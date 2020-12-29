Новогодний фитнес: как быстро избавиться от лишних килограммов после застолья

Новогодние праздники обычно "растягиваются" на несколько недель, в которые очень сложно соблюдать диету и отказывать себе в мучном и сладком. Результатом, к сожалению, часто бывают набранные килограммы лишнего веса. Чтобы этого избежать, предлагаю вам простую "новогоднюю систему", в которую входят как упражнения, так и рекомендации по питанию.



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