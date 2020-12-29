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Lifestyle
Новогодний фитнес: как быстро избавиться от лишних килограммов после застолья

Новогодний фитнес: как быстро избавиться от лишних килограммов после застолья

Фото: пресс-служба
Александр Невский

Александр Невский блогер

 Актер, культурист, режиссер, кинопродюсер, автор книги "Бодибилдинг и другие секреты успеха".
Новогодние праздники обычно "растягиваются" на несколько недель, в которые очень сложно соблюдать диету и отказывать себе в мучном и сладком. Результатом, к сожалению, часто бывают набранные килограммы лишнего веса. Чтобы этого избежать, предлагаю вам простую "новогоднюю систему", в которую входят как упражнения, так и рекомендации по питанию.
прочитано 132 раза

Тренироваться следует ежедневно, перед завтраком, и выполнять пять упражнений:
1. Отжимания от пола в широком упоре (для укрепления мышц груди и рук);
2. Подъем ног, из положения лёжа на полу (для укрепления мышц брюшного пресса);
3. Полу-приседы с гантелями или книгами одного веса в руках (для укрепления мышц ног и ягодиц);
4. Подъем рук с лёгкими гантелями через стороны вверх (для укрепления дельтовидных мышц);
5. Повороты в стороны, с лыжной палкой или шваброй на плечах (для укрепления талии – косых мышц живота).

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В каждом упражнении следует выполнять 3 подхода по 15-20 повторений. Отдых между подходами не должен превышать минуту. Подобная тренировка займёт у вас меньше получаса, но придаст бодрости на целый день, а также позволит "сжечь" много калорий.

Что касается питания, то мой совет прост: несколько раз в неделю (к примеру, через день) отказывайтесь от ужина. Нет, конечно, не в праздничные дни, а в обычные.

И старайтесь больше ходить пешком! Лично я и сам в эти дни стараюсь больше двигаться и особенно много времени уделяю прогулкам в горах Лос-Анджелеса и у океана. Там же я тренируюсь и выполняю упражнения, о которых рассказал выше. Смотрите видео, в котором я демонстрирую отжимания в широком упоре прямо на пляже.

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Публикация от Alexander Nevsky (@realalexnevsky)

Поздравляю всех вас с прекрасными новогодними праздниками и желаю всего самого наилучшего!

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29 декабря 2020, 10:46

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