Новогодний фитнес: как быстро избавиться от лишних килограммов после застолья

Тренироваться следует ежедневно, перед завтраком, и выполнять пять упражнений:
1. Отжимания от пола в широком упоре (для укрепления мышц груди и рук);
2. Подъем ног, из положения лёжа на полу (для укрепления мышц брюшного пресса);
3. Полу-приседы с гантелями или книгами одного веса в руках (для укрепления мышц ног и ягодиц);
4. Подъем рук с лёгкими гантелями через стороны вверх (для укрепления дельтовидных мышц);
5. Повороты в стороны, с лыжной палкой или шваброй на плечах (для укрепления талии – косых мышц живота).
В каждом упражнении следует выполнять 3 подхода по 15-20 повторений. Отдых между подходами не должен превышать минуту. Подобная тренировка займёт у вас меньше получаса, но придаст бодрости на целый день, а также позволит "сжечь" много калорий.
Что касается питания, то мой совет прост: несколько раз в неделю (к примеру, через день) отказывайтесь от ужина. Нет, конечно, не в праздничные дни, а в обычные.
И старайтесь больше ходить пешком! Лично я и сам в эти дни стараюсь больше двигаться и особенно много времени уделяю прогулкам в горах Лос-Анджелеса и у океана. Там же я тренируюсь и выполняю упражнения, о которых рассказал выше. Смотрите видео, в котором я демонстрирую отжимания в широком упоре прямо на пляже.
Поздравляю всех вас с прекрасными новогодними праздниками и желаю всего самого наилучшего!
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