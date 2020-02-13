43-летняя самая сексуальная мать планеты раскрыла секреты красоты

Жительница американского штата Калифорния является мамой. Она воспитывает дочь Мейлани Паркс, которую родила 19 лет назад. При этом они выглядят как родные сестры. Родительница ничуть не уступает наследнице в красоте, свежести, молодости и упругости кожи.
Йолин активно ведет социальные сети. В ее инстаграм-аккаунте насчитывается более 47 тысяч подписчиков. Поклонники восторгаются внешним видом американки и гадают, в чем ее секрет.
Недавно женщина наконец рассказала, как ей удается сохранить молодость. По ее словам, она всегда вела здоровый и активный образ жизни.
"Я редко пью алкоголь, много отдыхаю и придерживаюсь принципов сбалансированного питания", – призналась Йолин.
Кроме того, уже с 12-13 лет, будучи еще совсем маленькой, Диас начала ухаживать за своей кожей. Ее мама часто покупала косметические средства от Mary Kay, которыми потом втайне пользовалась ее наследница. "Также я ежедневно наношу на кожу солнцезащитный крем, даже если на улице облачно и дождливо", – отметила инстадива.
Особое место в ежедневном уходе красавицы занимает антивозрастная сыворотка с витамином А. Йолин утверждает, что за два с половиной года ее применения состояние кожи заметно улучшилось.
"Здоровая и подтянутая кожа придает мне уверенности, даже когда я не в лучшей своей форме", – поделилась Диас.
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