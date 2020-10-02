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Lifestyle
Фото: Пресс-служба Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба Фото: Пресс-служба Фото: Пресс-служба

"Купцы и устрицы": русско-французский ресторан с видом на старейший московский храм

Фото: Пресс-служба
Пандемия продолжает активно переформатировать столичный ресторанный рынок. В частности, заставляет рестораторов серьезно обновлять, а то и вовсе менять докоронавирусную концепцию заведений. Одним это никак не идет на пользу. Другие, напротив, совершенно преображаются и получают путевку в новую жизнь.
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Именно такая метаморфоза произошла с не пережившей карантин "Московской фифой", что на Большой Полянке. Теперь в стенах старинного замоскворецкого особняка гостей встречают "Купцы и устрицы". Разумеется, только сменой названия дело не ограничилось.

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Радикальные изменения претерпела, прежде всего, кухня. Визитной карточкой "Фифы" помимо свежеиспеченного хлеба и ремесленных сыров был безудержный гастрономический фьюжн, понимаемый предельно широко. Здесь бок о бок соседствовали борщ и том ям, сашими и сосиски, шакшука и круассан с мортаделлой, зеленый боул из авокадо и запеканка с фермерской телятиной, поке из тунца и рибай, приготовленный в хоспере.

В "Купцах и устрицах" акцент сделали на русско-французской кухне (вполне типичной для дореволюционной Москвы) с более или менее свободными фантазиями на тему купеческой гастрономии. Меню получилось более компактным, но и более строгим.

Например, деликатный утиный галантин дополнен желе из шампанского, а заливное из судака – лангустинами и щедрой порцией икорного соуса. Вместо том яма гостям теперь предлагают байабес и луковый суп, вместо борща – суточные щи с утятиной и велюте из тыквы.

Фото: Пресс-служба

Суши уступили место драникам со слабосоленой форелью и сметанно-икорным соусом. А копченую грудинку с яйцом и халапенью заменили сытной рыбной скоблянкой с участием осетрины, палтуса и судака.

Фото: Пресс-служба

Из основного раздела непременно стоит обратить внимание на утиную ножку конфи с карамелизованной морковью и соусом из облепихи, стейк из дикого осетра, а также на филе миньон с фуагрой и трюфелем.

Фото: Пресс-служба

Отдельного упоминания заслуживает raw-бар и обширное устричное меню. Морского ежа здесь сервируют с перепелиным желтком и красной икрой. Устриц предлагают поштучно и в сетах, свежих и запеченных с пармезаном. Также из устриц готовят нежный тартар с артишоками, а еще их вместе с белыми грибами добавляют к ризотто.

Фото: Пресс-служба

Пожалуй, единственный чужеродный раздел в меню – пицца. Впрочем, это искупается ее приготовлением в дровяной печи. Кроме того, ее отчасти адаптировали под русский вкус и готовят, например, с языком и сливочным хреном.

Фото: Пресс-служба

У ресторана есть собственная парковка во внутреннем дворике, что по нынешним временам весьма актуально. В качестве дополнительного бонуса – отличный вид из окон на один из старейших московских храмов.

Средний счет – 1 500 рублей.

Автор: 2 октября 2020, 09:35 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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