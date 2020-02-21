Вместо блинов: рецепт воздушных панкейков

Ингредиенты:
Молоко – 400 гр.
Яйцо куриное – 2 шт.
Масло подсолнечное – 70 гр.
Мука пшеничная – 300 гр.
Сахар – 100 гр.
Соль – 3 гр.
Разрыхлитель – 2 чайные ложки.
Способ приготовления
Шаг 1
Взбиваем миксером молоко и яйца на максимальной скорости в течение 1 минуты, далее добавляем муку, соль, сахар и разрыхлитель. Снова взбиваем миксером в течение 40 секунд.
Шаг 2
Взбитое тесто нужно сразу же отправить на сковороду, не дав ему опуститься. Печем панкейки на сильно прогретой сковороде с подсолнечным маслом. Тесто при попадании на сковороду сразу начнет подниматься. Как только масса дойдет до максимальной пышности, а по краям можно будет заметить образование пузырьков, то смело переворачиваем панкейки лопаткой. Проделываем те же действия с другой стороны.
Шаг 3
Для настоящих сладкоежек отличным дополнением к блюду станут вареная сгущенка, мед и нежный сливочный крем маскарпоне. Еще одним удачным топингом будут свежие голубика и клубника в сочетании с ягодным соусом.
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