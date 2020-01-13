Спортсменка сильно поправилась ради карьеры модели plus-size

Еще шесть лет назад девушка могла похвастаться роскошной фигурой. Она регулярно тренировалась в спортзале, следила за питанием, высчитывая буквально каждую калорию.
Тем не менее худоба не приносила Кейт счастья и гармонии между умом и телом. Райтер пребывала в постоянном состоянии стресса. Ей казалось, что она еще слишком далека от идеала, поэтому у нее развилась настоящая паранойя.
По словам модели, ей трудно смотреть на старые снимки. Они напоминают блогерше о ее нездоровой одержимости.
"Тогда я ставила тренажерный зал на первое место. Каждый день я взвешивалась, мечтала стать еще стройнее, но все равно ела, когда никто не видел. Я была слишком застенчива и никогда не чувствовала себя достаточно хорошо", – призналась Кейт.
В один прекрасный день Райтер все-таки осознала, что лишние килограммы ей к лицу. И она успокоилась в отношении лишнего веса. Модель стала есть в свое удовольствие и перестала убивать себя изнуряющими тренировками.
"Вот что я хочу сказать. Совсем необязательно жизнь станет лучше, если вы похудеете. Скорее наоборот. Гармонии, стоя на весах, не достигнуть", – заявила Кейт.
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