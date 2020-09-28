Три суперсета упражнений для тонкой талии

Принцип суперсетов (или "суперподохов") применяется в бодибилдинге давно – по одной из легенд, Арнольд Шварценеггер начал использовать его еще в 70-е годы двадцатого века, задолго до начала кинокарьеры. Принцип заключается в том, что два упражнения выполняются одно за другим без отдыха. Это позволяет дать дополнительную нагрузку на мышцы, а также сэкономить время. Предлагаю вашему вниманию комплекс, который состоит из трех суперсетов:
Сет 1
Подъем ног лежа на полу: 3 по 15 повторений;
Подъем туловища, ноги закреплены: 3 по 15 повторений.
Сет 2
Наклоны в стороны, с отягощением, попеременно: 3 по 10 повторений;
Повороты в стороны, с грифом от штанги на плечах: 3 по 20 повторений, в каждую сторону.
Сет 3
Отжимания от пола в широком упоре: 3 по 15 повторений;
Подъемы гантелей через стороны вверх: 3 по 10 повторений.
Первый суперсет укрепит мышцы брюшного пресса. Выполните 15 подъемов ног и сразу начинайте выполнять 15 подъемов туловища. После этого отдохните примерно минуту, после чего повторите суперсет и так далее. Второй суперсет укрепит косые мышцы живота, а третий – плечевой пояс. Если вы тренируетесь в домашних условиях, то гриф от штанги можно заменить обычной лыжной палкой, а гантели – крупными книгами одного веса.
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Отличный тренинг на фоне Лос-Анджелеса: хайкинг и отжимания! Следуйте моему примеру и занимайтесь спортом на свежем воздухе! 💪 😎☀️ Great training (with LA as a background): hiking and pushups! Follow my example and train outdoors! #александрневский #alexandernevsky
В Лос-Анджелесе тренажерные залы продолжают быть закрыты, поэтому я занимаюсь спортом дома или на свежем воздухе и регулярно использую принцип суперсетов! Отрывок моей тренировки в Калифорнийском горном парке Раньон Каньон вы можете увидеть на видео. Желаю вам удачи и успехов!
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