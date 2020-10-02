"Купцы и устрицы": русско-французский ресторан с видом на старейший московский храм

Пандемия продолжает активно переформатировать столичный ресторанный рынок. В частности, заставляет рестораторов серьезно обновлять, а то и вовсе менять докоронавирусную концепцию заведений. Одним это никак не идет на пользу. Другие, напротив, совершенно преображаются и получают путевку в новую жизнь.

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