Вместо блинов: рецепт воздушных панкейков

С 24 февраля по 1 марта кафе "Руккола" отмечает широкую масленицу "Блинным меню". Любимое русское блюдо в авторском исполнении бренд-шефа Виктора Апасьева представлено в виде пышных панкейков. Рецептом приготовления панкейков шеф-повар поделился с "Дни.ру".

Ингредиенты:

Молоко – 400 гр.

Яйцо куриное – 2 шт.

Масло подсолнечное – 70 гр.

Мука пшеничная – 300 гр.

Сахар – 100 гр.

Соль – 3 гр.

Разрыхлитель – 2 чайные ложки.

Способ приготовления

Шаг 1

Взбиваем миксером молоко и яйца на максимальной скорости в течение 1 минуты, далее добавляем муку, соль, сахар и разрыхлитель. Снова взбиваем миксером в течение 40 секунд.

Шаг 2

Взбитое тесто нужно сразу же отправить на сковороду, не дав ему опуститься. Печем панкейки на сильно прогретой сковороде с подсолнечным маслом. Тесто при попадании на сковороду сразу начнет подниматься. Как только масса дойдет до максимальной пышности, а по краям можно будет заметить образование пузырьков, то смело переворачиваем панкейки лопаткой. Проделываем те же действия с другой стороны.

Шаг 3

Для настоящих сладкоежек отличным дополнением к блюду станут вареная сгущенка, мед и нежный сливочный крем маскарпоне. Еще одним удачным топингом будут свежие голубика и клубника в сочетании с ягодным соусом.



