовед, художник-иллюстратор Екатерина Лаврентьева.

В Театре им. Н.Сац покажут оперу "Тайный брак". Это единственная по сей день исполняемая опера Доменико Чимарозы и единственная в истории мирового театра опера, полностью "сыгранная на бис" сразу же после премьеры 7 февраля 1792 года в Придворном театре Вены. Она настолько понравилась императору Леопольду II, что он потребовал тут же целиком повторить ее в своих покоях, пока актеры не разгримировались. Действие разворачивается в течение одного дня в доме купца Джеронимо, мечтающего породниться с графом Робинзоном, выдав за него свою дочь Лизетту. Обедневший граф готов жениться, но ни на Лизетте, а на ее сестре Каролине, и просит бухгалтера Паолино сказать ей об этом. Однако это известие страшно взволновало самого Паолино: ведь они с Каролиной не только давно любят друг друга, но уже тайно обвенчались...  

9 февраля, воскресенье

В Государственном Кремлевском Дворце покажут сказочный балет "Щелкунчик". Постановка Андрея Петрова – следование художественной политике театра "Кремлевский балет" - сохранение и бережное творческое переосмысление классического балетного наследия. Как рассказывал сам хаореограф-постановщик, его замысел восходил к сказке Гофмана как фантастической основе музыки Чайковского. Используя хореографический язык классического танца в сочетании с гротеском, Андрей Петров сумел воссоздать фантастический и грациозно-насмешливый мир немецкого писателя, композитора и художника Эрнста Теодора Амадея Гофмана. Получились не только сказочные сражения домашних мышей с куклами, ожившими под рождественской елкой, которые так нравятся детям. Это гуманистическая повесть о надеждах взрослеющей души, о предчувствии первой любви, об отчаянной готовности отстоять свое счастье, вступив в схватку с силами зла и победив их.

Фото: kremlinpalace.org

В ГЛАВCLUB GREEN CONCERT выступит Ольга Арефьева и "Ковчег". Ольга получил первую популярность в середине 1990-х, выступая в составе группы "Ковчег". Попавшая в ротацию на радио песня "Дорога в рай" быстро пошла в народ. С тех пор прошло много, была выпущена целая вереница альбомов в самых разных жанрах, но неизменно с глубоким творческим подходом и наполнением, раскрывающим многочисленные грани таланта артистки.

В Большом зале Консерватории пройдет концерт "Прерванный полет". На сцену выйдут: Жанна Дозорцева (автор цикла, ведущая), Государственный симфонический оркестр "Новая Россия" (дирижер – Владимир Рылов), Арсений Тарасевич-Николаев (фортепиано) и Филипп Копачевский (фортепиано). В программе: Шопен, Концерт № 1 для фортепиано с оркестром ми минор, соч. 11 и Концерт № 2 для фортепиано с оркестром фа минор, соч. 21. Выдающийся российский музыковед Жанна Григорьевна Дозорцева проводит концерты во всех центральных залах Москвы, много гастролирует по России и странам ближнего и дальнего зарубежья. Ее выступления отличаются высокой эрудицией, блестящей культурой речи и сценическим обаянием.

10 февраля, понедельник

На сцене РАМТ Государственный академический театр классического балета Наталии Касаткиной и Владимира Василева покажут спектакль "Лебединое озеро". В этой интерпретации знаменитой истории изменен финал по первоначальному замыслу Чайковского, где постановка завершалась гибелью главных героев. Эту версию называют "уроком современного отношения к классическому наследию". Главные партии исполняют Марина Ржанникова и Артем Хорошилов.

Фото: zaryadyehall.com

В концертном зале "Зарядье" выступит баритон  из США Томас Хэмпсон вместе с оркестром "Амстердам симфониетта". Томас Хэмпсон – один из самых ярких баритонов нашего времени. Это выдающийся исполнитель вердиевского репертуара, тонкий интерпретатор камерной вокальной музыки и поклонник музыки современных композиторов. В программе произведения Штрауса, Шуберта, Айслера и Вагнера.

В МХАТ им. Горького покажут спектакль Ленком "Все оплачено". Роли исполняют: Андрей Соколов/Дмитрий Певцов, Анна Большова/Анна Якунина, Александр Збруев, Ирина Серова и другие. Данная постановка – смесь мелодрамы и комедии положений. Богатый господин решил за деньги приобрести семейное счастье и искренние чувства. Но что же из этого выйдет?

11 февраля, вторник

В концертном зале "Зарядье" на сцену выйдет Национальный филармонический оркестр России. Оркестр был учрежден в январе 2003 года Министерством культуры России по поручению Президента Российской Федерации В.В. Путина. В составе НФОР объединены лучшие представители оркестровой элиты и талантливые молодые музыканты. За годы активной творческой жизни НФОР стал одним из ведущих симфонических оркестров России и завоевал любовь публики и признание профессионалов во всем мире. На концерте прозвучат произведения Бриджа, Пуленка и Брамса.

Фото: zaryadyehall.com

В Театре на Юго-Западе покажут спектакль "Зойкина квартира" по пьесе  Михаила Булгакова. В этом смешном и язвительном произведении  остро чувствуются все знаки и приметы своего времени и эпохи. В ней – булгаковская Москва, которую автор ненавидел и обожал одновременно. Москва, которой он упивался, атмосферу которой он так лирично и пронзительно передал в "Мастере и Маргарите". В этой постановке актеры в головокружительном ритме легко меняются ролями,  мастерски фехтуют текстом, на ходу создавая до боли знакомые образы.

В "Школе современной пьесы" покажут спектакль "Русское варенье". Это ироничная история о современной русской интеллигентной семье, застрявшей на своей даче, потеряв счет времени. Крыша протекает, пустые дверные проемы, шаткие и скрипучие ступени лестниц, рассохшаяся мебель в старых и пыльных чехлах. Дом рушится, а с ним и судьбы домочадцев. К чему же все приведет?

12 февраля, среда

В ресторане Uhvat, расположенном в историческом здании Трехгорной мануфактуры, состоится ужин "в четыре руки", который приготовят гостям вечера бренд-шеф Uhvat Виктор Белей и его коллега из Краснодара Андрей Матюха – победители национальных туров Bocuse d’Or 2019 и 2017, соответственно. Особенное сет-меню, объединяющее стили московской и южнорусской кухни, познакомит гурманов с новыми яркими сочетаниями вкусов, ультрамодными кулинарными технологиями и вековыми традициями приготовления в русской печи. В меню вечера: "Бабочка" из чернослива с маринованными овощами и овощной напиток, Картофель со сметаной, свежим огурцом и икрой, Тарталетка с муксуном, моченым яблоком и морскими водорослями, Рагу из лесных орехов, копчёная сметана из печи, пряная свекла и смородиновое масло, Грибной бульон с молочным киселем и морским гребешком и многое другое.

В МХАТ им. Горького пройдет Творческий вечер Ренаты Литвиновой. Изысканная актриса порассуждает о любви, творчестве и жизни в чувственном моноспектакле. Эпиграфом вечера, погружающем публику в мир и образы Литвиновой, можно считать фразу "Сердце бьется, бьется, бьется...и добьется своего!".

Фото: kremlinpalace.org

В Государственном Кремлевском Дворце пройдет юбилейный концерт "Дороги любви", посвященный 60-летию народного артиста России Дмитрия Харатьяна. Поздравить артиста в этот вечер придет множество звездных коллег и друзей. Среди них: Юрий Антонов, Валерий Меладзе, Лев Лещенко, Александр Розенбаум, Тамара Гвердцители, Лариса Долина, Валерия, Игорь Николаев, Николай Басков, Олег Митяев, Гарик Сукачев, Михаил Боярский, Александр Маршал, Александр Малинин, Михаил Ефремов, Андрей Макаревич, Вячеслав Добрынин, Максим Дунаевский, Иван Охлобыстин и многие другие.

В Московском Международном Доме Музыки состоится концерт "Only You". В преддверии дня Святого Валентина самые романтичные хиты и дуэты из репертуара Марио Ланца, Хулио Иглесиаса и Дайаны Росс, Андреа Бочелли и Селин Дион, Лайзы Минелли, Шарля Азнавура, Барбары Стрейзанд, Мирей Матье, Кристины Агилеры, Энрике Иглесиаса и других звезд. На сцену выйдут: приглашенная солистка Государственного академического Большого театра России Дарья Зыкова, солист Лейпцигского оперного театра Сергей Писарев и солист ведущих европейских оперных театров Алексей Косарев. За музыку отвечает симфонический оркестр Москвы "Русская филармония".

В "Геликон-опере" пройдут премьерные показы спектакля "Золушка" Леонида Вайнштейна, представителя азербайджанской композиторской школы, ученика Кара Караева. Премьера этой постановки состоялась в Баку на сцене Азербайджанского академического Театра оперы и балета в 1985 году. В сюжете оперы, написанной по мотивам легендарной сказки Ш. Перро, добро и красота побеждают зло и зависть. Гостеприимный Сказочник вовлечет зрителей всех возрастов в увлекательную игру. Зрители увидят оживающие предметы: тыква превратится в сверкающую карету, мыши – в прекрасных лошадей, Золушка в Принцессу, а каждая гостья театра сможет примерить хрустальную туфельку.

Фото: Агентство городских новостей

13 февраля, четверг

В Евангелическо-Лютеранском Кафедральном Соборе Святых Петра и Павла состоится концерт "Джузеппе Верди. Реквием" от фонда "Бельканто". Знаменитая бессмертная музыка будет исполнятся в сопровождении уникальной видеоинсталляции далекого космоса, запечатленного телескопом Hubble. За музыку отвечает Государственная академическая хоровая капелла России имени А.А. Юрлова и Центральный военный оркестр Министерства обороны Российской Федерации.

На сцене Большого зала консерватории выступит Московский государственный академический симфонический оркестр под управлением Павла Когана. Солист – яркий молодой пианист, лауреат 3-й премии XVI Международного конкурса имени П.И. Чайковского Константин Емельянов. За дирижерским пультом маэстро Ариф Дадашев. Концерты приурочены ко Дню всех влюбленных. Прозвучит один из самых романтически-возвышенных фортепианных концертов – Концерт №1 ми минор для фортепиано с оркестром Ф. Шопена. А также сюиты из балетов П.И. Чайковского "Лебединое озеро" и "Щелкунчик", сюжеты которых объединяет преодоление злых чар силой любви.

7 февраля 2020, 10:55

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

корректорам следовало бы быть внимательнее, Поу билетамнжелиние рядом с мероприятиямиследовало бы указывать це
Ответить
корректорам--" граф готов жениться, но ни на" -Но не_
1

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