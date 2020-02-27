Афиша на неделю с 28 февраля по 5 марта 2020 года

Куда сходить, что посмотреть в Москве – не вопрос, когда следишь за еженедельными обзорами "Дни.ру". Проводите время весело и с пользой.

28 февраля, пятница

В Центре фотографии имени братьев Люмьер откроется ретроспективная выставка французского мастера фэшн-фотографии Ги Бурдена. В экспозицию войдет более 50 самых узнаваемых работ автора, созданных в период с 1950-х до середины 1980-х годов. Отличительной чертой творчества – игра с цветом, композицией и сюжетом. Снимки Бурдена выставлены на таких площадках, как Tate, Музей Виктории и Альберта (V&A) в Лондоне, Музей современного искусства в Нью-Йорке, музей Гетти в Лос-Анджелесе и других. Заслуженный мастер более 30 лет работал во французском Vogue. Также он стал автором многочисленных новаторских рекламных кампаний модных домов Chanel, Charles Jourdan, Pentax, Bloomingdale's и других узнаваемых брендов.

В Крокус Сити Холле с программой "50 лет на бис!" выступит группа "Машина Времени". После первой попытки отметить полувековой юбилей на открытой площадке – в непогоду, теперь будет второй дубль, на этот раз в комфортабельном концертном зале. На этот концерте ветераны сцены исполнят хиты, слова которых знает наизусть вся страна, а также новые песни. И еще в этот вечер на сцене прозвучит и несколько весьма редких песен.

В Детском музыкальном театре имени Наталии Сац покажут оперу "Альцина, или волшебный остров". Творение Георга Фридриха Генделя – одно из прекраснейших произведений барокко. Божественная музыка и поэтичный сюжет вдохновили режиссера Георгия Исаакяна и дирижёра Алевтину Иоффе поставить этот шедевр как специальный спектакль для самой необыкновенной аудитории – для будущих мам. По сюжету, посреди океана скрыт остров волшебницы Альцины. Любого путника, попавшего сюда, она превращает в камни, деревья, животных и цветы. И только рыцарю Руджеро удается избежать этой участи. Великая волшебница влюбляется в него. Покинутая невеста Руджеро Брадаманта бросается на его поиски. Череда любовных наваждений, ревность, обиды, клятвы и прощения – причудливые повороты сюжета разворачиваются на сцене, звучат восхитительной, идеальной музыкой.

В Москонцерте на Пушечной состоится концерт "Музыкальные краски. П.И. Чайковский и Э. Григ". В программе: литературно-музыкальные зарисовки, история дружбы в письмах, а также исполнение инструментальных ансамблей, песен и романсов. Ведущая – мастер художественного слова Инна Василиади. Исполнители: народный артист России Михаил Уткин (виолончель), лауреаты международных конкурсов – Виктория Носовская (сопрано), Людмила Ватутина (контральто), Лена Семенова (скрипка), Ирина Никонова (фортепиано).

В Центральном Доме Актера покажут "Шоу саксофонов – от баса до сакселло". Виртуоз-мультисаксофонист Сергей Головня представляет эксклюзивный джазовый проект, где демонстрирует мастерство игры на всех концертных видах саксофона – сопрано, альт, тенор, баритон, а также на бас-саксофоне и флейте. Вместе с ним на сцену выйдут: Елизавета Арзамасова, российская актриса театра и кино, певица и телеведущая; Аскер Бербеков и Филипп Лебедев – актеры Мастерской театральных ремесел Андрея Щукина, финалисты фестиваля "Московская весна A capella".

29 февраля, суббота

В Концертном зале Барвиха Luxury Village выступит звезда мировой оперной сцены, заслуженная артистка Республики Татарстан Аида Гарифуллина. Концерты Аиды в Москве – большая редкость. Родилась и выросла исполнительница в Казани. Первые уроки музыки она получила от своей мамы Ляйли Ильдаровны, дирижера хора. Затем Аида училась в Высшей школе музыки в Нюрнберге и в Университете музыки и исполнительского искусства в Вене. В 2013 году российская певица выиграла международный конкурс Operalia и стала солисткой Венской оперы. Сегодня в насыщенном графике певицы выступления в Метрополитен-опера, Берлинской государственной опере, Большом театре Лисеу (Барселона), Театре Елисейских Полей (Париж), Арена ди Верона, Уигмор-Холле (Лондон), Музикферайне (Вена), а также на Дрезденском и Венском оперных балах.

В Детском музыкальном театре имени Наталии Сац покажут балет "Путешествия Гулливера". Постановка Кирилла Симонова на музыку Алексея Ларина в дни своей премьеры стала одним из самых ярких событий театрального сезона. Благодаря использованию новых современных технологий на сцене театра создается полная иллюзия того, что Гулливер на самом деле оказывается то среди лилипутов, и тогда перед публикой предстает полная ужаса сцена пленения Гулливера маленькими человечками, то среди великанов – и тогда зрители видят его карабкающимися на их огромный стол, где каждая чашка может убить его. Лейтмотивом спектакля стала тоска путешественника по его семье и дому, и картины уютной квартиры, в которой перед очагом ждут его жена и сын, то и дело всплывают в его памяти – и перед взором зрителей. А финальная сцена встречи всей семьи в современном аэропорту может претендовать на звание самой трогательной сцены во всем детском репертуаре.

В Большом зале "Зарядья" состоится "Инаугурация органа". Прославленный режиссер из Швейцарии Даниэле Финци Паска, известный своими масштабными постановками – такими, как церемонии закрытия олимпийских игр в Турине и Сочи – подготовит уникальную акцию, которая будет гораздо масштабнее любого гала-концерта. С полуночи и в течение суток ведущие органисты мира будут демонстрировать публике звучание тысячи голосов инструмента. Маршрут, которым пройдут зрители, начнется уже в фойе концертного зала. Здесь сопровождающие посетителей студенты театральных и музыкальных вузов столицы познакомят посетителей с историей "Короля инструментов" и подготовят их к входу в его "владения". Попав в зал, зрители окажутся в магическом световом пространстве, главной частью которого станут сцена, органист и сам инструмент. Следуя за гидом, зрители пройдут по причудливому световому лабиринту, расположенному в сценическом пространстве. В центре лабиринта публике будет предоставлена уникальная возможность – увидеть органиста во время исполнения так близко, буквально на расстоянии вытянутой руки. Для создания этого маршрута будут задействованы все современные технологии зала "Зарядье", а также создана световая и видео инсталляция.

В МХАТ им. Горького покажут новый детский кино-мюзикл "Золото" Антона Адасинского. Главные герои постановки – ноты, запертые злым учителем в тесной бочке, которые вынуждены издавать какофонию вместо мелодичных звуков. Единственный выход – бежать и во что бы то ни стало вернуть золотой век гармонии. Ноты-дети проходят невероятно интересные и сложные испытания в этом приключении и в финале находят гармонию. Специально для спектакля было написано пятнадцать композиций. Режиссер, хореограф и музыкант Антон Адасинский рассказывает: "Сегодня детский мир ушел из-под контроля взрослых. Долг театра – стать для ребенка проводником в мире соблазнов и пороков, уберечь его от ошибок".

В Школе современной пьесы покажут спектакль "Умер-шмумер, лишь бы был здоров". Иосиф Райхельгауз создал свой спектакль на основе текстов 250 еврейских анекдотов, высказываний, афоризмов и парадоксов. Сюжет разворачивается в типичном дворике, куда долетают брызги моря, и где люди живут по законам не всегда дружной семьи. Создатели отмечают, что еврейский юмор – это нечто большее, чем просто обычные анекдоты. Русское слово "хохма" в переводе с еврейского означает "мудрость".

1 марта, воскресенье

В Adrenaline Stadium выступит известная и необычная японская метал-группа Babymetal. Изюминка коллектива в образе – это самая что ни на есть тяжелая музыка, готичные музыканты и внезапно – три юные вокалистки, чьи манеры двигаться и петь походят больше на что-то из аниме или временами даже из махровой попсы. За плечами группы множество аншлаговых концертов на крупных площадках, десятки миллионов просмотров их клипов на Youtube и места в авторитетных международных чартах. На концерте будут исполнены проверенные временем хиты, а также новые песни.

В Московском Международном Доме Музыки выступит певица Валерия с программой "Новая акустика". Это будет акустический концерт и диалог со зрителями при абсолютном отсутствии спецэффектов. Гостей ждет тесное общение и необычные аранжировки известных песен. Как обещают организаторы, каждый из зрителей найдет в композициях что-то задушевное, предназначенное именно для него, и ничто не будет отвлекать от удивительного диалога о сокровенном.

В Театре Российской Армии покажут спектакль "Необыкновенный побег игрушек" по произведению Джанни Родари. Маленький Сережа загляделся на игрушечный поезд "Голубая стрела", выставленный в витрине магазина Клеопатры Львовны. Но его семья очень бедна, да еще и мама уже задолжала этому магазину денег. Поэтому на этот Новый год мальчику не полагается никаких подарков. Проникшись к ребенку сочувствием, игрушки устраивают побег. Клеопатра Львовна и ее служанка Тереза думают, что магазин был ограблен, и отправляются в погоню за "похитителями". А тем временем Сережа попадает в руки настоящих грабителей.

В ГЛАВCLUB GREEN CONCERT группа "Маша и Медведи" презентует свой новый альбом "Пиф Паф". Коллектив Марии Макаровой в свое время заявил о себе хитом "Любочка", дебютной пластинкой "Солнцеклеш" и последующим релизом "Куда?". Но на волне успеха группа внезапно ушла в небытие. Однако, спустя годы, "Маша и Медведи" вернулись в строй, выпустили третью пластинку "Без языка" и вернулись к гастролям. И вот на пороге еще новые песни, которые можно будет услышать живьем первыми.

В Государственном музее А. С. Пушкина покажут музыкальную сказку с песочной анимацией "Золотой петушок" от фонда "Бельканто". "Сказка – ложь, да в ней намек! Добрым молодцам урок". Эта строчка из "Сказки о золотом петушке", последней сказки Пушкина, опубликованной всего за два года до трагической дуэли, знакома всем с детства. Какой же урок преподносит нам сюжет? Вероятно, он в том, что любые действия имеют последствия. И в том, что не все обещания возможно выполнить, а некоторые из них, вероятно, не стоило и давать. Чему еще научит сказка – можно узнать, придя на концерт.

В Большом зале Консерватории состоится концерт "П.И. Чайковский. Концерт №1 для фортепиано с оркестром". На сцену выйдет Дмитрий Шишкин (фортепиано) и Российский национальный оркестр. В программе вечера: увертюра-фантазия "Ромео и Джульетта", Концерт №1 для фортепиано с оркестром и Симфония №4.

2 марта, понедельник

МХАТ им. Горького покажет спектакль "Фальшивая нота" по произведению французского драматурга Дидье Карона. Роли исполняют Артур Ваха и Семен Стругачев. Недовольный своим концертом, известный на весь мир дирижер находится не в самом лучшем расположении духа. Внезапно в гримерку залетает восторженный поклонник, готовый одарить кумира комплиментами. Эта встреча станет судьбоносной в жизни обоих мужчин.

В Театре на Юго-Западе покажут спектакль "Зойкина квартира" по пьесе Михаила Булгакова. В этом смешном и язвительном произведении остро чувствуются все знаки и приметы своего времени и эпохи. В ней – булгаковская Москва, которую автор ненавидел и обожал одновременно. Москва, которой он упивался, атмосферу которой он так лирично и пронзительно передал в "Мастере и Маргарите". В этой постановке актеры в головокружительном ритме легко меняются ролями, мастерски фехтуют текстом, на ходу создавая до боли знакомые образы.

3 марта, вторник

В Светлановском зале Московского международного дома музыки пройдет концерт "Queen Best Hits". Оркестр "Русская Филармония" вдохнет новую жизнь и новое звучание в легендарные хиты группы "Queen" и альбома "Barcelona". На сцену также выйдут шведские вокалисты Магнус Баклунд, Йохан Бодинг, хор и специальный гость – Дарья Зыкова (сопрано). В итоге публику ждет ураган эмоций, погружение в атмосферу музыкального драйва в богатом звучании большого симфонического оркестра, масштабного бэк-вокала, рок-группы, шведских рок-певцов, оперной примы Большого театра и харизматичного дирижера.

4 марта, среда

В Театральном зале Московского Международного Дома Музыки состоится трибьют-концерт Дмитрия Носкова "Синатра: Все или ничего". Как нетрудно догадаться из названия, шоу посвящено несравненному Фрэнку Синатре. На сцену выйдет джазмен и кинокомпозитор Дмитрий Носков с коллективом профессиональных музыкантов – к джазовому секстету добавятся восемь смычковых инструментов. Специальные гости – вокалисты Александр Абрамов и Виктория Каунова. Название программы "Все или ничего" отсылает к первой песне Фрэнка Синатры, записанной им с оркестром Гарри Джеймса в 1939 году. В целом же сет-лист охватит все этапы и периоды жизни Синатры, о которых Дмитрий Носков непременно расскажет в течение концерта в присущей ему юмористической манере.

4 и 5 марта в МХАТ им. Горького покажут спектакль "Мертвые души" по знаменитой поэме Н.В. Гоголя. Роли исполняют: Федор Пшеничный, Александр Новиков, Анна Ковальчук, Наталья Шамина, Сергей Перегудов, Виталий Куликов и другие. Это постановка-расследование, где заново переосмысляются идеи великого писателя. Интрига сюжета будет держаться до самого конца, раскрывая постепенно образ и мотивы главного персонажа и прочих героев.

С 4 по 8 марта в киноцентре "Октябрь" пройдет XI Фестиваль итальянского кино "Из Венеции в Москву", на котором будет представлена подборка итальянских фильмов, впервые показанных в сентябре прошлого года в разных секциях 76-го Венецианского международного кинофестиваля. Фильмом открытия фестиваля станет роуд-муви Габриэле Сальватореса "Вся моя безумная любовь". Также в программе документальный фильм Франко Мареско "Мафия уже не та, что прежде" и полнометражные игровые картины "Жить" Франчески Аркибуджи, "Соле" Карло Сирони и "Мэр района Санита" Марио Мартоне. Подробное расписание фестиваля можно посмотреть здесь.

В Большом зале Консерватории выступят Хоровая капелла России имени А.А. Юрлова, Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского, дерижеры Владимир Федосеев и Геннадий Дмитряк. В программе: Моцарт - Большая месса до минор для солистов, хора и оркестра, K. 427; Верди – "Четыре духовных песнопения" для хора и оркестра.

В "Геликон-опере" покажут балет с пением "Семь смертных грехов". Если семь смертных грехов объединяются в совместном творении композитора Курта Вайля и драматурга и поэта Бертольта Брехта, следует ожидать экстраординарного зрелища. Как говорят в театре, пересказывать сюжет не имеет смысла – это стоит увидеть. "Когда я открыл для себя "Семь смертных грехов", я почувствовал в этой музыке особую энергетику: она действует как контрастный душ, несущий очищение души, - рассказывает музыкальный руководитель постановки, дирижер Валерий Кирьянов. – И вечные библейские истины становятся нам ближе. Это очень злободневная и нужная в наше время вещь. Как исповедь…".

5 марта, четверг

В московском Планетарии пройдет творческий вечер-концерт народного артиста РФ Сергея Степанченко. Это популярный актер театра и кино, сыгравший почти в четырех десятках фильмов и сериалов, среди которых "За прекрасных дам!", "Петербургские тайны", "Горячев", "Две луны, три солнца", "Линия жизни", "Next", "Сыщики" и другие. Он представит специальную программу "Дарю вам звезды и любовь", посвященную в преддверии 8 марта прекрасной половине человечества. Этот вечер откроет новый театрально-музыкальный проект "Звезды среди звезд". Концерт пройдет под куполом-экраном диаметром 25 метров, на котором будет отображено звездное небо. Это пространство с особой акустикой и динамическими космическими проекциями погрузят зрителей в атмосферу настоящего галактического путешествия. Публику ждет живое общение с артистом и возможность послушать веселые актерские байки. В музыкальной части вечера вместе с Сергеем Степанченко будет выступать его коллега по "Ленкому" – бард и актер Максим Кривошеев.